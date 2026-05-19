Florin Chilian îl acuză de plagiat pe Mihai Mărgineanu: ”Ai furat cântecele adolescențelor noastre și ai spus că-s ale tale!”

De: Irina Vlad 19/05/2026 | 21:12
Este scandal mare în industria muzicală românescă! Florin Chilian nu se lasă până nu îl desființează pe Mihai Mărgineanu, după ce acesta și-ar fi înregistrat pe numele său mai multe melodii care nu îi aparțin. Actorul din Las Fierbinți ar fi furat versurile unui mare scriitor român.

Camaraderia dintre Florin Chilian și Mihai Mărgineanu e de domeniul trecutului, între cei doi existând în prezent o relație tensionată, marcată de schimburi de replici dure în spațiul public și acuzații de plagiat. Chilian a pus tunurile pe actorul din Las Fierbinți și i-a demascat așa-zisa autenticitate a melodiilor pe care le cântă în concerte, piese despre care a declarat că sunt 100% creațiile sale.

Florin Chilian, acuzații de plagiat la adresa lui Mihai Mărgineanu

„Mă iubește femeile”, „A fost odată”, „Ce frumoasă ești”, „Paraschivă”, „Aviația”, „Paraschivo” sunt doar o parte din melodiile despre care Florin Chilian spune că Mihai Mărgineanu le-ar fi plagiat.

„A furat, dar a și cântat… Un scriitor îi bate obrazul lui Mihai Mărgineanu #Ciordiles că i-a furat versurile. Poezia „Evoluția”, după care a fost făcut cântecul „Dor de tată”, a fost scris în anul 2001, de Traian Calancia. Această poezie apare în volumul „În grădina lui Dumnezeu”, publicat la editura Axa, tot în 2001. Autorul a înregistrat poeziile la Uniunea Scriitorilor din România și se pot percepe taxe pentru drepturile de autor, în baza Număr Standard Internațional

Ai furat toate cântecele demunte ale adolescențelor noastre și ai spus că-s ale tale.

Ai furat toate cântecele mahalalelor bucureștene interbelice și nu numai și ai spus că-s ale tale.

Ai făcut fals și uz de fals în acte declarând la UCMR că te ocupi tu de toate drepturile pentru că în conformitate cu dispozițiile art,145 alin.3 din Legea nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare, privind drepturile de autor și drepturile conexe ai tot dreptul, și așa ai furat banii cuveniți creatorilor originali ai cântecelor și ai tuturor artiștilor din țara asta.

Ciordiles, du-te! Pleacă!”, a fost unul dintre mesajele lui Florin Chilian.

Potrivit datelor din spațiul public, Mihai Mărgineanu are doar o singură melodie pe care a declarat-o ca fiind din folclor. Restul pieselor le-a înscris pe numele său și a altor doi prieteni, ca fiind creații 100% ale sale.

„Eu când am făcut acest cântec, m-am sculat la 3 dimineața. Când ajungeam la ultima strofă pe care o scrisesem, m-a bușit plânsul”, a declarat Mihai Mărgineanu, în podcastul lui Pepe.

Scriitorul Traian Calancia și-a exprimat dezamăgirea și dezacordul față de declarațiile lui Mihai Mărgineanu, afirmând că este deranjat și dezamăgit de atitudinea acestuia. Totodată, el a criticat aspru faptul că actorul din Las Fierbinți și-a asumat ca fiind al lui textul din poezia „Evoluția”.

„Sunt profund dezamăgit și afectat de tupeul domnului Mărgineanu de a-și însuși un text care nu-i aparține. Totuși lumea trebuie să știe adevărul. Ce nu știe el este faptul că poezia constituie libretul unei rate cu care domnul Cărbunescu a câștigat un premiu și o mențiune la niște concursuri, poezia este în repertoriul cantautorului Zoltan Octavian Butuc și al unei interprete din Republica Moldova.

Cei care o cântă au verificat autenticitatea ei și au acordul meu scris, prin autoritatea muzicală românească. Rușine domnului #Mărgineanu!”, a declarat scriitorul Traian Calancia.

