Horoscop chinezesc azi, 18 mai 2026. Două zodii vor avea noroc cu carul, în timp ce Iepurele va avea parte de furtuni emoționale

Horoscop chinezesc azi, 18 mai 2026. Ziua de luni va fi cu noroc pentru unii nativi. Vor fi înconjurați de o energie benefică, care îi va ajuta în toate planurile sau treburile cotidiene. Planetele spun, totuși, ca dialogurile să fie purtate cu diplomație de zodiile care nu vor avea o zi bună. Nu lăsați nervii sau tensiunile să vă strice relația cu cei din jur. Află și tu, din rândurile următoare, ce ți-au prezis astrele la începutul săptămânii!

Șobolan

Este important să te înconjori astăzi de oameni pozitivi, care te susțin. Este timpul să-ți aperi interesele. Orice relație de lungă durată care nu îți mai oferă ceea ce ai nevoie poate fi privită cu mai multă claritate dacă ai alături persoane în care ai încredere. Ai curaj!

Bivol

Dacă ai lucruri pe care nu le mai folosești sau de care nu mai ai nevoie, este ziua perfectă pentru o curățenie drastică. Cu cât poți dona, recicla, vinde sau schimba mai multe, cu atât mai bine. Un stil de viață mai simplu îți va aduce energie proaspătă și o perspectivă mai clară.

Tigru

Azi traversezi o perioadă de agitație emoțională. Evenimentele te provoacă să mergi direct la esența problemelor, în loc să le eviți. O relație romantică poate trece printr-o transformare profundă. Fii deschis față de propriile sentimente. Un moment de claritate este aproape.

Iepure

Nu îți place ca rutina zilnică să fie perturbată, dar ziua poate aduce frustrări sau furtuni emoționale. Forțe încăpățânate îți vor pune răbdarea la încercare. Cu cât reușești să găsești soluții avantajoase pentru toată lumea, cu atât vei traversa mai ușor această perioadă. Fii blând cu copiii!

Dragon

Astăzi există riscul de a vorbi sau de a acționa impulsiv. Ai putea regreta dacă reacționezi fără să cântărești mai întâi toate informațiile. Deciziile de afaceri sau financiare luate acum vor avea un impact major asupra viitorului. Fii clar în privința obiectivelor tale, alege cea mai prudentă și conservatoare abordare.

Șarpe

Farmecul tău și abilitatea de a-ți face prieteni oriunde mergi sunt accentuate astăzi. Este un moment bun pentru a petrece timp cu prietenii și a te distra. Fii atent la bani, nu cheltui mai mult decât îți permiți. Bucuriile simple sunt cele mai valoroase. Ieși cât mai mult în aer liber, poate la o plimbare în parc sau în pădure, și bucură-te de frumusețea naturii.

Cal

Vei avea o zi foarte fericită, care favorizează prieteniile și relațiile profesionale. Este un moment bun pentru a aplica la un job nou. Interviurile și perseverența îți susțin succesul. Energia din a doua parte a zilei poate provoca neînțelegeri. Explică-ți clar punctul de vedere și asigură-te că toată lumea este pe aceeași lungime de undă.

Capră

Ești o persoană extrem de bună la suflet. Astăzi, umorul tău și felul tău relaxat de a fi pot reprezenta un exemplu pentru cei din jur. Capacitatea ta de a găsi fericirea în cele mai simple lucruri îi poate inspira pe cei care sunt stresați de schimbările din viața lor. Lucrurile se rezolvă aproape fără efort.

Maimuță

Azi te simți ca un pește pe uscat. Neînțelegerile sau o stare de nemulțumire te pot irita. Rămâi fidel rutinei obișnuite și apropie-te de persoanele familiare. Luni este o zi norocoasă pentru dragoste, proiecte creative și activitățile care îți aduc bucurie.

Cocoș

Este o zi norocoasă. Îți poți exprima opiniile într-un mod dramatic și convingător. Este timpul să ajuți pe cineva mai puțin capabil. Caută soluții practice la probleme vechi. Sentimentele unei persoane se pot ascunde în spatele unei atitudini calme și prietenoase. Umorul va încuraja o comunicare mai sinceră.

Câine

Este posibil să păstrezi secrete într-o situație de familie. Este înțelept să spui ce simți și să le arăți adevărul. Energia zilei este favorabilă chestiunilor financiare. Poți cerceta diverse investiții pe termen lung și proiecte ambițioase. Nu ezita să ceri sfatul experților dacă ai nelămuriri.

Mistreț

Ești tentat să îți impui ideile și opiniile asupra celorlalți. Nu uita să abordezi oamenii cu toleranță, umor și răbdare. Nu toată lumea are aceleași abilități sau puncte de vedere. Fiecare persoană are daruri unice. Dă dovadă de autocontrol, chiar și când ai dreptate. Evită disputele inutile.

