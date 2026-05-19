Edi Vasile și Andreea Ciucă și-au spus adio, dar războiul abia acum începe! Influencerii aduc probe grele și martori-surpriză în fața judecătorilor, după ce s-au acuzat reciproc pe TikTok

De: Keva Iosif 19/05/2026 | 22:00
Ceea ce părea doar încă un scandal pe TikTok creat pentru like-uri și vizualizări se transformă într-un adevărat război! Unul dintre cele mai urmărite cupluri din online, Edi Vasile și Andreea Ciucă, aka ”Lala”, și-au aruncat acuzații grele și replici tăioase după ce s-au despărțit. Andreea a mers chiar mai departe și a vorbit despre episoade de presupus abuz, în timp ce Edi nu a rămas mai pasiv și a mutat conflictul din online direct în sala de judecată. Fosta susține că deține probe „explozive” pe care urmează să le facă publice, iar scandalul pare abia la început! 

Scandalul dintre Andreea Lala și Edi Vasile a luat o turnură neașteptată, exact când toată lumea credea că la mijloc este doar o regie. După ce Andreea a anunțat că s-au despărțit și a susținut că ar fi fost supusă unor episoade de abuz în timpul relației cu tiktokerul, reacția lui Edi nu a întârziat să apară.

Influencerul a respins categoric acuzațiile, susținând că varianta prezentată în spațiul public este complet falsă. Mai mult, acesta a povestit într-o înregistrare că el și-a dorit să pună punct relației, nu invers, cum a lăsat Andreea să se înțeleagă.

„Am citit peste tot la știri că aș fi ținut-o cu forța pe fosta mea iubită, lucru care e total fals. Eu am inițiat această despărțire și eu mi-am dorit-o (…) Sunt într-un moment al vieții în care, pur și simplu, nu-mi doresc o relație. Nu am vrut să pierd nici timpul meu, nici al ei, așa că am decis să pun capăt relației. Acum am o întrebare foarte sinceră: Tu, care te uiți la video-ul ăsta, ai sta 4 ani într-o relație cu un abuzator sau cu un om violent? Relația asta a fost publică timp de 4 ani de zile”, a explicat Edi Vasile într-un videoclip postat pe TikTok.

După aceste dezvăluiri făcute de influenceriță, Edi a dat-o în judecată, așa cum a promis! Acum fiecare dintre ei amenință cu dezvăluiri pregătite să-l distrugă pe celălalt.

Andreea a depus probe video care ar putea susține presupusele acuzații de abuz.

”Apărătorul pârâtei depune la dosar, în original, întâmpinarea şi înscrisurile care au fost transmise prin email şi un memory stick cu probe video, al căror duplicat a fost comunicat şi apărătorului reclamantului”. 

Probe ”trunchiate” și martori-surpriză

De cealaltă parte, Edi Vasile mizează pe martori care să vină în instanță și să depună mărturie în favoarea lui, considerând că probele audio depuse de fosta iubită sunt ”trunchiate”.

”Pentru a stabili în mod cert în primul în rând situația de fapt și apoi, inclusiv pe admisibilitatea acestei cereri de ordonanță președințială solicită administrarea probei testimoniale cu martorii ######## ##### şi ##### #######, iar în măsura în care instanța apreciază că este suficient un martor se rezumă la martorul ######## ##### şi a indicat domiciliul acestuia în vederea citării în întâmpinare.

Totodată, solicită şi încuviinţarea probei cu interogatoriul reclamantului, pentru clarificarea situației de fapt și pentru ca instanța să aibă posibilitatea să ia cunoștință în mod direct de toate caracteristicile fiecărei persoane, în special a reclamantului, pentru că au arătat în întâmpinare, că situația de fapt din cererea de chemare în judecată este prezentată trunchiat, după cum instanța va observa şi din clipurile video pe care le-a depus la dosar”.

Edi Vasile a povestit judecătorilor că acuzațiile aduse de fosta iubită i-au adus prejudicii de imagine, iar unul dintre apropiații săi poate demonstra asta.

”Martorul are cunoștință despre prejudiciul iminent și continuu care este provocat reclamantului prin aceste materiale și despre aparența de drept, sigur în limita în care instanța poate analiza fondul cauzei în această procedură. Pentru interogatoriu, teza probatorie este evidentă, este proba surpriză care tinde să lămurească unele aspecte direct de la pârâtă și nu mijlocit prin intermediul apărătorului”.

Magistrații Tribunalului Vâlcea au admis probele video invocate, dar și proba cu martori, urmând să asistăm la o ”răfuială” pe 16 iunie, data programată pentru următoarea înfățișare.

