Ce spune dr. Cezar despre consumul de lapte din comerț versus cel crud de vacă: „Surpriză”

Dr. Cezar Amititeloaie este un medic cardiolog cunoscut pentru abordarea sa integrativă. Acesta pune accent pe prevenție, nutriție și gestionarea stilului de viață, după cum susține în mediul online. Recent, acesta a discutat despre consumul de lapte din comerț vs. cel crud de vacă în cadrul unui interviu. A povestit prin ce a trecut corpul său în urmă cu 2-3 ani.

Ce spune dr. Cezar despre consumul de lapte

Dr. Cezar Amititeloaie a fost invitat în cadrul podcastului „Aparență și esență”, moderat de Bogdan Vlădău, unde a vorbit despre consumul de lapte. Medicul a relatat experiența personală pe care a avut-o după ce a băut, în mod repetat, lapte din comerț.

„Eu beau lapte crud de vacă, de la țară, de la mama. Are o vecină acolo, care crește vaci. Îl beau crud, nepasteurizat, neprocesat, e fantastic. Nu a omorât pe nimeni. De vreo 2-3 ani nu am mai băut lapte din comerț. Dar, când beam, mă balonam, deci nu puteam să îl tolerez. Am zis că este intoleranță la lactoză, cum zice toată lumea. Nu, nu cred că este asta sau nu este doar asta, pentru că celălalt nu îmi face niciun rău”, a mărturisit medicul în cadrul podcast-ului.

Intoleranță la lactoză sau nu?

Medicul, pe care îl urmăreai și în cadrul emisiunii „La Măruță” de la PRO TV, a vorbit despre experiența pe care a avut-o cu laptele din comerț și pe Facebook. Acesta le-a spus urmăritorilor săi din mediul online ce se întâmpla cu corpul său după ce consuma acest produs alimentar.

Dr. Cezar susține că tot mai multe persoane au început să prezinte un disconfort după ce consumă lapte din comerț. Printre simptomele pe care și el le-a avut se numără balonarea, o stare extrem de neplăcută, disconfort și probleme cu digestia.

„Poate NU laptele îți face rău, ci varianta ultra-procesată pe care ai ajuns să o bei! Mulți oameni spun astăzi că „nu mai tolerează laptele”. Balonare, disconfort, digestie grea. Dar întrebarea importantă este: mai seamănă laptele din comerț cu laptele real? Pentru că, în forma lui naturală, nepasteurizată și neprocesată excesiv, laptele vine cu enzime, bacterii benefice și o structură complet diferită. Și eu am trecut prin asta! Ani de zile am crezut că nu tolerez laptele. Beam din comerț și mă balonam imediat”, a mărturisit acesta.

Dr. Cezar consumă lapte crud de vacă

După ce a văzut că organismul nu mai reacționează bine după consumul de lapte, medicul s-a gândit că poate a dezvoltat intoleranță la lactoză. Este o problemă cu care tot mai multe persoane par să se confrunte în ziua de azi. Cu toate acestea, când s-a ivit ocazia de a consuma lapte de vacă, dr. Cezar a văzut că organismul lui nu reacționează neplăcut.

Acesta consideră că enzimele și bacteriile benefice din lapte nu îi mai cauzează disconfort și nici balonare.

„Până când am început să beau lapte crud, de la țară, nepasteurizat, neprocesat. Surpriză: nici balonare, nici disconfort. DE CE? Pentru că laptele real vine cu enzime, bacterii benefice și structura lui naturală intactă. Tu ce părere ai: mâncăm alimente reale sau versiuni industrializate ale lor?”, a scris dr. Cezar pe pagina sa de Facebook.

CITEȘTE ȘI:

Dr. Cezar, avertisment despre excesul de proteine: „Oasele ajung friabile și demineralizate”

Cel mai prețios aliment care furnizează vitaminele B, potrivit Dr. Cezar: „Nu este ‘pentru toată lumea’”