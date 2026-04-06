Ce spunea Roxana Vașniuc, înainte să se afle că și-a părăsit soțul. Mesajul puternic transmis în online

Roxana Vașniuc și soțul ei au divorțat după mai bine de 14 ani de iubire. În 2015 au devenit părinți, iar în anul 2022 au decis să își unească destinele în fața lui Dumnezeu. Căsnicia lor nu a durat foarte mult și asta pentru că în acest an au ales să meargă pe drumuri separate.

Roxana și fostul ei soț au fost foarte discreți atunci când au decis să pună punct căsniciei lor. Cu toate acestea, în urmă cu puțin timp înainte ca vestea să se afle că cei doi nu mai formează un cuplu, Roxana a postat pe rețelele de socializare un mesaj important. Nu a oferit detalii, însă ceea ce a transmis prezentatoarea TV a dat-o de gol că ceva nu mai merge bine în căminul conjugal.

Ce a postat Roxana Vașniuc

Roxana este cunoscută de ani de zile pentru aparițiile sale la diverse televiziuni. Aceasta și-a întemeiat o familie, dar nu pentru mult timp. Ea și fostul ei soț s-au cuplat în 2010-2011, iar lucrurile păreau că merg ca pe roate și asta pentru că în 2015 au devenit părinții unei fetițe. După ce s-a dedicat copilului, cei doi au decis că este momentul să devină o familie adevărată și în fața lui Dumnezeu, astfel că în 2022 și-au unit destinele.

Chiar dacă nu au oferit prea multe detalii despre separare, Roxana a postat înainte cu câteva zile de a se afla această veste un mesaj puternic pe Facebook. Mesajul arată că ea se bazează pe ea însăși și că nu ar trebui să depindă de nimeni pentru a reuși în viață.

Femeia care se bazează pe ea însăși nu pierde niciodată! Puterea ei vine din capacitatea de a-și crea propriul drum. Draga mea, scrie-ți povestea așa cum vrei să fii ținută minte. Tu deții controlul, tu deții finalul, a transmis ea pe pagina sa de socializare.

Ce a declarat Roxana despre tatăl fetiței lor

În urmă cu doi ani, blondina a declarat despre relația sa că este una minunată, că se respectă și se iubesc mai mai mult ca oricând.

O relație fericită și frumoasă este cea în care amândoi privesc în aceeași direcție, au un scop comun, se susțin, se respectă și se iubesc căci dacă dragoste nu e, nimic nu e! Trebuie să știi să-i asculți nevoile celuilalt și să știi să ți le exprimi și pe ale tale, nu să aștepți să-ți ghicească dorințele. Orice zi e o nouă provocare, nu o lasă să treacă fără a face măcar un gest mic către celălalt, a declarat Roxana.

