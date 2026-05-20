Florin Chilian, un nou mesaj acid la adresa lui Mihai Mărgineanu: ”Nu am furat niciodată munca și talentul altora”

Mihai Mărgineanu a reacționat în spațiul public după ce Florin Chilian l-a acuzat că a furat piesele unui scriitor român. Într-un stil ironic, actorul din Las Fierbinți a trimis mai multe „săgeți” către fostul său prieten, însă afirmațiile sale au fost imediat contestate de Chilian.

Florin Chilian încearcă din toate puterile să facă dreptate muzicii românești și a vorbit recent despre melodiile pe care Mihai Mărgineanu le-ar fi declarat drept creații proprii. Interpretul piesei „Zece” l-a demascat pe actorul din „Las Fierbinți” și l-a acuzat că și-ar fi însușit în mod nejustificat drepturile asupra unor piese, mărturisind că are dovezi în acest sens.

Printre piesele pe care Mărgineanu le-ar fi declarat la UCMR-ADA (Asociația pentru drepturi de autor a compozitorilor) drept creații 100% propriii se numără „Mă iubește femeile”, „A fost odată”, „Ce frumoasă ești”, „Paraschivă”, „Aviația” și „Paraschivo”. Chilian susține că Mărgineanu are o singură melodie pe care a declarat-o ca fiind din folclor, restul pieselor fiind plagiate – vezi AICI.

Florin Chilian: „Nu am furat niciodată munca și talentul altora”

După ce a dezvăluit public prsupusele „furturi”, Mihai Mărgineanu i-a răspuns colegului său printr-un mesaj ironic, în care a strecurat mai multe întâmplări, amintiri și contexte în care rivalul a fost pus într-o lumină nefavorabilă.

„S-a certat cu Raymond care i-a făcut acel intro minunat de pian de la cântecul „10”, s-a bătut cu Ovidiu de la White Mahala și cu alți prieteni care aproape că l-au mutilat, i-a luat poliția permisul de conducere pe o perioadă unică în România, s-a certat cu Dan de la Holograf, cu Bodo de la Proconsul, cu Mihalache și cu Naidin. S-a certat cu toți, Doamne, că deh, el e mai impulsiv în unele momente. Până și cu Răzvan (de la Dani!) era să-l sugrume prin presare la rece la mine în bucătărie, acum câțiva ani, dar l-am ținut. Fă Doamne o minune și luminează-i mintea”, a fost o parte din mesajul transmis de Mărgineanu.

La toate acestea, Florin Chilian a oferit dreptul la replică. Și-a asumat fiecare gest, declarație și faptă și a venit inclusiv cu explicații suplimentare, completând întâmplările care au fost scoase din context.

𝐂𝐢𝐨𝐫𝐝𝐢𝐥𝐞𝐬, 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞 𝐜𝐢𝐨𝐫𝐝𝐞𝐥𝐢 𝐧𝐮 𝐳𝐢𝐜𝐢 𝐧𝐢𝐦𝐢𝐜?! 𝐂𝐮 𝐦𝐮𝐭𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐚𝐭𝐞𝐧ț𝐢𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐛𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐳𝐢𝐜𝐢 𝐜ă 𝐚𝐢 𝐟ă𝐜𝐮𝐭 ș𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐝𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐢?! Am sărit peste masă să-i rup capul cu un scaun unui domn care scosese pistolul la mine crezând că eu îi vărsasem vinul pe cămașa prețioasă, când tu o facuse-i ca deh, la băutura io eram cam prost și reactiv, nu ca tine băiat liniștit, dar umil. Mereu am zis Ciordiles că atunci când se scumpesc banii ies caracterele la lumină. Pff… nimic nu stii #Margineanu. Dacă mă apuc o dată să povestesc… Multe rău am făcut, offf… Deloc nu sunt mândru de cele mai multe, dar știi ce nu am făcut niciodată? Nu am furat niciodata munca și talentul altora și să le declar la #UCMR ADA sub semnătura că eu am compus piesele alea. Să te rogi la Dumnezeu și pentru tine să-ți dea o fărâmă de talent să compui că vin zile grele pentru ciorditori. Niciodată, dar niciodată nu am făcut asta, nu am furat cântece”, și-a început Chilian mesajul.

Florin Chilian a continuat și a venit cu explicații suplimentare despre cearta cu Raymond de la Proconsul, dar și despre episodul în care i-a fost suspendat permisul de conducere.

„Lui Raymond Vancu de la Proconsul i-am dat 3.000€ că-i lua Fiscul casa. Stătea în scara blocului cu soția și părinții pentru că avea sigiliu pe ușă. I-am mai dat 2.000€ și pentru că nu avea bani să facă spectacol la biserică, el pocăit fiind. Nu i-am văzut înapoi niciodată, deși mereu mi-a promis că-mi dă banii înapoi, că nimeni nu l-a ajutat așa cum am făcut-o eu, dar mă ocup de astăzi.

Permisul mi-a fost anulat de-a dreptul. Off chiar nimic nu stii! Omul care mi-a făcut dosar mi-a trimis zece ani zece kg de pălincă sa-și ceară iertare că nu a avut ce să facă, pentru că fuse ordin de la București să mă ardă cu orice. Dădusem în judecată Guvernul României pentru că m-a furat. Am câștigat acel proces, dar și un an cu ZECE luni de suspendare, că, deh, trebuiau să mă arda la imagine.

Cu Ovidiu de la White Mahala mă băteam oricând și cu oricine-mi cerea să le cânt la masă pentru că eu nu-s lautar, mă băiatule. Tu faci asta eu nu, eu săream la bătaie. Din cauza milogilor astoră ca tine își permit toți să vorbească cu noi ca cu lăutarii.

Am toată prețuirea și iubirea pentru lăutari precum Meltiade Mihalache, ca George Șerban, Ca Pădureanu, ca Nicu Gigantu, lautarul meu și al domnului Ștefan Iodache. că nu știe lumea că nu Ploieșteanu fuse, ci Gigantu, dar nu ai să ai acces în așa vecinătați nici dacă te mai naști de o mie de ori… nu, și atâția alții și ei știu asta că au o meserie îngrozitor de grea, dar fiecare cu destinul lui.

Dan Bittman de la #Holograf nu m-am certat, cu Bodo Bogdan Marin de la #Proconsul nu m-am certat, Răzvan Simion sunt și acum prieten, la fel cu Marius Mihalache, tocmai cântarăm împreună… Ce faci, mă, cerșești milă, atenție?!”, a încheiat Florin Chilian.

