Cel mai redutabil adversar al mafiei din SUA a murit. El a redactat legea RICO și a investigat moartea lui John F. Kennedy

G. Robert Blakey a murit la vârsta de 90 de ani. A fost unul dintre cei mai renumiți oameni juridici, cunoscut pentru redactarea celebrei legi RICO. Tot el a condus o investigație guvernamentală privind asasinarea lui John F. Kennedy și, mai târziu, a criticat CIA. Află mai multe detalii în rândurile următoare.

G. Robert Blakey a fost unul dintre cei mai redutabili adversari ai mafiei. Legea RICO, pe care a redactat-o, a contribuit la destructurarea unor rețele de crimă din New York până în Las Vegas.

Cine a fost G. Robert Blakey

Blakey este cel care le-a oferit autorităților un cadru juridic amplu pentru a viza crima organizată, corupția publică, infracțiunile economice și orice tip de activitate criminală complexă. Potrivit lui Ronald Goldstock, fost director al Grupului Operativ pentru Crima Organizată din statul New York, RICO „le-a permis procurorilor să facă mafia de nerecunoscut”.

G. Robert Blakey a fost director de personal și consilier-șef al Comisiei speciale a Camerei Reprezentanților a SUA privind asasinatele. Este instituția care a investigat morțile lui John F. Kennedy și reverendului Martin Luther King Jr., în 1979. În urma investigației, a reieșit că cei doi au fost, cel mai probabil, victimele unor conspirații.

G. Robert Blakey a murit la 90 de ani

Fostul director a murit în suburbia Oak Park din Chicago, Illinois. Avea 90 de ani și locuia împreună cu fiul său, John Robert Blakey, judecător federal și fost procuror. Blakey s-a născut pe 7 ianuarie 1936 în Burlington, Carolina de Nord. Tatăl său a murit când el avea 9 ani.

A fost absolvent și profesor la Universitatea Notre Dame, unde a predat timp de 37 de ani. A fost un profesor de drept respectat, care s-a făcut remarcat prin curiozitatea intelectuală neobișnuită. Blakey avea o capacitate remarcabilă de a sintetiza cantități uriașe de informații pe care, ulterior, le transforma în idei noi.

„Era ca inteligența artificială înainte ca inteligența artificială să existe”, a spus Goldstock, fost coleg la Cornell, potrivit Washington Post.

Era considerat un om extrem de inteligent

Potrivit celor care l-au cunoscut, era un bun cunoscător al filosofiei grecești antice și al geologiei Marelui Canion. Iubea arta și istoria, colecționa castele medievale în miniatură, picturi religioase, armuri de cavaleri și chiar deținea o replică a unui sarcofag.

Era pasionat de filmele vechi de la Hollywood, lucru care a alimentat speculațiile că ar fi numit legea RICO după un personaj gangster numit Rico din filmul „Little Caesar” (1931).

„Legea a fost concepută pentru a schimba finalul filmului”, spunea G. Robert Blakey într-un articol juridic din 1990.

