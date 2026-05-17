Prognoza meteo azi, 17 mai 2026. Scad temperaturile în România! ANM anunță ploi cu descărcări electrice și grindină

Prognoza meteo azi, 17 mai 2026. Vremea s-a schimbat radical în cursul zilei de sâmbătă. Au apărut ploi torențiale, cu descărcări electrice și intensificări ale vântului în țară. Duminică, temperaturile vor scădea și cerul va fi variabil, cu înnorări în vest, centru și sudul țării.
Seara de sâmbătă a fost instabilă în sudul Crişanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri a plouat și au fost prezente descărcări electrice pe arii restrânse. Cantitățile de apă au atins 25-40 l/mp.
Duminică, vremea se va răci în majoritatea regiunilor. Temperaturile vor scădea mai mult în sud și sud-vest, potrivit ANM. Cerul va fi variabil, cu înnorări pe timpul zilei în vestul țării. În sudul și centrul țării va ploua pe arii extinse. Ploile vor avea caracter de adversă și, pe alocuri, vor fi descărcări electrice.
În centrul şi sud-estul Munteniei, precum şi în sudul Dobrogei, cantitățile de apă vor fi de 20-40 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud, sud-vest, centru şi la munte. Rafalele vor atinge 40-45 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, iar cele minime între 2 și 13 grade. Ceața va apărea pe timpul nopții, izolat.
Vor fi prezente averse sub formă de ploi torențiale, cu grindină pe alocuri. Vremea va fi închisă, cu intensificări ale vântului – rafalele vor atinge 40-45 km/h.
Vremea va fi instabilă și răcoroasă. Cerul va fi acoperit și vor fi ploi dese. Temperaturile maxime în stațiunile de pe litoral vor atinge 15-16 grade Celsius, iar temperatura apei va avea 14-16 grade Celsius. Vântul va sufla moderat.
Vremea în Capitală se va răci în ziua de duminică. Cerul va fi închis și ziua va ploua. Cantitățile de apă vor atinge 20 l/mp. Vântul va sufla moderat. Termometrele vor indica 15-17 grade pe timpul zilei, iar noapte 9-10 grade.
