A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

A fost cutremur în România! Seismul a avut loc în dimineața zilei de marți spre miercuri (26 – 27 mai) și s-a produs la o adâncime de 143.6 kilometri. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a publicat datele oficiale și orașele în apropierea cărora s-a produs cutremurul.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămânutlui (INCDFP), cutremurul s-a produs în dimineața zilei de marți spre miercuri (26 -27 mai), la ora 03:03, în zona seismică Vrancea, Buzău.

„În ziua de 27 Mai 2026, la ora 03:03:56 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, BUZĂU, un cutremur slab, cu magnitudinea ml 2.7, la adâncimea de 143.6 km”, notează INCDFP.

Potrivit măsurătorilor, a fost vorba despre un seism produs la o adâncime de 143,6 kilometri, cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter, specific activității seismice din zona Vrancea. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe:

54 kilometri Sud de Buzău

60 kilometri Sud-Est de Sfântul Gheorghe

62 kilometri Est de Brașov

64 kilometri Sud de Focșani

71 kilometri Nord-Est de Ploiești

99 kilometri Nord-Est de Târgoviște.

Potrivit datelor transmise de INCDFP, este al doilea cutremur înregistrat în această săptămână în zona seismică Vrancea. Luni după-amiază, 25 mai, un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter a avut loc la o adâncime de 134,1 kilometri adâncime. Seismul s-a produs în apropiere de următoarele orașe:

46 kilometri Sud de Focșani

59 kilometri Sud de Buzău

66 kilometri Est de Sfântu Gheorghe

76 kilometri Est de Brașov

91 kilometri Nord-Est de Ploiești

De la începutul lunii mai, în România s-au produs 8 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,8 grade pe scara Richter. Cel mai puternic cutremur din acest an a fost înregistrat pe 26 februarie, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter.

