Destinația unde românii pot sta o săptămână all inclusive cu doar 230 de euro. Orașul arată spectaculos

De: Alina Drăgan 20/03/2026 | 17:02
Vara se apropie cu pași rapizi, iar românii încep deja să își facă planuri de vacanță. Se caută destinații cu plaje spectaculoase și servicii de calitatea, însă pentru mulți asta înseamnă și costuri destul de ridicate. Ei bine, în acest an românii se pot bucura de destinații spectaculoase, la prețuri destul de mici. Unde poți sta o săptămână all inclusive cu doar 230 de euro?

Deși mulți se așteaptă ca vacanțele în străinătate să fie costisitoare, realitatea arată că există și destinații frumoase pentru care nu ai nevoie de atât de mulți bani. De exemplu, există și oferte de o săptămână, cu mese incluse și condiții excelente, la un preț care pare greu de crezut.

Românii se pot bucura de vacanțe frumoase la prețuri reduse. O agenție de turism a identificat cele mai ieftine destinații pentru vacanță, iar pe primul lor se află Agadir. Acest superb oraș stațiune de pe litoral este considerat perla Marocului, cu plaje de vis și prețuri imbatabile.

Agadir a fost desemnat cel mai accesibil loc pentru o vacanță de o săptămână. Șapte zile în acest loc costă doar 230 € all inclusive. Agadir este renumit pentru atmosfera sa relaxată, se află pe coasta vestică a Marocului, la aproximativ cinci ore de capitala Casablanca. Orașul este situat la poalele Munților Atlas și are o populație de peste jumătate de milion de locuitori.

Însă atracția principală din Agadir sunt plajele superbe. Plage d’Agadir, aflată în inima orașului, sau Plage Aourir, situată la nord, sunt două dintre plajele perfecte pentru turiști. De asemenea, aici clima este una blândă, cu temperaturi de 20 de grade și în timpul iernii.

„Clasamentul nostru arată că o săptămână de vacanță la soare nu trebuie să fie costisitoare. Fie că este vorba despre plajele din Agadir sau despre destinații populare precum Costa Dorada și Lanzarote, toate oferă un raport excelent calitate-preț – un aspect esențial pentru turiști. Prin evidențierea acestor locuri accesibile, îi ajutăm pe călători să-și planifice din timp vacanța, indiferent de buget”, a declarat Al Murray, director de marketing la o agenție de turism.

În Agadir, în perioada 1 iunie și 31 august, prețurile pentru un hotel all inclusive pornesc de la 33 de euro pe noapte. Astfel, pentru un sejur de 7 zile, turiștii trebuie să scoată din buzunar doar 231 de euro.

