Italia, Spania sau Anglia? Unde e mai ieftină masa de Paște pentru români

În mai puțin de o lună, creștinii ortodocși din întreaga lume vor sărbători Învierea Domnului. Printre ei se numără și românii din Diaspora care urmează să pregătească mese de la care nu vor lipsi alimente precum carnea, brânzeturile, ouăle și vinul.

Anul acesta, creștinii vor celebra sărbătorile pascale pe data de 12 aprilie. Altfel spus, ne mai despart doar câteva săptămâni de Învierea Domnului. Tocmai de aceea, gospodinele încep deja să se gândească ce preparate culinare vor așeza pe masa de Paște.

Ca în fiecare an, nu vor lipsi produse precum carnea de miel, ouăle, brânzeturile, cozonacii și vinul. Prețurile acestor alimente diferă de la o țară la alta.

Cu cât se vinde kilogramul de carne de miel în Italia

În Italia, kilogramul de carne de miel poate costa între 15 și 25 de euro, ouăle de găină (6 bucăți) se vând între 1,80 și 3 euro, iar brânza de vacă ajunge la 10-20 de euro pe kilogram. Brânza de oaie se situează între 20 și 25 de euro, iar brânza de capră este aproximativ 19 euro pe kilogram.

Ciocolata de Paște, sub formă de tabletă, bomboane sau figurine, are un preț cuprins între 1,50 și 25 de euro. În ceea ce privește vinurile, o sticlă de 750 ml de vin roșu poate costa între 4 și 12 euro, vinul alb și vinul rosé între 4 și 10 euro.

În Spania, se pare că prețurile nu sunt la fel de accesibile. Kilogramul de carne de miel se găsește între 12 și 18 euro. Un cofraj de 12 ouă de găină costă între 2 și 3 euro. Brânza de vacă are prețuri între 7 și 15 euro pe kilogram, brânza de oaie între 15 și 25 de euro, iar brânza de capră între 12 și 22 de euro. Ciocolata de Paște se vinde între 2 și 8 euro. În timp ce, prețurile vinurilor variază: vin roșu 5-15 euro, vin alb 5-15 euro și vin rosé 6-15 euro.

În Austria, un kilogram de carne de miel poate ajunge până la 55 de euro

Austria are prețuri variate la carnea de miel, prețul unui kilogram putând ajunge între 9 și 55 de euro. Un cofraj de 12 ouă de găină se vinde între 3,50 și 5 euro, brânza de vacă între 16 și 25 de euro, brânza de oaie între 22 și 30 de euro, iar brânza de capră între 18 și 28 de euro pe kilogram. Ciocolata de Paște costă între 3,50 și 7 euro, iar vinurile roșu, alb și rosé între 6 și 12 euro sticla de 750 ml, arată Capital.

Pe de altă parte, în Anglia, un kilogram de carne de miel se situează între 16 și 19 lire, ouăle de găină (6 bucăți) între 1,50 și 1,55 lire, iar brânza de vacă între 6 și 7,50 lire. Brânza de oaie costă între 16 și 23 lire, iar brânza de capră între 17 și 20 lire. Ciocolata de Paște are prețuri cuprinse între 1 și 12 lire. De asemenea, vinurile roșu și alb costă între 5,50 și 10 lire, iar vinul rose între 5 și 8 lire sticla de 750 ml.

