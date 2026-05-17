Acasă » Știri » Ce spune dr. Cezar despre consumul de lapte din comerț versus cel crud de vacă: „Surpriză”

Ce spune dr. Cezar despre consumul de lapte din comerț versus cel crud de vacă: „Surpriză”

De: Irina Maria Daniela 17/05/2026 | 06:40
Ce spune dr. Cezar despre consumul de lapte din comerț versus cel crud de vacă: „Surpriză”
Ce spune dr. Cezar despre consumul de lapte din comerț versus cel crud de vacă. Sursa foto: Shutterstock / Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Dr. Cezar Amititeloaie este un medic cardiolog cunoscut pentru abordarea sa integrativă. Acesta pune accent pe prevenție, nutriție și gestionarea stilului de viață, după cum susține în mediul online. Recent, acesta a discutat despre consumul de lapte din comerț vs. cel crud de vacă în cadrul unui interviu. A povestit prin ce a trecut corpul său în urmă cu 2-3 ani.

Ce spune dr. Cezar despre consumul de lapte

Dr. Cezar Amititeloaie a fost invitat în cadrul podcastului „Aparență și esență”, moderat de Bogdan Vlădău, unde a vorbit despre consumul de lapte. Medicul a relatat experiența personală pe care a avut-o după ce a băut, în mod repetat, lapte din comerț.

„Eu beau lapte crud de vacă, de la țară, de la mama. Are o vecină acolo, care crește vaci. Îl beau crud, nepasteurizat, neprocesat, e fantastic. Nu a omorât pe nimeni. De vreo 2-3 ani nu am mai băut lapte din comerț.

Dar, când beam, mă balonam, deci nu puteam să îl tolerez. Am zis că este intoleranță la lactoză, cum zice toată lumea. Nu, nu cred că este asta sau nu este doar asta, pentru că celălalt nu îmi face niciun rău”, a mărturisit medicul în cadrul podcast-ului.

Intoleranță la lactoză sau nu?

Medicul, pe care îl urmăreai și în cadrul emisiunii „La Măruță” de la PRO TV, a vorbit despre experiența pe care a avut-o cu laptele din comerț și pe Facebook. Acesta le-a spus urmăritorilor săi din mediul online ce se întâmpla cu corpul său după ce consuma acest produs alimentar.

Dr. Cezar susține că tot mai multe persoane au început să prezinte un disconfort după ce consumă lapte din comerț. Printre simptomele pe care și el le-a avut se numără balonarea, o stare extrem de neplăcută, disconfort și probleme cu digestia.

„Poate NU laptele îți face rău, ci varianta ultra-procesată pe care ai ajuns să o bei! Mulți oameni spun astăzi că „nu mai tolerează laptele”. Balonare, disconfort, digestie grea. Dar întrebarea importantă este: mai seamănă laptele din comerț cu laptele real?

Pentru că, în forma lui naturală, nepasteurizată și neprocesată excesiv, laptele vine cu enzime, bacterii benefice și o structură complet diferită. Și eu am trecut prin asta! Ani de zile am crezut că nu tolerez laptele. Beam din comerț și mă balonam imediat”, a mărturisit acesta.

Dr. Cezar consumă lapte crud de vacă

După ce a văzut că organismul nu mai reacționează bine după consumul de lapte, medicul s-a gândit că poate a dezvoltat intoleranță la lactoză. Este o problemă cu care tot mai multe persoane par să se confrunte în ziua de azi. Cu toate acestea, când s-a ivit ocazia de a consuma lapte de vacă, dr. Cezar a văzut că organismul lui nu reacționează neplăcut.

Acesta consideră că enzimele și bacteriile benefice din lapte nu îi mai cauzează disconfort și nici balonare.

„Până când am început să beau lapte crud, de la țară, nepasteurizat, neprocesat. Surpriză: nici balonare, nici disconfort. DE CE? Pentru că laptele real vine cu enzime, bacterii benefice și structura lui naturală intactă.

Tu ce părere ai: mâncăm alimente reale sau versiuni industrializate ale lor?”, a scris dr. Cezar pe pagina sa de Facebook.

CITEȘTE ȘI:

Dr. Cezar, avertisment despre excesul de proteine: „Oasele ajung friabile și demineralizate”

Cel mai prețios aliment care furnizează vitaminele B, potrivit Dr. Cezar: „Nu este ‘pentru toată lumea’”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Stelian Ogică s-a căsătorit cu notărița Paula Cojocari. Primele imagini de la eveniment: „O iubire pe care o aleg”
Știri
Stelian Ogică s-a căsătorit cu notărița Paula Cojocari. Primele imagini de la eveniment: „O iubire pe care o…
BANC | Bulă, vecina și poșeta de firmă
Știri
BANC | Bulă, vecina și poșeta de firmă
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
Mediafax
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius,...
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Scandal uriaș din cauza unei serbări de clasa I! Părinții au rămas stupefiați când au aflat cât trebuie să plătească: „Așa tare plouă cu bani la alții și numai la noi nu?”
Click.ro
Scandal uriaș din cauza unei serbări de clasa I! Părinții au rămas stupefiați când au...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Ce trebuie să ai în mașină la graniță în 2026. Verificările recomandate înainte de a pleca cu mașina în străinătate
Promotor.ro
Ce trebuie să ai în mașină la graniță în 2026. Verificările recomandate înainte de a...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului...
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș...
ULTIMA ORĂ
Gestul cu care Yamal și-a pus cariera în pericol. Israel a reacționat și antrenorul echipei s-a enervat
Gestul cu care Yamal și-a pus cariera în pericol. Israel a reacționat și antrenorul echipei s-a enervat
Stelian Ogică s-a căsătorit cu notărița Paula Cojocari. Primele imagini de la eveniment: „O iubire ...
Stelian Ogică s-a căsătorit cu notărița Paula Cojocari. Primele imagini de la eveniment: „O iubire pe care o aleg”
BANC | Bulă, vecina și poșeta de firmă
BANC | Bulă, vecina și poșeta de firmă
S-au despărțit în mare secret, după 6 ani de relație! Cei doi actori și-au spus „adio”, dar ...
S-au despărțit în mare secret, după 6 ani de relație! Cei doi actori și-au spus „adio”, dar au rămas prieteni
Programul meciurilor de la Roland Garros. Unde poți urmări turneul
Programul meciurilor de la Roland Garros. Unde poți urmări turneul
7 moduri surprinzătoare de a reutiliza fețele de pernă vechi. Trucurile experților în organizare
7 moduri surprinzătoare de a reutiliza fețele de pernă vechi. Trucurile experților în organizare
Vezi toate știrile