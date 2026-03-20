Momentul în care fostul iubit, Mihai Bendeac, o face să plângă pe Andreea Popescu în fața soțului. Imaginile uitate de mulți

De: Denisa Crăciun 20/03/2026 | 09:06
De ce a făcut-o Mihai Bendeac pe Andreea Popescu să plângă

Fosta dansatoare a Deliei, Andreea Popescu, a divorțat de soțul ei. Ea a avut un trecut amoros destul de mediatizat și asta pentru că a avut o relație chiar cu Mihai Bendeac. Cu toate acestea, puțini știu că actorul a făcut-o să plângă chiar în fața soțului ei. 

După ce a renunțat la cariera de dansatoare, s-a focusat pe familia ei și pe proiectele personale. Acum, divorțul surprinzător a fost extrem de discutat și a adus în atenția publicului și imagini mai vechi cu aceasta. Când a fost dansatoarea Deliei, a fost mediatizată și prin prisma relației amoroase cu Mihai Bendeac. Din păcate, iubirea lor nu a fost de lungă durată și despărțirea a fost subiect de discuție mult timp.

După acel capitol, un moment uluitor a fost în atenția oamenilor. În cadrul unei emisiuni de la Antena 1, actorul a făcut-o pe Andreea Popescu să plângă, și nu oricum, ci în fața soțului. Imaginile de atunci au fost uitate de mulți.

În cadrul show-ului „România Dansează”, difuzat pe Antena 1, Andreea și-a demonstrat talentul la dans. Din juriu făcea parte și Mihai Bendeac, cel cu care a avut și o relație de iubire. În timpul emisiunii, a avut loc și un moment neașteptat: concurenta a început să plângă din cauza actorului.

După ce a dansat alături de Rareș, de care a divorțat în acest an, Mihai Bendeac a comentat prestația și a făcut-o să creadă că nu i-a plăcut momentul. I-a dat de gândit concurentei că îi va da o stea roșie, ceea ce însemna că nu ar fi mers mai departe în concurs. În final, juratul a recunoscut că îi va da o stea galbenă și că va trece în etapa următoare. Din cauza tensiunii în care a ținut-o Bendeac, Andreea nu s-a mai putut stăpâni și a început să plângă de emoții.

„Ai plecat cu o jumătate de stea roșie. Mă bucur că ai dansat cu Rares, pentru că Rares este un dansator senzațional. Și ce m-a frapat? Este faptul că un om care e pe locul 19 mondial la dans sportiv, ceea ce e ceva, frate… Să fii pe locul 300 la orice, pe plan mondial, e deja o șmecherie, pe locul 19 e cu atât mai mult… Te-a lăsat pe tine să fii în față. Ți-a lăsat ție prim-planul. Tu realizezi ce înseamnă asta, dincolo de faptul că voi doi sunteți împreună, dincolo de faptul că vă iubiți? Asta este mai mult decât un omagiu. Numai că acest omagiu trebuie să-l meriți. Să dovedești că-l meriți. Și tu, în seara asta, ai dovedit că-l meriți, ai o stea galbenă”, a spus Mihai Bendeac.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alexandra Stan și-a etalat burtica de gravidă în cea mai frumoasă ipostază. Ce semnificație are ...
Alexandra Stan și-a etalat burtica de gravidă în cea mai frumoasă ipostază. Ce semnificație are numele ales pentru fiica ei
Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian ...
Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
Șoferii care primesc 25.000 de euro dacă își predau permisul. Care este motivul
Șoferii care primesc 25.000 de euro dacă își predau permisul. Care este motivul
Andra și Cătălin Măruță vor să dea lovitura, după plecarea prezentatorului de la PRO TV. Noua ...
Andra și Cătălin Măruță vor să dea lovitura, după plecarea prezentatorului de la PRO TV. Noua afacere pornită
Sportivul celebru care a rămas fără casă în Dubai, după atacurile din Orientul Mijlociu: „Nu ...
Sportivul celebru care a rămas fără casă în Dubai, după atacurile din Orientul Mijlociu: „Nu știu unde voi locui”
Ultimul mesaj al lui Dani Mocanu, înainte să fie săltat de carabinierii din Italia. În cât timp ...
Ultimul mesaj al lui Dani Mocanu, înainte să fie săltat de carabinierii din Italia. În cât timp susține că scapă de pușcărie
Vezi toate știrile