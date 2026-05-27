Acasă » Știri » Antena 1, omagiu pentru Tal Berkovich. Imaginile cu ultima apariție a tinerei decedate în accident

Antena 1, omagiu pentru Tal Berkovich. Imaginile cu ultima apariție a tinerei decedate în accident

De: Denisa Crăciun 27/05/2026 | 11:15
Antena 1, omagiu pentru Tal Berkovich. Imaginile cu ultima apariție a tinerei decedate în accident
Ultima apariție a lui Tal/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Emisiunea Chefi la cuțite a ajuns la final. Semifinala a avut loc în data de 25 mai, iar pe lângă probele de foc prin care au trecut concurenții sezonului 17, a adus și un moment emoționant. În cadrul jurizării, o apariție neașteptată i-a uimit pe toți. Este vorba despre Tal Berkovich, fosta concurentă care s-a stins din viață, la începutul acestui an.

Tal Berkovich a devenit cunoscută în urma participării la show-ul culinar Chefi la cuțite sezonul 16. Aceasta a avut un parcurs extraordinar și i-a surprins plăcut pe Chefii, ceilalți concurenți, dar și pe fanii emisiunii. La doar câteva luni după difuzarea eliminării sale, atât ea, cât și fratele ei s-au stins din viață. Cei doi au făcut accident cu mașina, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru ei. Cu toate acestea, ea a mai fost prezentă la filmările sezonului care tocmai s-a încheiat.

Ultima apariție televizată a lui Tal Berkovich

Tal a primit cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu. Ea i-a umit pe toți cu povestea sa de viață și talentul gastronomic de care a dat dovadă. Aceasta a ajuns rapid la inimile telespectatorilor, iar vestea că s-a stins din viață a șocat pe toată lumea. Fosta concurentă Chefi la cuțite a murit în urma unui accident în data de 29 ianuarie.

Tal nu a fost la show-ul culinar doar în calitate de participantă. Înainte cu aproximativ un an înainte de decesul ei au început filmările pentru sezonul 17, care tocmai s-a încheiat. Ea a fost invitată chiar în semifinală pentru a juriza preparatele concurenților. Episodul a fost difuzat pe Antena 1 pe data de 25 mai, marcând ultima apariție televizată a lui Tal. Momentul emoționant a ajuns viral în mediul online, iar cei care au plăcut-o pe concurentă au rămas uimiți de prezența sa.

Cine a câștigat Chefi la cuțite sezonul 17

Emisiunea Chefi la cuțite este unul dintre cele mai urmărite show-uri culinare din România. Marți, 26 mai, s-a difuzat marea finală. Câștigătoarea sezonului 17 este Marina Luca. Ea a făcut parte din echipa lui Chef Alexandru Sautner, iar preparatul ei a făcut-o să demonstreze că merită premiul cel mare. Finalista a câștigat 30.000 de euro.

VEZI ȘI: Finala Chefi la cuțite 2026. Cine este câștigătorul sezonului 17

Marina Luca rupe tăcerea înainte de finala Chefi la cuțite. Ce le-a spus susținătorilor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Richard Abou Zaki, apariție alături de Mădălina Ghenea. Ce anunț a făcut juratul de la „Chefi la cuțite”
Știri
Richard Abou Zaki, apariție alături de Mădălina Ghenea. Ce anunț a făcut juratul de la „Chefi la cuțite”
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Știri
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
Gandul.ro
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Adevarul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum...
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe...
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan...
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Promotor.ro
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
Gandul.ro
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum...
ULTIMA ORĂ
Richard Abou Zaki, apariție alături de Mădălina Ghenea. Ce anunț a făcut juratul de la „Chefi ...
Richard Abou Zaki, apariție alături de Mădălina Ghenea. Ce anunț a făcut juratul de la „Chefi la cuțite”
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Mesajul dureros transmis de iubitul Storianei, tânăra care a murit subit în Timiș: „M-ai lăsat ...
Mesajul dureros transmis de iubitul Storianei, tânăra care a murit subit în Timiș: „M-ai lăsat atunci când te iubeam mai mult”
Cum petrece Philipp Plein, în timp ce Andreea Sasu e internată în spital: “Muzică și amintiri”
Cum petrece Philipp Plein, în timp ce Andreea Sasu e internată în spital: “Muzică și amintiri”
Motivul pentru care Armin Nicoară pleacă în vacanță fără Claudia. Explicația este uluitoare
Motivul pentru care Armin Nicoară pleacă în vacanță fără Claudia. Explicația este uluitoare
Nu a primit 30.000 de euro! Câți bani a încasat Marina Luca de la Antena 1 pentru că a câștigat ...
Nu a primit 30.000 de euro! Câți bani a încasat Marina Luca de la Antena 1 pentru că a câștigat Chefi la cuțite
Vezi toate știrile