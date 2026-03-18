Locul de vis din România pe care trebuie să-l vizitezi: Poiana Narciselor

Mulți aleg să meargă în vacanță în destinații de lux. Cu toate acestea, există o locație de vis din România care trebuie vizitată neapărat. Iubitorii de natură vor iubi peisajele pe care le oferă acel minunat loc.

Tot mai mulți români pleacă în țări exotice atunci când vor să petreacă clipe de relaxare. Țara noastră poate aduce și ea momente de bucurie, mai ales zonele mai puțin cunoscute de lume. În România, pe lângă orașele care au o arhitectură specială, există un loc care pare desprins din basme.

Iubitorii de natură și flori trebuie să ajungă în această primăvară, în lunile aprilie și mai în această locație. Aici vor descoperi un covor de flori superbe și o oază de liniște, potrivite pentru o zi de primăvară în care vrei să ai un moment de respiro.

Locul din România care arată ca în povești

Deși destinațiile de lux au devenit o prioritate pentru români atunci când vor să plece într-o vacanță, România ascunde adevărate comori. Poiana Narciselor este una dintre ele. Recent, Andreea Chis, o călătoare pornită să descopere cele mai frumoase locuri din țară, a postat pe rețelele de socializare această frumusețe de loc. Datorită ei, oamenii au aflat de loc și au rămas impresionați.

Poiana Narciselor este situată în județele Brașov și Bihor și oferă peisaje superbe, mai ales pentru iubitorii de natură. Cea mai bună perioadă pentru a vizita poiana este lunile aprilie și mai, atunci când vor înflori narcisele sălbatice și se va așterne un covor mare de flori albe și galbene. Totuși, cei care nu au mai făcut un traseu trebuie să știe că poate fi provocator pentru ei. Andreea Chis a povestit pe rețelele de socializare cum a fost traseul și a oferit câteva ponturi pentru cei care doresc să ajungă aici.

Am vizitat acest loc minunat anul trecut, în mai și a fost o experiență de neuitat. Traseul nu a fost deloc ușor: urcarea durează cam 3 ore, iar coborârea 1,5 ore, dar noi, fiind începători și cu multe pauze, am petrecut în total 6,5 ore. Efortul a meritat din plin, peisajele sunt superbe, iar versantul acoperit de narcise sălbatice te cucerește cu parfumul său încântător, a spus ea.

VEZI ȘI: Ce poți face în Valea Doftanei: Barajul Paltinu, Cheile Doftanei și alte obiective turistice

Stațiunea izolată din România care începe să facă valuri în Europa. Ar putea deveni cea mai exclusivistă destinație locală