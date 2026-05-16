Mihai Bendeac a dezvăluit alimentul pe care îl consumă când vrea să slăbească

Mihai Bendeac este foarte activ pe rețelele de socializare. Acesta împărtășește adesea momente din viața sa urmăritorilor, iar acum a făcut o dezvăluire uimitoare. El a povestit ce mănâncă într-o zi, iar preparatul este unul inedit. Mai mult decât atât, beneficiile acestui preparat sunt numeroase.

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați actori de comedie din țara noastră. El a devenit cunoscut prin intermediul producțiilor „În Puii Mei” și „Băieți De Oraș”, însă se bucură de un succes uriaș pe scena marilor teatre din România.

În plus, Mihai este activ în mediul online, așadar postează în diverse ipostaze. De această dată, artistul a vorbit despre preparatul pe care îl consumă, dar a și explicat motivul pentru care alege acest aliment. Produsul ales de Bendeac are beneficii impresionante.

Ce mănâncă Mihai Bendeac într-o zi

Actorul i-a surprins din nou pe fanii lui. Cel mai recent videoclip pe rețelele de socializare îl are în prim plan pe Mihai în timp ce mănâncă. El a explicat care este preparatul pe care îl consumă, dar spune și care este motivul din spatele alegerii produsului, mai ales în această perioadă. În postarea publicată, Mihai mănâncă paste de konjac cu brânză și a declarat că pastele clasice au într-adevăr un gust mai bun, însă varianta aleasă de el este cea mai potrivită.

Nu vă mai chinuiți, vă explic eu. Pastele astea sunt din konjac. Amestecul din pastele astea din konjac și brânză e ok. Sigur, ar fi fost mult mai bune dacă ar fi avut și un pic de unt. Ar fi fost mult mai bune dacă ar fi fost paste măcar integrale, nu mai zic de altfel de paste. Dar, la finalul săptămânii când te uiți în oglindă, merită! Sunt bune, a spus Mihai Bendeac pe pagina sa de Instagram, în secțiunea story.

Pastele konjac sunt realizate din planta cu același nume, mai exact din rădăcina sa, iar ulterior este măcinată și transformată în diverse forme. Ele sunt alcătuite din apă și fibre solubile, dar au urme și de proteine și grăsimi. La 100 de grame au aproape 0 calorii, au un conținut redus de carbohidrați, așadar, pastele de konjac sunt potrivite pentru persoanele care vor să se mențină în formă.

VEZI ȘI: Momentul în care fostul iubit, Mihai Bendeac, o face să plângă pe Andreea Popescu în fața soțului. Imaginile uitate de mulți

Bendeac – Tamaș – Dan Alexa – Andreea Popescu: Cercul vicios care a transformat-o pe ex-dansatoarea Deliei din nevastă în adulteră