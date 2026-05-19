Ce brânză trebuie să folosești pentru ciupercile umplute, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”

De: Alina Drăgan 19/05/2026 | 20:41
În multe diete se regăsește un preparat care este delicios și nici nu are multe calorii. Este vorba despre ciupercile umplute. Ciupercile au numeroase proprietăți, așa că merită consumate destul de des. Însă, trebuie să fim atenți cu ce le umplem. Nutriționistul Mihaela Bilic explică de ce cașcavalul nu poate fi o alegere inspirată atunci când vine vorba de prepararea ciupercilor umplute.

Potrivit Mihaelei Bilic, ciupercile umplute sunt o alegere ideală pentru o masă slabă în calorii, dar care aduce și beneficii organismului. Ciupercile conțin aproximativ 2% proteine, de zece ori mai puțin decât carnea, dar sunt bogate în vitamine din complexul B. Astfel, 100 de grame de ciuperci pot acoperi 30–40% din doza zilnică recomandată de vitamina B3 și B5.

Iar în ceea ce privește umplutura lor, Mihaela Bilic spune să uităm de cașcaval și să alegem în loc brânză de burduf.

„Cu ce umplem ciupercile? Cu brânza de burduf, se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge. Multă lume spune că ciupercile au gust de carne, însă conțin doar 2% proteine, de 10 ori mai puțin decât în carne. În ciuperci avem concentrația maximă de vitamine B de origine vegetală: 100g ciuperci acoperă 30-40% din doza zilnică de vitamina B3 și B5”, spune Mihaela Bilic.

Beneficiile acestui preparat

„Substanțele antibiotice benefice din sporii ciupercilor inhibă și distrug o serie de bacterii, stimulează activitatea globulelor albe din sânge și sporesc rezistența organismului la îmbolnăvire.

Ce merită să știm despre ciuperci? Că se comportă ca un burete, absorb rapid uleiul în care sunt gătite. Eu n-am pus niciun strop de ulei, ci doar un boț de brânză de burduf, are gust intens și sare cât trebuie!

De ce ne plac așa mult ciupercile? Conțin acid glutamic, forma naturală a monoglutamatului de potasiu. Și când spunem glutamat, spunem al 5-lea gust… adică delicios și irezistibil! De consumat fără restricție de cantitate, au doar 10 cal/100 g”, a mai spus Mihaela Bilic.

 

