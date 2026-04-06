Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au dezvăluit sexul bebelușului: ”Suntem binecuvântați!”

Laura Cosoi este în culmea fericirii! Actrița și Cosmin Curticăpean vor deveni părinții unei noi fetițe, aceasta urmând să fie a cincea fiică din familie. Vestea a fost făcută publică printr-un videoclip emoționant, în care întreaga familie a aflat sexul bebelușului.

Momentul dezvăluirii a avut loc la o clinică medicală, unde o cutie imensă a fost deschisă, eliberând zeci de baloane roz, spre bucuria celor patru fiice ale cuplului: Rita, Vera, Lara și Aida. Reacțiile micuțelor au fost pline de uimire și încântare, surprinse în imagini care au fost apoi împărtășite cu fanii.

În cadrul pozelor, au fost incluse și detalii simbolice, precum un tort decorat cu mesajul „surioara mică”, subliniind legătura de familie și bucuria momentului. Mesajul transmis prin postare a pus accent pe importanța unității și a sprijinului între surori, precum și pe rolul familiei în viața copiilor.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt deja părinți ai patru copii, iar noul anunț vine într-un moment în care cuplul se bucură de experiența extinderii familiei. În contextul vieții cotidiene, cei doi jonglează între responsabilitățile profesionale și cele de părinți, construind un echilibru între carieră și familie.

„Suntem binecuvântați și recunoscători pentru darul acesta divin! Vă mulțumim din inimă pentru fiecare gând bun, fiecare zâmbet, fiecare mesaj și energia bună cu care ne înconjurați!”, a transmis Laura Cosoi.

Până acum, Laura Cosoi a fost foarte discretă cu privire la detaliile legate de sarcină, concentrându-se mai degrabă pe viața profesională și pe proiectele personale. În schimb, partenerul său, Cosmin Curticăpean, a oferit indirect informații care au confirmat sexul viitorului copil, în cadrul unor apariții publice recente.