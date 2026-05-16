Pepe, la un pas să-i ia grădinița fostei soții! La cinci ani de la divorț, războiul dintre artist și Raluca Pastramă e mai aprins ca niciodată

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat în urmă cu cinci ani, însă nici acum nu au reușit să îngroape securea războiului. Dimpotrivă, conflictul a escaladat și s-a mutat în instanță acolo unde artistul i-a deschis mamei fetițelor lui mai multe procese pentru a-și recupera, susține el, sume importante de bani, și unde, ar încerca, de asemenea, să recupereze controlul asupra grădiniței pe care i-a cedat-o în trecut fostei soții. Potrivit celor mai recente informații obținute de CANCAN.RO, tensiunile dintre Pepe și Raluca sunt la nivel maxim, iar încercările de împăcare și dialog s-ar fi lovit constant de neînțelegeri și acuzații grave.

Conflictul dintre Pepe și Raluca Pastramă nu este nici pe departe aproape de final, dimpotrivă. Recent, Pepe a câștigat un nou proces împotriva ROSA MARIA MUSIC SRL, firma Ralucăi Pastramă, fiind cu un pas mai aproape să îi ia grădinița fostei soții. Așa cum știm, după divorț Pepe i-a cedat Ralucăi Pastramă firma Rosa Maria Music Srl pe care este înregistrată și grădinița, însă acest lucru a venit la pachet cu o serie de datorii și contracte controversate care au declanșat un adevărat război în instanță. Afacerea care i-a fost lăsată Ralucăi după divorț s-a transformat într-o adevărată capcană de datorii și contracte controversate. Chiar dacă firma i-a fost cedată după divorț, problemele juridice și financiare au declanșat un adevărat război în instanță.

Pepe și Raluca Pastramă continuă războiul în instanță

După ce Raluca Pastramă a câștigat deja două procese împotriva lui Pepe, care vizau firma și grădinița cedată ei după divorț, mai există un al treilea proces care, momentan este suspendat până la judecarea unui dosar conex în care Raluca a contestat contractele folosite de fostul ei soț ca argument pentru datorii. Cei doi vor avea un nou termen în proces la începutul verii. Potrivit apropiaților celor doi, ultimele luni au fost foarte tensionate, iar faptul că artistul ar fi venit cu executorii privați la grădiniță ar fi generat și mai multe tensiuni între ei.

Aceleași surse susțin că între Pepe și Raluca au existat mai multe tentative de dialog pentru a ajunge la un consens, însă discuțiile nu au dus, pentru moment, la un rezultat concret. În ciuda neregulilor de natură birocratică, Raluca este de părere că i se va da câștig de cauză în instanță, căci ea ar fi făcut totul conform legii și a denunțat contractele false când a aflat de ele. Așa cum știm, aceasta a declarat și în trecut că nu a fost suficient de atentă atunci când a preluat afacerea și că ar fi trebuit să facă un audit (n.r. verificare detaliată a firmei).

Până la concluzia finală pe care o va da justiția, Raluca Pastramă și Pepe comunică strict în legătură cu cele două fetițe pe care le au împreună. Am contactat-o și noi pentru a afla cum gestionează această perioadă tensionată și care este realția actuală dintre ea și Pepe. Deși a preferat să fie foarte discretă și rezervată în declarații, Raluca ne-a mărturisit că încearcă să își concentreze toată atenția asupra copiilor și a actrivității profesionale și va lăsa justiția să își facă treaba și să ia decizia corectă.

„Prefer să fiu rezervată momentan, îmi văd de creșterea fetelor, de grădiniță, de activitate. Nu vreau să se mai propage nimic, lăsăm justiția să își facă treabă și să rezolve ce noi nu putem rezolva”, a spus Raluca Pastramă pentru CANCAN.RO.

În plus, Raluca se gândește deja la o vacanță cu fetițele ei, Rosa și Maria. „Ne gândim și la o vacanță, am vrea să mergem în Zanzibar, acolo ne-ar plăcea”, a spus ea.

