Cine este femeia cu care s-a afișat Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu

De: Iancu Tatiana 19/03/2026 | 12:31
Cine este femeia cu care s-a afișat Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu
Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Sursă: Social media

Anunțul divorțului care a zguduit o țară întreagă nu pare să îl pună la pământ pe Rareș Cojoc. În timp ce fosta soție, Andreea Popescu, a fost văzută plângând și a transmis că momentan nu poate vorbi despre subiect, el nu a spus absolut nimic. În schimb, concentrarea lui este îndreptată asupra carierei sale. Dansatorul a făcut publică o fotografie în care se afla cu o altă femeie și a lăsat loc de interpretări în legătură cu situația în care se află.

Acesta a distribuit un videoclip din sala în care au loc repetițiile și nu a adăugat nimic altceva. Nu a vorbit public despre ce se întâmplă cu divorțul, în schimb și-a îndreptat toată atenția asupra pasiunii sale: dansul. Fostul soț al Andreei Popescu s-a afișat cu Andreea Matei, partenera sa de dans, și nu i-a păsat ce o să spună lumea.

Relația dintre Rareș Cojoc și Andreea Popescu

În timp ce în mediul online este vâlvă, Rareș Cojoc nu dă curs presiunii mediatice la care este expus și își preocupă timpul cu activitățile sale preferate. Acesta continuă să meargă la repetiții și își dă tot interesul ca totul să iasă perfect, așa cum ne-a obișnuit. Alături de el este Andreea Matei, partenera de ring, iar împreună se lasă purtați de muzică. Cei mai buni dansatori din lume afișează perfecționism și o atitudine impecabilă, pe măsura trofeelor câștigate.

Sursa: Rareș Cojoc/Instagram
Sursa: Rareș Cojoc/Instagram

Înainte de separare, Rareș și Andreea Popescu au fost invitați la podcastul lui Jorje, iar ea a vorbit despre partenera de dans a fostului soț. Rareș și colega de scenă plecau la concursuri împreună și petreceau foarte mult timp în același loc, iar fosta soție a spus că a durat puțin timp să se acomodeze cu ideea:

Am primit întrebarea asta de foarte multe ori: cum mă simt să știu că el pleacă cu altă fată, mai tânără decât mine. Practic, îți împarți soțul cu altă femeie. Indirect, așa se întâmplă. Mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc. Ce a făcut el a fost că mi-a dat confortul și liniștea. N-a avut momente în care să nu răspundă la telefon. Mi-a dat acest confort, încât să am încredere în el, a declarat Andreea Popescu, la momentul respectiv.

Bărbatula dezvăluit și că a împărțit același pat cu colega sa. În perioada respectivă, ambele femei abia apăruseră în viața lui:

De ce alegeai să stai cu partenera în aceeași cameră?, a fost întrebat la un moment dat de Jorje.

Asta era practica. Când am cunoscut-o pe Andreea, lucrurile nu s-au schimbat. Era ciudat. S-a întâmplat doar o dată. Eram la prima plecare și aveam și o parteneră nouă. Era un nou început și, vis-a-vis de Andreea, era un nou început și în dans, pentru că era o parteneră nouă, a explicat Rareș Cojoc.

