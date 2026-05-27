Mesajul dureros transmis de iubitul Storianei, tânăra care a murit subit în Timiș: „M-ai lăsat atunci când te iubeam mai mult”

Iubitul Storianei Boghiu suferă nespus după pierderea femeii pe care o considera sufletul său pereche. Tânăra din Dumbrăvița, cunoscută pentru energia pozitivă și bunătatea ei, s-a stins fulgerător, iar vestea tragică a îndurerat profund familia, prietenii și întreaga comunitate din Timiș.

Moartea Storianei a lăsat în urmă multă durere, mai ales în sufletul partenerului ei, care trece prin cele mai grele momente din viață. Bărbatul a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care vorbește despre iubirea pe care i-a purtat-o și despre golul imens rămas după dispariția ei.

Acesta a descris-o drept o femeie caldă, mereu optimistă și implicată în tot ceea ce făcea, spunând că ea îi oferea putere și încredere în cele mai dificile clipe.

„M-ai lăsat atunci când te iubeam mai mult, atunci când credeam că viața are sens, atunci când am simțit că mi-am găsit femeie perfectă…ai fost un suflet bun, un om înţelegător, pozitiv în toate, tot timpul mi-ai ridicat moralul și ai fost implicată în tot ce ținea de mine cu toată ființa ta. Ai fost femeia mea, te iubesc și nu te voi uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească!”, a fost mesajul publicat de iubitul Storianei.

Durere profundă după moartea Storianei

Storiana Boghiu lucra la un salon de înfrumusețare din Timișoara, unde era apreciată atât de colegi, cât și de cliente pentru profesionalismul și răbdarea sa. Cei care au cunoscut-o spun că avea un suflet aparte și că reușea să aducă zâmbetul pe chipul tuturor. Colegii sunt încă șocați și nu își explică tragedia care a lovit atât de neașteptat.

Până acum, cauza decesului nu a fost făcută publică. Apropiații susțin însă că nimic nu anunța o asemenea tragedie. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face la Eden Funerare, pe Calea Torontalului din Timișoara, începând de astăzi, 27 mai, de la ora 15:00. Comunitatea își ia rămas-bun cu durere de la Storiana.

