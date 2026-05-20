Moment emoționant la Chefi la cuțite. Richard Abou Zaki, cuvinte speciale pentru Florinel

În emisiunea „Chefi la cuțite” a avut loc o ediție încărcată de emoții, după ce două echipe au rămas fără un concurent în urma eliminărilor din episodul anterior. Florinel Ungureanu și Florin Stamin au părăsit competiția, iar momentul a fost urmat de un mesaj cu impact emoțional transmis de Richard Abou Zaki.

Competiția se intensifică pe măsură ce finala se apropie, iar probele devin tot mai solicitante. În ediția anterioară, Florin Stamin, din echipa verde coordonată de Alexandru Sautner, și Florinel Ungureanu, din echipa bordo aflată sub îndrumarea lui Richard Abou Zaki, au fost eliminați din concurs.

După ce își folosise ultima amuletă pentru a-l menține în competiție, Richard Abou Zaki a fost nevoit, în cele din urmă, să accepte eliminarea lui Florinel Ungureanu. Concurentul a părăsit show-ul în ediția difuzată cu o seară înainte, în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”.

Richard Abou Zaki a postat un mesaj emoționant

Pe rețelele de socializare, Richard Abou Zaki a publicat un mesaj cu puternică încărcătură emoțională, în care a vorbit despre legătura apropiată formată în timpul competiției cu Florinel Ungureanu. Acesta i-a transmis fostului concurent că a avut un impact deosebit asupra lui și că va rămâne o prezență importantă în amintirile sale.

„Ciao, Florinel! Spiritul tău carismatic o să rămână mult timp în sufletul meu și Chefi la cutite! Chiar cred că poți să fii mândru de unde ai ajuns și de tot ce ai făcut in această competiție . Bravo! Te îmbrățișez cu drag!”, a declarat Richard Abou Zaki, pe rețelele de socializare.

Cum a reacționat Florinel Ungureanu când a părăsit competiția

Concurentul a reușit să impresioneze atât jurații, cât și ceilalți participanți prin carisma sa, umorul natural și pasiunea pentru gătit. Totuși, parcursul său în emisiunea „Chefi la cuțite” s-a încheiat, acesta fiind eliminat în ediția difuzată în seara precedentă.

În proba individuală, preparatul realizat de Florinel Ungureanu nu a reușit să îl plaseze într-o poziție favorabilă. Acesta a ajuns la finalul clasamentului, ceea ce a dus la eliminarea sa din competiția „Chefi la cuțite”.

Nu era prima situație în care concurentul se afla în pericol de eliminare. Cu o etapă înainte, primise o nouă șansă din partea lui Richard Abou Zaki. La momentul despărțirii de concurs, acesta a transmis un mesaj încărcat de emoție.

„Eu am fost «Ursulețul» vostru! Vă iubesc și mă bucur din suflet ca am reușit să vă aduc un zâmbet pe buze și că am legat prietenii între adversari“, a transmis Florinel, pe Facebook.

