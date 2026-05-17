Trucurile simple care pot schimba total modul în care faci curățenie. Sfaturile specialiștilor

De: Daniel Matei 17/05/2026 | 07:10
Sursa foto: Shutterstock
Curățenia poate părea o sarcină fără sfârșit, dar experții în organizare spun că mici ajustări în rutină pot face diferența dintre haos și o casă ușor de întreținut.

Un editor de la Real Simple a împărtășit o serie de trucuri de curățenie care, în timp, i-au schimbat complet modul în care își menține locuința.

Unul dintre cele mai importante concepte este așa-numita „curățenie invizibilă”, care se concentrează pe zonele pe care nu le vedem zilnic, dar care acumulează praf, bacterii și alergeni. Printre acestea se numără spatele mobilierului, aerul din interiorul casei, filtrele sau zonele greu accesibile.

Ideea este că o casă nu este cu adevărat curată doar atunci când arată bine, ci atunci când și „invizibilul” este întreținut corect.

Un alt sfat important este evitarea folosirii excesive a produselor de curățenie. Potrivit editorului, prea mult detergent poate lăsa reziduuri care atrag și mai mult praf sau murdărie în timp. De asemenea, mulți oameni folosesc greșit combinații populare precum oțetul și bicarbonatul, care nu sunt întotdeauna eficiente pentru toate tipurile de curățare.

Un alt aspect des ignorat este diferența dintre curățare și dezinfectare. Curățarea înseamnă îndepărtarea murdăriei vizibile, în timp ce dezinfectarea elimină bacteriile de pe suprafețe. Experții subliniază că cele două etape nu sunt interschimbabile și trebuie făcute separat pentru rezultate reale.

Greșeli comune care fac casa mai murdară

Printre cele mai frecvente greșeli se numără folosirea aceluiași material de șters în toată casa, supraîncărcarea produselor de curățenie sau curățarea cu lavete uscate, care doar mută praful dintr-un loc în altul.

Publicația subliniază că nu toate lavetele sunt la fel de eficiente, iar microfibra de calitate poate face diferența în curățarea fără urme. În plus, ordinea în care cureți casa este importantă: de sus în jos, astfel încât praful să nu ajungă pe suprafețele deja curățate.

Un alt obicei recomandat este curățenia scurtă zilnică, de 10–20 de minute, în locul sesiunilor rare și obositoare de curățenie generală. Această rutină ajută la prevenirea acumulării murdăriei și reduce semnificativ efortul pe termen lung.

