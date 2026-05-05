Jeff Bezos își scoate iahtul la vânzare! ”Koru” a fost evaluat la jumătate de milion de dolari

Jeff Bezos, fondatorul companiei Amazon și una dintre cele mai bogate persoane din lume, ar fi decis să se despartă de superiahtul său de lux, „Koru”, evaluat la aproximativ 500 de milioane de dolari. Informația a fost relatată de surse apropiate, indicând că vasul ar fi fost scos discret pe piață, în contextul în care dimensiunile și complexitatea operării sale au devenit dificil de gestionat chiar și pentru un proprietar cu resurse financiare uriașe.

„Koru” este considerat unul dintre cele mai impresionante iahturi cu vele construite vreodată, având o lungime de aproximativ 127 de metri. Designul său combină elemente moderne cu influențe clasice de navigație, ceea ce îl plasează în categoria superiahturilor de top la nivel mondial. Vasul este însoțit de o navă de sprijin, denumită „Abeona”, evaluată la aproximativ 75 de milioane de dolari, destinată să transporte echipamente suplimentare, provizii și personal auxiliar. Nu este însă clar dacă această navă de suport face parte din eventualul pachet de vânzare sau dacă va fi comercializată separat.

Jeff Bezos își scoate iahtul la vânzare

Întreținerea celor două nave implică costuri anuale semnificative, estimate la aproximativ 30 de milioane de dolari. Aceste cheltuieli includ echipajul, combustibilul, mentenanța tehnică, operațiunile logistice și serviciile necesare pentru funcționarea permanentă a unei astfel de ambarcațiuni de lux. Chiar dacă aceste sume sunt relativ minore în raport cu averea personală a lui Bezos, estimată la sute de miliarde de dolari, complexitatea administrării unui astfel de ansamblu naval a devenit un factor important în decizia de a-l scoate la vânzare.

Iahtul „Koru” este cunoscut și pentru elementele sale distinctive de design. Pe prova navei se află o sculptură din lemn reprezentând o figură feminină inspirată de Lauren Sánchez, partenera lui Jeff Bezos, reprezentată într-o ipostază mitologică de sirenă. Această caracteristică a atras atenția publicului și a contribuit la notorietatea vasului în cercurile internaționale ale superiahturilor.

Pe lângă aspectul său artistic, nava este echipată cu facilități de ultimă generație, inclusiv un heliport, mai multe jacuzzi-uri și o piscină cu fund de sticlă. De asemenea, sistemele de securitate includ echipamente speciale, printre care și dispozitive cu jet de apă concepute inițial pentru descurajarea eventualelor amenințări maritime, dar care pot fi utilizate și pentru controlul accesului nedorit din partea presei.