Actorul din Las Fierbinți a divorțat după 20 de ani de căsnicie și s-a recăsătorit în SECRET. Primele imagini de la nunta cu 100 de invitați | EXCLUSIV

De: Andreea Archip 20/10/2025 | 18:58
Gheorghe Ifrim sau “primarul Vasile” după numele celebrului personaj din “Las Fierbinți”, serialul de comedie de la Pro TV, este cunoscut pentru discreția de care a dat dovadă în ceea ce privește viața lui dincolo de platourile de filmare sau de scena de teatru. Actorul nu participă la evenimente mondene, iar interviurile despre familia sa sunt rare. CANCAN.RO vă oferă detalii inedite despre nunta celebrului actor cu aleasa inimii sale, Maria. Cei doi s-au căsătorit luna trecută și au avut alături 100 de persoane.

Gheorghe Ifrim și-a ținut viața departe de lumina reflectoarelor, preferând ca publicul să aibă în atenție rezultatele muncii sale: spectacole de teatru, filme sau seriale. Se știa faptul că Gheorghe Ifrim este un familist convins, fiind căsătorit cu Roxana, mama băieților săi de mai bine de două decenii. Povestea lor de iubire a debutat în studenție, mai exact din al doilea an de facultate. Se știau din 1995, dar au făcut pasul cel mare după 6 ani de relație, devenind în 2001 oficial soț și soție. Ulterior, Gheorghe și Roxana și-au mărit familia cu doi băieți: Ștefan și Cristi.

Gheorghe Ifrim și Roxana, divorț după mai bine de 2 decenii de mariaj

Gheorghe Ifrim se bucura de o familie frumoasă, dar și de susținere în ceea ce privește activitatea lui profesională. Roxana a înțeles pasiunea lui legată de actorie, chiar dacă ea făcea parte dintru totul alt domeniu, fiind absolventă de Drept. Apariția copiilor a determinat-o să rămână alături de ei, să îi crească, iar soțul să își continue cariera. Cei patru au format vreme de peste 20 de ani tabloul perfect de familie. Doar că destinul a avut alte planuri cu ei, iar Gheorghe și Roxana au decis să meargă pe drumuri separate. Potrivit unor persoane din anturajul actorului, despărțirea s-ar fi produs în urmă cu câțiva ani și lucrurile s-au derulat discret, exact așa cum s-au întâmplat și alte evenimente importante din viața lor.

Gheorghe Ifrim și Maria, nuntă cu 100 de invitați

Gheorghe Ifrim a continuat să fie același actor profesionist, care nu a lăsat niciun detaliu la voia întâmplării pentru public.  Și-a făcut treaba ca la carte, indiferent că a fost vorba de spectacole la teatru sau filmări pentru “Las Fierbinți”.

Gheorghe Ifrim și Maria, petrecere de nuntă cu 100 de invitați Foto: Facebook

În schimb, apropiații au știut despre schimbările survenite în viața lui. Semn că alături de colegii lui din serialul de la Pro TV se simte ca într-o mare familie, primarul Vasile le-a lansat invitația la nuntă, iar ei au onorat-o. La 53 de ani, actorul a îmbrăcat costumul de mire și a fost sufletul petrecerii la nuntă. Potrivit surselor CANCAN.RO, actorul din “Las Fierbinți” a celebrat nunta alături de 100 de invitați: familie, prieteni și colegi de breaslă. Printre cei care i-au fost alături lui Gheorghe Ifrim la nunta cu Maria s-au numărat: Mirela Oprișor, Adrian Văncică, Mihai Mărgineanu, Daniela Nane, Șerban Pavlu și Maria Buză.

Cea de-a doua soție a actorului este Maria, de profesie coregraf, și ar fi împreună de aproximativ 2 ani. Cei doi au ales să-și unească destinele la început de toamnă. Mirii au fost sufletul petrecerii, iar invitații au fost și ei pe ringul de dans, mai ales că ritmul distracției a fost dat de artista Corina Sîrghi.

Foto: Facebook/ Pro TV

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

