Ce mesaj i-a trimis Codruța lui Valentin Sanfira, imediat după ce l-a părăsit: „Ești…” Care e motivul divorțului?

Dupa ce și-au spus „adio”, Codruța Filip i-a transmis un mesaj dur lui Valentin Sanfira. Cântăreața a afirmat că a trăit într-o minciună și că mariajul nu a fost unul real. Astfel, a lăsat să se înțeleagă că despărțirea a fost provocată de o dezamăgire profundă și de lucruri care nu au fost așa cum păreau în relația lor.

Cei doi au pus punct poveștii de dragoste în urmă cu aproximativ o lună, după opt ani petrecuți împreună și patru ani de căsnicie. Deși în ochii publicului formau un cuplu solid și fericit, realitatea din viața lor de zi cu zi ar fi fost diferită, iar acest lucru a dus, în cele din urmă, la separare. Artista a confirmat că divorțul a fost oficializat la începutul lunii martie 2026.

Ce mesaj i-a transmis Codruța Filip lui Valentin Sanfira

După despărțire, Codruța Filip a vorbit sincer despre experiența prin care a trecut, mărturisind că s-a simțit profund nedreptățită. La scurt timp după separare, i-a transmis un mesaj fostului soț, Valentin Sanfira, în care și-a exprimat trăirile și dezamăgirea acumulată. Deși sentimentele ei au fost reale și intense, artista a lăsat de înțeles că suferința vine tocmai din faptul că relația în care a crezut cu toată inima s-a dovedit a fi departe de adevărul pe care și-l imaginase.

„Ești dezamăgirea vieții mele”, i-a scris Codruța Filip lui Valentin Sanfira, după ce s-au despărțit.

Codruța Filip a fost prezentă la spectacolul organizat de Valentin Sanfira chiar și după despărțirea dintre ei, oferind un moment artistic deosebit. Deși trecea printr-o perioadă dificilă și nu se afla în cea mai bună stare emoțională, artista a urcat pe scenă și a reușit să ofere un recital apreciat, reușind să transmită emoție și să îi încânte pe cei prezenți.

„M-am simțit nedreptățită pentru că nu mi se pare corect ceea ce s-a întâmplat. Dezamăgirea este mare. Pot să-ți spun că este dezamăgirea vieții mele. Am și spus asta într-un mesaj. Într-un mesaj prin care i-am răspuns lui în seara aceea că mi-a scris și mi-a mulțumit că știe cât mi-a fost de greu să merg la spectacol”, a spus Codruța Filip.

