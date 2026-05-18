Alimentul care costă 4,47 de lei și are beneficii enorme pentru organism, potrivit Mihaelei Bilic

Medicul nutriționist a vorbit despre alimentul care costă 4,47 de lei în magazinele cash and carry și are beneficii enorme pentru organism. Este vorba despre sardinele în sos tomat, o masă rapidă, ieftină și bogată în Omega 3, potrivit Mihaelei Bilic. Află ce beneficii are consumul lor!

Pe rețelele sociale și în cadrul unor emisiuni TV, Mihaela Bilic oferă des sfaturi de nutriție. Aceasta explică publicului ce alimente sunt benefice pentru organism, care sunt motivele și câte calorii conțin unele produse. Cu toate acestea, medicul susține că este important să nu facem excese și să avem o dietă cât mai variată.

Acizii grași Omega 3 reduc inflamația

În cadrul emisiunii „Frecvența Gustului”, de la Europa FM, Mihaela Bilic a vorbit despre alimentele bogate în Omega 3 care reduc inflamația din organism. Pe lista alimentelor bogate în Omega 3 se numără ouăle și peștele. Potrivit nutriționistei, aceste alimente pot fi consumate de cel puțin două ori pe săptămână.

Acizi grași Omega 3 sunt considerați cei mai puternici antiinflamatori. Consumul de pește de 2 ori pe săptămână reduce cu 36% riscul de deces prin boli cardiovasculare și cu 17% riscul de deces în general, potrivit Mihaelei Bilic. Nutriționista sugerează ca persoanele care nu consumă ouă sau pește să ia ulei de pește pentru a se asigura că au un aport optim de Omega 3.

„Dacă nu mâncăm nici ouă, dacă nu mâncăm nici pește gras, n-ar fi rău să apelăm la uleiul de pește ca să mai completăm un pic din Omega-3. Este un lucru care e simplu, aș spune, să-l facem și foarte important pentru corpul nostru”, a mărturisit Mihaela Bilic pentru sursa citată.

Mihaela Bilic, despre conservele în sos tomat

Pe pagina ei de Facebook, Mihaela Bilic a vorbit despre conservele cu sardine în sos tomat. Au un preț accesibil, un gust bun și multe beneficii pentru organism, după cum susține nutriționista. Evident, furnizează o cantitate considerabilă de acizi grași Omega 3.

„Ea este conserva de sardină în sos de tomate. De ce e așa valoroasă? Pentru că are Omega 3 din peștele gras, vitamina D din grăsimea de pește, are oase, adică are calciu, că sunt fierte cu tot cu oase, și are mult fier. Aceste patru ingrediente, într-o cutiuță perfectă, care nu costă decât 7 lei. Și în felul ăsta bifați toți nutrienții de care aveți nevoie într-o formă armonioasă, extrem de ușor de absorbit în organism. Și de ce am ales-o în sos tomat? Pentru că mediul acid din roșii crește absorbția fierului”, a spus Mihaela Bilic, într-un videoclip postat pe pagina ei de Facebook.

Ce nutrienți conțin sardinele



Vedeta a adăugat faptul că sardinele sunt potrivite pentru o gustare sau o masă rapidă, dar ieftină. Cu doar 4,47 de lei, cea mai ieftină conservă comercializată în magazine, și două felii de pâine, puteți servi un prânz rapid și sănătos sau o cină care nu va adăuga multe calorii.

„Sunt perfecte, sunt din Marea Baltică și merită consumate că tot vrem să mâncăm mai des pește. Uite, chestia asta e practică și ușoară de consumat. Deci omega 3, vitamina D, calciu și fier pentru șapte lei. Recomand!”, a mai explicat nutriționistul.

Câte calorii au sardinele

În urmă cu 5 ani, Mihaela Bilic recomanda și sardinele în ulei. Cu toate acestea, nutriționista spune că este extrem de important să fie scurse foarte bine de ulei, dacă nu vrem să adăugăm calorii în plus la fiecare masă. Aceasta a vorbit și despre beneficiile sardinelor: sunt pești mici care conțin mult Omega 3 și nu sunt contaminați cu mercur. În plus, conțin mult calciu și, combinate cu sosul tomat, sardinele ajută la asimilarea rapidă a fierului în organism.

„Peștii mici sunt la baza lanțului trofic, mănâncă alge și concentrează ca nimeni alții acizii grași Omega 3.

Plus-uri:

-sardina este prin excelență un pește sălbatic, pe multe conserve e trecută și zona de pescuit

-are Omega 3 mai mult decât în somon și zero risc de contaminare cu mercur

-sursă de proteine complete de calitate înaltă, ușor de digerat și fără colagen

-dacă conserva e în sos tomat (mediu acid), crește absorția fierului

-este un produs fiert, care se poate mânca cu tot cu oase (sursă de calciu mai eficientă ca orice supliment) Minus-uri:

-dacă e în ulei (fie el și de măsline), scurgeți-o bine – fiecare lingură de ulei are 100 calorii

-dacă e în sos tomat, atenție la ingrediente – să fie doar pește și roșii, fără agenți de îngroșare, amidon sau zahăr. Porția corectă: 100g cu 170-190 cal și preț variabil de 4-8 lei. Ideal de combinat cu legume/salată pentru o masă de seară fără carbohidrați”, mărturisea Mihaela Bilic pe Instagram în 2020.

