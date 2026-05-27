Antena 1, omagiu pentru Tal Berkovich. Imaginile cu ultima apariție a tinerei decedate în accident

Emisiunea Chefi la cuțite a ajuns la final. Semifinala a avut loc în data de 25 mai, iar pe lângă probele de foc prin care au trecut concurenții sezonului 17, a adus și un moment emoționant. În cadrul jurizării, o apariție neașteptată i-a uimit pe toți. Este vorba despre Tal Berkovich, fosta concurentă care s-a stins din viață, la începutul acestui an.

Tal Berkovich a devenit cunoscută în urma participării la show-ul culinar Chefi la cuțite sezonul 16. Aceasta a avut un parcurs extraordinar și i-a surprins plăcut pe Chefii, ceilalți concurenți, dar și pe fanii emisiunii. La doar câteva luni după difuzarea eliminării sale, atât ea, cât și fratele ei s-au stins din viață. Cei doi au făcut accident cu mașina, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru ei. Cu toate acestea, ea a mai fost prezentă la filmările sezonului care tocmai s-a încheiat.

Ultima apariție televizată a lui Tal Berkovich

Tal a primit cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu. Ea i-a umit pe toți cu povestea sa de viață și talentul gastronomic de care a dat dovadă. Aceasta a ajuns rapid la inimile telespectatorilor, iar vestea că s-a stins din viață a șocat pe toată lumea. Fosta concurentă Chefi la cuțite a murit în urma unui accident în data de 29 ianuarie.

Tal nu a fost la show-ul culinar doar în calitate de participantă. Înainte cu aproximativ un an înainte de decesul ei au început filmările pentru sezonul 17, care tocmai s-a încheiat. Ea a fost invitată chiar în semifinală pentru a juriza preparatele concurenților. Episodul a fost difuzat pe Antena 1 pe data de 25 mai, marcând ultima apariție televizată a lui Tal. Momentul emoționant a ajuns viral în mediul online, iar cei care au plăcut-o pe concurentă au rămas uimiți de prezența sa.

Cine a câștigat Chefi la cuțite sezonul 17

Emisiunea Chefi la cuțite este unul dintre cele mai urmărite show-uri culinare din România. Marți, 26 mai, s-a difuzat marea finală. Câștigătoarea sezonului 17 este Marina Luca. Ea a făcut parte din echipa lui Chef Alexandru Sautner, iar preparatul ei a făcut-o să demonstreze că merită premiul cel mare. Finalista a câștigat 30.000 de euro.

