Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 17 mai 2026. Scad temperaturile în România! ANM anunță ploi cu descărcări electrice și grindină

Prognoza meteo azi, 17 mai 2026. Scad temperaturile în România! ANM anunță ploi cu descărcări electrice și grindină

De: Irina Maria Daniela 17/05/2026 | 06:30
Prognoza meteo azi, 17 mai 2026. Scad temperaturile în România! ANM anunță ploi cu descărcări electrice și grindină
Prognoza meteo azi, 17 mai 2026. Sursa foto: colaj Cancan.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Prognoza meteo azi, 17 mai 2026. Vremea s-a schimbat radical în cursul zilei de sâmbătă. Au apărut ploi torențiale, cu descărcări electrice și intensificări ale vântului în țară. Duminică, temperaturile vor scădea și cerul va fi variabil, cu înnorări în vest, centru și sudul țării.

Seara de sâmbătă a fost instabilă în sudul Crişanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri a plouat și au fost prezente descărcări electrice pe arii restrânse. Cantitățile de apă au atins 25-40 l/mp.

Vremea de azi în România

Duminică, vremea se va răci în majoritatea regiunilor. Temperaturile vor scădea mai mult în sud și sud-vest, potrivit ANM. Cerul va fi variabil, cu înnorări pe timpul zilei în vestul țării. În sudul și centrul țării va ploua pe arii extinse. Ploile vor avea caracter de adversă și, pe alocuri, vor fi descărcări electrice.

În centrul şi sud-estul Munteniei, precum şi în sudul Dobrogei, cantitățile de apă vor fi de 20-40 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud, sud-vest, centru şi la munte. Rafalele vor atinge 40-45 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, iar cele minime între 2 și 13 grade. Ceața va apărea pe timpul nopții, izolat.

Vremea de azi la munte

Vor fi prezente averse sub formă de ploi torențiale, cu grindină pe alocuri. Vremea va fi închisă, cu intensificări ale vântului – rafalele vor atinge 40-45 km/h.

Vremea de azi la mare

Vremea va fi instabilă și răcoroasă. Cerul va fi acoperit și vor fi ploi dese. Temperaturile maxime în stațiunile de pe litoral vor atinge 15-16 grade Celsius, iar temperatura apei va avea 14-16 grade Celsius. Vântul va sufla moderat.

Vremea de azi în București

Vremea în Capitală se va răci în ziua de duminică. Cerul va fi închis și ziua va ploua. Cantitățile de apă vor atinge 20 l/mp. Vântul va sufla moderat. Termometrele vor indica 15-17 grade pe timpul zilei, iar noapte 9-10 grade.

Vremea în marile orașe

  • La Cluj-Napoca, maxima zilei va fi de 20 de grade, iar minima de 8 grade. Sunt anunțate ploi pe alocuri, cu precipitații de 3 mm. Vântul va sufla cu 12 km/h.
  • La Timișoara sunt așteptate 12 grade ziua și 10 grade noaptea. Se anunță ploi moderate și precipitații de 11 mm. Vântul va sufla cu 17 km/h.
  • În Iași, vremea va fi plăcută, cu maxime de 21 de grade și minime de 8 grade. Vântul va sufla cu 13 km/h și cerul va fi însorit.
  • La Craiova se vor înregistra până la 14 grade pe timpul zilei și aproximativ 10 grade noaptea. Se anunță ploi puternice, cu precipitații de 29 de mm. Vântul va sufla cu 28 km/h.
  • În Constanța, temperatura maximă va ajunge la 15 grade, iar minima va fi de 12 grade. Sunt posibile ploi pe alocuri, iar vântul va bate cu peste 26 km/h.
  • La Brașov, valorile termice vor urca până la 16 grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 7 grade. Sunt așteptate ploi, cu precipitații de 1 mm. Vântul va sufla cu 12 km/h.

CITEȘTE ȘI:

ANM anunță vijelii și grindină în jumătate de țară. Bucureștiul, pe lista zonelor vizate

Furtuni violente lovesc Oltenia! Meteorologii anunță ploi torențiale și risc de grindină în următoarele ore

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Stelian Ogică s-a căsătorit cu notărița Paula Cojocari. Primele imagini de la eveniment: „O iubire pe care o aleg”
Știri
Stelian Ogică s-a căsătorit cu notărița Paula Cojocari. Primele imagini de la eveniment: „O iubire pe care o…
BANC | Bulă, vecina și poșeta de firmă
Știri
BANC | Bulă, vecina și poșeta de firmă
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
Mediafax
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius,...
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Scandal uriaș din cauza unei serbări de clasa I! Părinții au rămas stupefiați când au aflat cât trebuie să plătească: „Așa tare plouă cu bani la alții și numai la noi nu?”
Click.ro
Scandal uriaș din cauza unei serbări de clasa I! Părinții au rămas stupefiați când au...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Ce trebuie să ai în mașină la graniță în 2026. Verificările recomandate înainte de a pleca cu mașina în străinătate
Promotor.ro
Ce trebuie să ai în mașină la graniță în 2026. Verificările recomandate înainte de a...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului...
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș...
ULTIMA ORĂ
Gestul cu care Yamal și-a pus cariera în pericol. Israel a reacționat și antrenorul echipei s-a enervat
Gestul cu care Yamal și-a pus cariera în pericol. Israel a reacționat și antrenorul echipei s-a enervat
Stelian Ogică s-a căsătorit cu notărița Paula Cojocari. Primele imagini de la eveniment: „O iubire ...
Stelian Ogică s-a căsătorit cu notărița Paula Cojocari. Primele imagini de la eveniment: „O iubire pe care o aleg”
BANC | Bulă, vecina și poșeta de firmă
BANC | Bulă, vecina și poșeta de firmă
S-au despărțit în mare secret, după 6 ani de relație! Cei doi actori și-au spus „adio”, dar ...
S-au despărțit în mare secret, după 6 ani de relație! Cei doi actori și-au spus „adio”, dar au rămas prieteni
Programul meciurilor de la Roland Garros. Unde poți urmări turneul
Programul meciurilor de la Roland Garros. Unde poți urmări turneul
7 moduri surprinzătoare de a reutiliza fețele de pernă vechi. Trucurile experților în organizare
7 moduri surprinzătoare de a reutiliza fețele de pernă vechi. Trucurile experților în organizare
Vezi toate știrile