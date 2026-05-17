Noi detalii ies la suprafață din dosarul în care este implicat avocatul interlopilor influenceri! Gelozia a declanșat coșmarul pentru tânăra de 27 de ani

De: Adrian Vâlceanu 17/05/2026 | 06:50
După ce au ieșit la suprafață informații că un celebru avocat al interlopilor influenceri ar fi implicat într-un scandal legat de o hărțuire, CANCAN.RO vine cu mai multe detalii despre acest caz care are toate șansele să zguduie baroul București.

Este vorba de acțiunile unui avocat care are calitatea de pârât în acest dosar penal de hărțuire și care i-ar fi provocat femeii care i-a făcut plângerea o stare de anxietate, stres și teamă. Motivația acțiunilor reclamatului ar fi gelozia, susține partea vătămată, adică tânăra de 27 de ani care a înaintat plângerea penală. 

În plângerea penală, reclamanta susține că ea și pârâtul ar fi avut o relație mai degrabă la nivel de conversații, în schimbul cărora ea primea de la el diverse sume de bani și alte cadouri. Dar ceva nu a mai mers și a intervenit gelozia. Totul a culminat cu discuții extrem de dure între cei doi pe o aplicație de mesagerie, iar reclamanta ar fi păstrat toate aceste discuții, presărate cu injurii grave, ca mijloace de probă în acest dosar.

Noi detalii în cazul avocatului interlopilor

Iată un singur exemplu din discuția celor doi:

Reclamanta: „Eu nu mai vreau să fiu cu tine. Ești ceva rău de tot”.

După aceste cuvinte ale reclamantei, reacția avocatului reclamat a fost furibundă și vom ruga cititorii să înțeleagă că asemenea cuvinte nu pot fi reproduse.

În momentul în care reclamanta i-a scris pârâtului că va salva discuția ca probă, reacția acestuia este una drastică:

Avocatul pârât: „La ce am cu tine îți iei direct control judiciar. Asta dacă nu mă enervez”.

Această exprimare ar putea lăsa loc de interpretări. Mai precis ce cunoaște avocatul despre reclamantă? Ideea de control judiciar ar presupune fapte grave, iar formularea poate fi interpretată ca o insinuare a unui șantaj.

De departe fapta cea mai gravă din plângere este însă una care vizează indirect reclamanta. Ea îi acuză pe avocat că ar fi îndemnat un terț să o sune pe mama reclamantei și să-i spună că fiica ei, adică femeia în cauză, ar fi murit. Asta i-ar fi provocat mamei (cum ar fi și firesc) o stare de teamă severă, precum și panică. Acesta a fost momentul în care reclamanta a luat decizia de a se adresa justiției.

Art. 208 Cod Penal, aliniatul (2): 

„Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă”.

Fapta de care este acuzat avocatul s-ar fi petrecut pe 30 martie, deci plângerea penală a fost înaintată în termenul legal.

Avocatul arhicunoscut este acuzat și de alte fapte, inclusiv o încercare de a controla viața reclamatei prin terți. Concret, la încercarea de a controla reclamanta, aceasta precizează în plângerea penală că avocatul ar fi întrebat o prietenă dacă reclamanta se află la „Loft”, cunoscut local, cu intenția de a trimite pe cineva să o dea afară din respectivul local.

Un alt detaliu foarte interesant din plângerea penală este faptul că se arată că pârâtul este avocat și nu unul de duzină, ci un celebru avocat cu spețe importante și clienți grei din zona interlopă, cee ce înseamnă că acesta cunoștea foarte bine conținutul infrațiunii de care este acuzat, deci teoretic nu ar putea susține că ar fi ignorat că acțiunile sale depășesc cadrul legal.

Avocatul este acuzat că a comis aceste fapte cu intenție directă, provocând un impact emoțional grav. Se precizează și că reclamatul cunoștea faptul că reclamanta și-a schimbat numărul de telefon și a continuat să efectueze presiuni psihice prin intermediul unor terți.

