O femeie de 49 de ani a murit pe calea ferată. Și-a salvat fetița din fața trenului

Un caz tulburător s-a petrecut în municipiul Petroșani. O femeie de 49 de ani a murit pe calea ferată imediat după ce și-a salvat propria fiică aflată în fața trenului. Ea a fost lovită de un tren care circula pe ruta Arad-București Nord marți seara, 26 mai. Fetița femeii a scăpat cu viață, însă medicii ajunși la fața incidentului nu au mai putut face nimic pentru mamă.

Accident mortal la Petroșani

O fetiță de doar 5 ani și-a pierdut mama în municipiul Petroșani. Femeia de 49 de ani și-a salvat fiica, care se afla în fața trenului Inter Regio 1822, CFR Călători de pe ruta Arad-București Nord. La câteva secunde după ce a dat-o la o parte de fetiță, trenul a lovit-o din plin. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției Transporturi Feroviare, reprezentanți CFR, echipajele medicale și ISU.

Aceștia nu au mai putut face nimic pentru femeie și au constatat decesul. De asemenea, trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Petroșani. În plus, mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost unul negativ, așadar nu consumase alcool.

Ce s-a întâmplat cu fetița femeii decedate

După incident, fetița femeii de 49 de ani decedate a fost găsită în apropierea liniei ferate, cel mai probabil de un angajat din cadrul companiei CFR, mecanic de tren sau de controlor. Aceasta a fost dusă în siguranță în blocul în care locuiește. Pe de altă parte, în urma tragediei, traficul feroviar a fost blocat timp de o oră. Mai mult decât atât, polițiștii continuă să facă cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul mortal.

