Rareș Cojoc, bărbatul căreia Andreea Popescu i-a pus coarne, provine dintr-o familie înstărită. Tatăl său i-a cumpărat casa de 4 milioane de euro în care a rămas fosta soție

Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a luat prin surprindere pe aproape toată lumea. În spatele imaginii de familie perfectă (pe care o promovau pe social media), realitatea era cu totul alta. Odată cu ruptura dintre ei, au ieșit la iveală mai multe lucruri neștiute despre trecutul lor. Unul dintre „detalii” este faptul că dansatorul provine dintr-o familie înstărită, un aspect clar stabilit încă de la începutul relației.

După 15 ani de relație, 10 de căsnicie și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat. Deși mariajul lor părea să fie desprins parcă din fimele de dragoste de la Hollywood, în interiorul familiei lor mocneau anumite tensiuni, neînțelegeri, infidelități (din partea fostei dansatoare) care, în timp, au dus la o ruptură inevitabilă.

„Am divorțat. Din păcate nu ne-am mai iubit atât de mult cât să rămânem împreună până la sfârșit. (…). Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care am participat. Rareș a fost întotdeauna un soț loial. A fost o decizie luată de comun acord. Ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării dorințelor, a lipsei timpului. Asta e problema. Nu ne mai dăm timp să ne rezolvăm problemele care apar. Așa s-a întâmplat în cazul nostru. Divorțul nu va fi niciodată o bucurie și nici un moment de celebrat”, a spus fosta dansatoare.

Rareș Cojoc provine dintr-o familie de milionari

Recent, invitată în cadrul unui podcast, Andreea Popescu a dat din casă detalii din fosta ei căsnicie. Înaninte de căsătorie, ea și Rareș Cojoc au semnat un contract prenupțial. De ce? Pentru că fostul ei soț provine dintr-o familie cu o stare materială foarte bună. Pentru a-și proteja averea, dar și pentru a înlătura orice bănuială că fosta dansatoarea ar putea fi interesată de bani, cei doi au fost de acord să semneze acea conveție matrimonială.

Mama lui Rareș Cojoc, Mihaela Cojoc, este medic specialist în neurologie pediatrică la Târgu Mureș, în timp ce tatăl lui, Liviu Cojoc, este directorul unui grup de firme (înființat în anul 1994) de produse chimice pentru industrie și agricultură. De asemenea, părintele dansatorului deține mai multe acțiuni în firme agricole din centrul Transilvaniei – care se ocupă cu echipamente de ultimă generație pentru depozitarea și procesarea cerealelor.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima „Da’. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a declarat Andreea Popescu.

În timpul căsniciei de 10 ani, Rareș Cojoc a achiziționat mai multe bunuri, locuințe și terenuri. Printre acestea se numără penthouse în valoare de 4 milioane de euro, în care au locuit în ultimii ani. Casa are o suprafață de 900 mp și a fost cumpărată de de tatăl dansatorului. În urma divorțului, dansatorul s-a mutat în altă parte, iar în penthouse a rămas Andreea alături de cei trei copii și bonele filipineze pe care le au angajate.

