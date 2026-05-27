Acasă » Știri » A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

De: Irina Vlad 27/05/2026 | 11:15
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

A fost cutremur în România! Seismul a avut loc în dimineața zilei de marți spre miercuri (26 – 27 mai) și s-a produs la o adâncime de 143.6 kilometri. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a publicat datele oficiale și orașele în apropierea cărora s-a produs cutremurul. 

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămânutlui (INCDFP), cutremurul s-a produs în dimineața zilei de marți spre miercuri (26 -27 mai), la ora 03:03, în zona seismică Vrancea, Buzău.

„În ziua de 27 Mai 2026, la ora 03:03:56 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, BUZĂU, un cutremur slab, cu magnitudinea ml 2.7, la adâncimea de 143.6 km”, notează INCDFP.

A fost cutremur în România

Potrivit măsurătorilor, a fost vorba despre un seism produs la o adâncime de 143,6 kilometri, cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter, specific activității seismice din zona Vrancea. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe:

  • 54 kilometri Sud de Buzău
  • 60 kilometri Sud-Est de Sfântul Gheorghe
  • 62 kilometri Est de Brașov
  • 64 kilometri Sud de Focșani
  • 71 kilometri Nord-Est de Ploiești
  • 99 kilometri Nord-Est de Târgoviște.

Potrivit datelor transmise de INCDFP, este al doilea cutremur înregistrat în această săptămână în zona seismică Vrancea. Luni după-amiază, 25 mai, un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter a avut loc la o adâncime de 134,1 kilometri adâncime. Seismul s-a produs în apropiere de următoarele orașe:

  • 46 kilometri Sud de Focșani
  • 59 kilometri Sud de Buzău
  • 66 kilometri Est de Sfântu Gheorghe
  • 76 kilometri Est de Brașov
  • 91 kilometri Nord-Est de Ploiești

De la începutul lunii mai, în România s-au produs 8 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,8 grade pe scara Richter. Cel mai puternic cutremur din acest an a fost înregistrat pe 26 februarie, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter.

Costuri noi pentru locatarii din blocuri cu risc seismic. Consolidarea ar putea fi plătită de aceștia

Japonia, lovită de un cutremur de 7,5. Autoritățile cer evacuarea zonelor de coastă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Richard Abou Zaki, apariție alături de Mădălina Ghenea. Ce anunț a făcut juratul de la „Chefi la cuțite”
Știri
Richard Abou Zaki, apariție alături de Mădălina Ghenea. Ce anunț a făcut juratul de la „Chefi la cuțite”
Antena 1, omagiu pentru Tal Berkovich. Imaginile cu ultima apariție a tinerei decedate în accident
Știri
Antena 1, omagiu pentru Tal Berkovich. Imaginile cu ultima apariție a tinerei decedate în accident
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
Gandul.ro
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Adevarul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum...
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe...
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan...
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Promotor.ro
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
Gandul.ro
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum...
ULTIMA ORĂ
Richard Abou Zaki, apariție alături de Mădălina Ghenea. Ce anunț a făcut juratul de la „Chefi ...
Richard Abou Zaki, apariție alături de Mădălina Ghenea. Ce anunț a făcut juratul de la „Chefi la cuțite”
Antena 1, omagiu pentru Tal Berkovich. Imaginile cu ultima apariție a tinerei decedate în accident
Antena 1, omagiu pentru Tal Berkovich. Imaginile cu ultima apariție a tinerei decedate în accident
Mesajul dureros transmis de iubitul Storianei, tânăra care a murit subit în Timiș: „M-ai lăsat ...
Mesajul dureros transmis de iubitul Storianei, tânăra care a murit subit în Timiș: „M-ai lăsat atunci când te iubeam mai mult”
Cum petrece Philipp Plein, în timp ce Andreea Sasu e internată în spital: “Muzică și amintiri”
Cum petrece Philipp Plein, în timp ce Andreea Sasu e internată în spital: “Muzică și amintiri”
Motivul pentru care Armin Nicoară pleacă în vacanță fără Claudia. Explicația este uluitoare
Motivul pentru care Armin Nicoară pleacă în vacanță fără Claudia. Explicația este uluitoare
Nu a primit 30.000 de euro! Câți bani a încasat Marina Luca de la Antena 1 pentru că a câștigat ...
Nu a primit 30.000 de euro! Câți bani a încasat Marina Luca de la Antena 1 pentru că a câștigat Chefi la cuțite
Vezi toate știrile