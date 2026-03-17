Ținutul traversat de Transapuseana cu locuri uitate de lume. Care sunt cele mai frumoase sate din Munții Apuseni

De: Irina Vlad 17/03/2026 | 14:51
Care sunt cele mai frumoase sate din Munții Apuseni? /sursă foto: calatorinbascheti.ro

Satele din munții Apuseni sunt considerate unele dintre cele mai pitorești și autentice locuri din România. Așezate în văi și pe culmi, în ultimii ani, acestea au devenit unele dintre cele mai căutate atracții turistice. Unde se află, însă, cele mai spectaculoase peisaje din inima Apusenilor? 

Munții Apuseni fac parte din identitatea României, fiind considerați inima țării. Locul unde bogăția naturală se întâlnește tradițiile vechi de secole se întinde pe aproape 20.000 de kilometri pătrați în regiunea istorică a Transilvaniei, peste județele Arad, Bihor, Cluj, Alba și Hunedoara.

În Apuseni se găsesc cele mai importante zăcăminte de aur și metale prețioase din România, motiv pentru care bogățiile au atras în jurul loc comunități de oameni din cele mai vechi timpuri. În jurul minelor din Abrud, Roșia, Zlatna, Baia de Arieș sau Baia de Criș există cătune și sate considerate printre cele mai vechi din spațiul românesc.

„Fără a atinge înălțimile semețe care dau frumusețea Munților Făgăraș, Piatra Craiului sau Rodnei, Munții Apuseni dezvăluie turiștilor frumuseți nebănuite, de cu totul altă natură.

Nicăieri în ceilalți munți nu găsești o îmbinare mai armonioasă între linia domoală a plaiurilor și verticalitatea rupturilor, nicăieri nu găsești o asemenea concentrare de fenomene naturale și monumente ale naturii, nicăieri omul nu și-a legat așa de organic viața de munte, încadrându-se în peisajul natural”, arătau autorii ghidului turistic „Munții Apuseni”, în anii ’80.

Care sunt cele mai frumoase sate din Apuseni

După închiderea celor mai multe mine, locuitorii din Apuseni au rămas să trăiască din creșterea animalelor și exploatarea pădurilor. Odată cu modernizarea drumurilor montane, tot mai multe așezări au devenit destinații turistice. Rimetea este unul dintre satele care a rămas neatins de epoca modernizării. Satul a cucerit turiștii atât prin peisaje, cât și prin autenticitatea și stilul tradițional al locuințelor cu ferestre verzi și fațade albe, dar și prin conservarea și respectarea obiceiurilor strămășești.

Roșia Montană, cel mai vechi centru minier din Tralsilvania, se află la 10 kilometri de Abrud și este unul dintre locurile vizitate de zeci de turiști anual. Așezarea păstrează galerii romane, necropole antice, monumente funerare, edificii sacre și ruine ale unor clădiri publice din epoca romană.

În anul 2021, peisajul minier de la Roșia Montană a fost inclus în Patrimoniul cultural mondial UNESCO, o recunoaștere care a sporit interesul turistic pentru această așezare. Mina de aur Alburnus Maior (numele antic al Roșiei Montane) are peste 10 niveluri și peste 100 de km de galerii. Aceasta a fost principalul furnizor de aur al Imperiului Roman.

În Munții Pădurea Craiului se află Platoul Runcuri, un cătun în care parcă timpul a stat în loc. Turiștii pot vizita aici peșterile Ciur-Izbuc, Ciur-Ponor sau Peștera Bodoș. De asemenea, casele tradiționale și stilul de viață simplu și autentic al localnicilor fac din acest loc o destinație de neuitat pentru cei care caută liniște și tradiție nealterată.

Satul Pătrăhăițești este considerat o așezare cu totul izolată. Face parte din comuna Arieșeni și este considerat leagănul tradițiilor moților. Locuitorii de aici sunt renumiți pentru măiestria și frumusețea obiectelor meșteșugărești pe care le creează, dar și pentru modul autentic în care trăiesc. Lângă acest sat se află cascada cu același nume – sau cascada Buciniș, după numele râului pe care s-a format.

Stațiunea izolată din România care începe să facă valuri în Europa. Ar putea deveni cea mai exclusivistă destinație locală

Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Acuzații grave de blat la Survivor! Cum s-a prins un Războinic de complotul fetelor pentru a-l elimina pe CAV: ”Am pierdut intenționat”
Știri
Acuzații grave de blat la Survivor! Cum s-a prins un Războinic de complotul fetelor pentru a-l elimina pe…
Dan Petrescu a fost operat de urgență: ”Operație complicată”. În ce stare se află acum
Știri
Dan Petrescu a fost operat de urgență: ”Operație complicată”. În ce stare se află acum
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde...
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag de Paște
Gandul.ro
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
Adevarul
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din...
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în ședință: „Miruță a făcut armata?”
Digi24
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în...
Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania: „Este incredibil”
Mediafax
Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania:...
Parteneri
Cum a ajuns Elena Cârstea la doar 50 kg după AVC! Imagini șocante cu artista celebră
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns Elena Cârstea la doar 50 kg după AVC! Imagini șocante cu artista...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
Click.ro
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026:...
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Digi 24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Suma uriașă pe care i-ar fi plătit-o Putin lui Kim Jong Un pentru soldați și muniția primită din Coreea de Nord
Digi24
Suma uriașă pe care i-ar fi plătit-o Putin lui Kim Jong Un pentru soldați și...
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
go4it.ro
Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag de Paște
Gandul.ro
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag de Paște
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Acuzații grave de blat la Survivor! Cum s-a prins un Războinic de complotul fetelor pentru a-l elimina ...
Acuzații grave de blat la Survivor! Cum s-a prins un Războinic de complotul fetelor pentru a-l elimina pe CAV: ”Am pierdut intenționat”
Dan Petrescu a fost operat de urgență: ”Operație complicată”. În ce stare se află acum
Dan Petrescu a fost operat de urgență: ”Operație complicată”. În ce stare se află acum
Netflix cumpără compania de AI a lui Ben Affleck. Planul prin care vrea să schimbe industria filmului
Netflix cumpără compania de AI a lui Ben Affleck. Planul prin care vrea să schimbe industria filmului
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Olanda? Un român a povestit cu ce rămâne, la ...
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Olanda? Un român a povestit cu ce rămâne, la final de lună
De ce nu este bine să încălzești laptele la cuptorul cu microunde? Explicația pe care puțini o știu
De ce nu este bine să încălzești laptele la cuptorul cu microunde? Explicația pe care puțini o știu
Olguța Berbec, reacție dură după ce a pierdut procesul cu Niculina Stoican: ”Cunosc maniera și ...
Olguța Berbec, reacție dură după ce a pierdut procesul cu Niculina Stoican: ”Cunosc maniera și nu mă miră nimic”
Vezi toate știrile