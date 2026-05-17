Horoscop rune, 17 mai 2026. Zodia a cărei viață se schimbă radical de duminică: o etapă veche se termină!

Horoscop rune azi, 17 mai 2026. Runele au decis și nativii trebuie să execute! Ziua de duminică vine cu schimbări majore pentru unele zodii: trebuie să lase trecutul în urmă pentru ca un nou început să poată intra în viața lor. Toți nativii vizați trebuie să respecte întocmai decizia runelor influențate de energia universului. Află și tu, din rândurile următoare, ce trebuie să faci!

Zodia Berbec – runa Gebo

Această rune reprezintă unirea a două forțe și beneficiile vor fi de ambele părți. Poate fi vorba despre afaceri sau despre dragoste, cert este că acest aranjament va avantaja ambele sectoare. Darurile vor sta de ambele părți, dar azi se renunță la egoism.

Zodia Taur – runa Kenaz inversată

Vin schimbări în viața ta! Kenaz îți spune să nu te schimbi la orice gând trecător sau idee nouă care îți vine. Rămâi prudent! Nu totul este potrivit pentru tine, trebuie să alegi cu cap. Simte lucrurile care îți sunt menite. Kenaz semnifică iluminarea și noi începuturi, așa că ai mare grijă la calea pe care alegi să mergi în zilele acestea.

Zodia Gemeni – runa Perth

O situație din viața ta este învăluită în mister. Persoana la care te gândești îți poate ieși în cale, dar atenție să nu se sperie de atitudinea ta. Un mister al personalității tale poate fi relevat și acest lucru te va pune într-o lumină nouă, incredibilă.

Zodia Rac – runa Uruz

O etapă a vieții tale a ajuns la final. Asta înseamnă că te așteaptă un nou început. Chiar dacă pare că este întuneric pe tunelul spre noua ta viață și îți este puțin teamă, lumina va deveni mai puternică și curajul va crește la fiecare pas pe care îl faci. Este timpul să te pregătești!

Zodia Leu – runa Eihwaz

Este vremea transformărilor! Lasă în urmă tot ce este vechi, trebuie să faci loc noului în viața ta. Schimbarea este o parte normală a vieții, profită de ea. Trebuie să accepți schimbările cu brațele deschise. Nu te teme! Dacă rămâi fidel drumului tău și propriei persoane, vei ajunge fix unde îți doreai!

Zodia Fecioară – runa Hagalaz

Această rună a venit să pună piciorul în prag: este timpul să renunți definitiv la trecut. Singurul mod prin care poți merge mai departe este dacă renunți sau distrugi anumite atașamente emoționale. Hagalaz poartă semnul renașterii și reprezintă distrugerea.

Zodia Balanță – runa Laguz

Această rună, care simbolizează apa în toate formele ei, vine cu o curățare profundă. Ea mai reprezintă și noroc în călătoriile peste mări și țări, noroc la pescuit sau la sporturi acvatice. Dar, dacă nu ești atent, apa poate fi și un pericol. Runa vine cu fluiditate, schimbare și lipsă de control, dar și cu o energie feminină.

Zodia Scorpion – runa Radio

Azi trebuie să fii atent la tot ceea ce te înconjoară în viața de zi cu zi. Trebuie să depui eforturi mai mari ca să te mobilizezi azi, dar este important să o faci. Este posibil să primești ceva bun, dar nu ușor. Dacă alegi să fii leneș și calm, azi vei pierde norocul.

Zodia Săgetător – runa Wunjo

Azi se anunță realizări, înțelegere, parteneriate înfloritoare și succes în dragoste. Vei avea parte de noi începuturi avantajoase și te vei bucura. Ochii tăi vor vedea azi adevărul. Vei avea câștiguri și realizări frumoase. O să te simți foarte bine azi! Ești în armonie cu viața și totul va merge bine pentru tine. Se arată colaborări apropiate și oameni veseli în viața ta.

Zodia Capricorn – runa Dagaz

Ai o situație aparte la care te gândești de ceva timp. Runa anunță că vei avea parte de noroc și prosperitate. Deja simți lucrurile astea! Șterge orice urmă de îndoială, vin zile bune pentru tine. Runa va marca și o perioadă în care vei face o tranziție total diferită de ceea ce știai până acum.

Zodia Vărsător – runa Isa

Runa gheții anunță o situație periculoasă. Te poate face să aluneci sau chiar să o spargi și să cazi prin ea (metaforic vorbind). Progresul tău poate fi blocat azi. Trebuie să îți pui planurile pe pauză momentan și să aștepți un vânt mai bun în pupa ta. Trebuie să te protejezi. Isa va răcori afecțiunile și figiditatea, la nivel emoțional, asupra altora.

Zodia Pești – runa Mannaz

Azi te ghidează runa relațiilor, a omenirii. Energia ei este aliniată cu a lui Odin, Tatăl ceresc, și a lui Frigg, Mama Pământ. Viața ta se desfășoară pe aceste două planuri. Ești foarte sociabil și, dacă nu îți plac toate persoanele de lângă tine, trebuie să faci un efort. Fă muncă de voluntariat, și faptele bune sunt importante. Ajută oamenii care ți-o cer și te vei asigura că ai parte de iubirea tuturor.

