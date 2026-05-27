Richard Abou Zaki, apariție alături de Mădălina Ghenea. Ce anunț a făcut juratul de la „Chefi la cuțite”

De: Elisa Tîrgovățu 27/05/2026 | 11:18
Richard Abou Zaki a stârnit reacții în mediul online după ce a publicat câteva imagini în care apare alături de Mădălina Ghenea. Apariția celor doi a atras rapid atenția internauților și a generat numeroase comentarii.

Juratul emisiunii „Chefi la cuțite” a venit și cu un anunț important. Însă nu a oferit deocamdată detalii suplimentare, lăsând loc speculațiilor în rândul urmăritorilor săi.

Richard Abou Zaki este considerat unul dintre cei mai apreciați bucătari, atât în România, cât și pe plan internațional. El face parte din juriul emisiunii „Chefi la cuțite”. Însă cea mai importantă realizare a sa rămâne restaurantul din Italia, distins cu o stea Michelin, unde oferă clienților experiențe culinare rafinate și atent construite, apreciate de gurmanzi din întreaga lume.

Richard Abou Zaki a publicat recent un videoclip în care apare alături de Mădălina Ghenea, surpriza fiind primită cu interes de urmăritorii săi din mediul online.

Cei doi au fost filmați în Sestri Levante, iar juratul emisiunii „Chefi la cuțite” a descris întâlnirea ca fiind una deosebit de plăcută, fără a oferi însă detalii suplimentare despre contextul în care a avut loc aceasta.

Celebrul bucătar Richard Abou Zaki nu a oferit detalii despre motivul întâlnirii. Însă le-a transmis urmăritorilor din mediul online că va reveni cu informații pe măsură ce lucrurile evoluează.

„Absolut minunat! Zile speciale de înregistrări în Sestri Levante cu Mădălina Ghenea! Abia aștept să vă povestesc mai multe despre acest proiect frumos. În curând!“, a scris Chef Richard, pe Facebook.

Visul lui Richard Abou Zaki

Richard Abou Zaki a fost invitat recent la un podcast, unde a vorbit deschis despre viața sa personală și a făcut o serie de mărturisiri emoționante.

Juratul emisiunii „Chefi la cuțite” a dezvăluit că își dorește foarte mult să își reîntâlnească frații. Acesta are o soră pe nume Eliza și un frate mai mic, Amir, despre care a vorbit cu emoție în cadrul discuției.

„Dacă m-ai întreba azi care este visul meu, ți-as spune că mi-aș dori să îmi întâlnesc frații. Știu că pe o fată o cheamă Eliza și are 18 ani. Apoi știu că mai am un frate micuț pe care îl cheamă Amir. Toți au nume de principi și regi, gen: Richard, Inimă de Leu, Eliza de la regina Elisabeta.

Știu că unul dintre frați vrea să se facă bucătar. Sper ca într-o zi să îi întâlnesc, dar ei nu știu că eu exist”, a transmis Richard Abou Zaki, la podcastul Acasă la Măruță.

