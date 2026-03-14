Gabriela Cristea, reacție surprinzătoare la comentariul răutăcios al unei internaute. Cum a răspuns vedeta

În ultima perioadă, spațiul online a devenit locul în care vedetele interacționează cel mai des cu publicul lor. De cele mai multe ori, discuțiile sunt plăcute și constructive, însă există și situații în care apar comentarii răutăcioase sau critici dure. O astfel de experiență a avut recent și Gabriela Cristea, care s-a confruntat cu un mesaj jignitor venit din partea unei internaute.

Deși multe persoane publice aleg să ignore astfel de situații sau să răspundă în același ton, fosta prezentatoare TV a preferat să abordeze momentul cu calm și umor. Reacția ei a atras atenția comunității din mediul online, deoarece a demonstrat că eleganța și diplomația pot avea un impact mai puternic decât un răspuns acid.

Cum a răspuns Gabriela Cristea criticilor din online

Totul a pornit de la o postare pe care vedeta a publicat-o pe contul său de socializare. Ca de obicei, mesajul a adunat numeroase reacții din partea urmăritorilor. Printre comentariile pozitive și încurajatoare, și-a făcut însă loc și unul mai puțin plăcut. O femeie a ales să scrie un mesaj critic și jignitor, lucru care a stârnit imediat reacții din partea altor utilizatori.

Mulți dintre cei care o urmăresc pe Gabriela Cristea au intervenit rapid și au încercat să îi atragă atenția persoanei respective că modul în care s-a exprimat nu este potrivit. În loc să renunțe sau să își tempereze tonul, internauta a continuat să scrie mesaje în aceeași notă, ceea ce a amplificat discuția din secțiunea de comentarii.

„Am făcut o postare la un moment dat și o doamnă (…) mi-a scris acest comentariu, pentru că eu nu vreau să-l reproduc și oamenii au încercat să-i spună că nu este frumos să vorbească așa (…) Dar doamna, căci aici este amuzamentul, ce credeți că scrie? Ia priviți voi aici!“, a explicat Gabriela Cristea în mediul online.

În loc să ignore complet situația, vedeta a decis să transforme momentul într-unul aproape amuzant. Ea a realizat capturi de ecran cu mesajele respective și le-a arătat urmăritorilor săi. Cu toate acestea, a ales să nu reproducă direct cuvintele folosite de femeie, preferând să nu răspândească mai departe limbajul ofensator.

