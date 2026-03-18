Acasă » Știri » Locul de vis din România pe care trebuie să-l vizitezi: Poiana Narciselor

Locul de vis din România pe care trebuie să-l vizitezi: Poiana Narciselor

De: Denisa Crăciun 18/03/2026 | 20:10
Poiana Narciselor/ Sursa: Profimedia

Mulți aleg să meargă în vacanță în destinații de lux. Cu toate acestea, există o locație de vis din România care trebuie vizitată neapărat. Iubitorii de natură vor iubi peisajele pe care le oferă acel minunat loc.

Tot mai mulți români pleacă în țări exotice atunci când vor să petreacă clipe de relaxare. Țara noastră poate aduce și ea momente de bucurie, mai ales zonele mai puțin cunoscute de lume. În România, pe lângă orașele care au o arhitectură specială, există un loc care pare desprins din basme.

Iubitorii de natură și flori trebuie să ajungă în această primăvară, în lunile aprilie și mai în această locație. Aici vor descoperi un covor de flori superbe și o oază de liniște, potrivite pentru o zi de primăvară în care vrei să ai un moment de respiro.

Poiana Narciselor/ Sursa: Instagram Andreea Chis

Locul din România care arată ca în povești

Deși destinațiile de lux au devenit o prioritate pentru români atunci când vor să plece într-o vacanță, România ascunde adevărate comori. Poiana Narciselor este una dintre ele. Recent, Andreea Chis, o călătoare pornită să descopere cele mai frumoase locuri din țară, a postat pe rețelele de socializare această frumusețe de loc. Datorită ei, oamenii au aflat de loc și au rămas impresionați.

Poiana Narciselor este situată în județele Brașov și Bihor și oferă peisaje superbe, mai ales pentru iubitorii de natură. Cea mai bună perioadă pentru a vizita poiana este lunile aprilie și mai, atunci când vor înflori narcisele sălbatice și se va așterne un covor mare de flori albe și galbene. Totuși, cei care nu au mai făcut un traseu trebuie să știe că poate fi provocator pentru ei. Andreea Chis a povestit pe rețelele de socializare cum a fost traseul și a oferit câteva ponturi pentru cei care doresc să ajungă aici.

Am vizitat acest loc minunat anul trecut, în mai și a fost o experiență de neuitat. Traseul nu a fost deloc ușor: urcarea durează cam 3 ore, iar coborârea 1,5 ore, dar noi, fiind începători și cu multe pauze, am petrecut în total 6,5 ore. Efortul a meritat din plin, peisajele sunt superbe, iar versantul acoperit de narcise sălbatice te cucerește cu parfumul său încântător, a spus ea.

VEZI ȘI: Ce poți face în Valea Doftanei: Barajul Paltinu, Cheile Doftanei și alte obiective turistice

Stațiunea izolată din România care începe să facă valuri în Europa. Ar putea deveni cea mai exclusivistă destinație locală

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Greșeala banală la uscarea rufelor care îți agravează alergiile: Ce recomandă medicii.
Știri
Greșeala banală la uscarea rufelor care îți agravează alergiile: Ce recomandă medicii.
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Știri
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel...
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în fața presei, știind că premierul său, Ilie Bolojan, a tăiat beneficiile donatorilor, de la începutul anului
Gandul.ro
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a fost Iulian Vrabete”. Pe scenă a urcat fiul regretatului basist
Adevarul
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Click.ro
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la...
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Digi 24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
go4it.ro
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în fața presei, știind că premierul său, Ilie Bolojan, a tăiat beneficiile donatorilor, de la începutul anului
Gandul.ro
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Greșeala banală la uscarea rufelor care îți agravează alergiile: Ce recomandă medicii.
Greșeala banală la uscarea rufelor care îți agravează alergiile: Ce recomandă medicii.
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Cum a apărut îmbrăcată Kate Middleton la parada de Sfântul Patrick. Mulți internauți s-au declarat ...
Cum a apărut îmbrăcată Kate Middleton la parada de Sfântul Patrick. Mulți internauți s-au declarat surprinși neplăcut
Ce a mărturisit Kristin Cabot, șefa de la HR care a fost văzută cu Andy Byron la concertul Coldplay, ...
Ce a mărturisit Kristin Cabot, șefa de la HR care a fost văzută cu Andy Byron la concertul Coldplay, despre relația lor. Ce s-a întâmplat între ei: „Nu mă simt confortabil”
Cum a fost „filat” designerul, apoi atacat de hoți, în Londra. Cătălin Botezatu: „M-a ...
Cum a fost „filat” designerul, apoi atacat de hoți, în Londra. Cătălin Botezatu: „M-a lovit și mi-a luat ceasul”
Semnul pe care mulți îl ignoră, dar care anunță un posibil jaf. Metoda folosită în Franța
Semnul pe care mulți îl ignoră, dar care anunță un posibil jaf. Metoda folosită în Franța
Vezi toate știrile