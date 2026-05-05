Gala Met 2026. Care au fost cele mai bine îmbrăcate vedete, dar și dezamăgirile serii

Așa cum se întâmplă în fiecare an, unele dintre cele mai mari nume din film, modă și muzică au participat la exclusivista gală a Institutului de Costume din cadrul Muzeului Metropolitan de Artă din New York și au interpretat codul vestimentar în moduri unice și memorabile.

Anul acesta, expoziția Met „Costume Art” (și dress code-ul serii, „Fashion as Art”) a fost punctul de plecare pentru ținutele vedetelor, iar publicul și presa au stat, ca în fiecare an, cu ochii pe vedetele care au pășit pe covorul roșu, scrie People.

Ținutele de la Gala Met 2026

Evenimentul anual este o strângere de fonduri pentru Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă și reprezintă o ocazie pentru celebrități și casele de modă să meargă până la capăt în materie de spectacol.

Joshua Henry a ridicat ștacheta spectacolului, deschizând evenimentul cu o interpretare a piesei „I Wanna Dance With Somebody”, alături de o formație și dansatori, pe treptele emblematice ale Met, amenajate astfel încât să semene cu cărămizi acoperite de mușchi într-o grădină luxuriantă. Lista invitaților a inclus nume precum Beyoncé, actrița Nicole Kidman, jucătoarea de tenis Venus Williams și directoarea editorială globală a revistei Vogue, Anna Wintour.

Cele mai apreciate prezențe la Met Gala 2026

Deși nu a mai fost prezentă la eveniment de un deceniu, Beyonce a strălucit la gala de anul acesta și s-a făcut rapid remarcată. Creația pe care a purtat-o cântăreața, semnată de designerul francez Olivier Rousteing, a interpretat tema galei printr-o rochie cu un model de schelet ornamentat, la care s-a adăugat o mantie gigantică cu pene.

Anna Wintour, directorul editorial global al revistei Vogue, a purtat o creație Chanel personalizată cu pene. Aceasta a fost prima Gală Met la care a participat după ce a renunțat la funcția de redactor-șef al ediției americane Vogue. Ea a fost co-președinte al evenimentului aproape în fiecare an din 1995.

Actrița Nicole Kidman a purtat o rochie roșie tip coloană, cu mâneci lungi și aplicații de mărgele, semnată Chanel. Ea a participat la gală alături de fiica sa, Sunday Rose.

Printre celebritățile care au atras atenția s-au numărat și surorile Serena și Venus Williams.

Cele mai criticate ținute

Nu toate vedetele prezente au fost lăudate pentru ținutele pe care le-au ales pentru acest eveniment. De la haine care „arătau prea mult”, până la combinații neinspirate, presa de peste Ocean nu a dus lipsă de nume pe lista „celor mai prost îmbrăcate” nume.

Printre celebritățile care au atras atenția s-a numărat modelul german Heidi Klum. Ea a apărut într-o ținută care a fost descrisă ca fiind aproape sculpturală, ca și cum ar fi fost „cioplită din piatră”, cu o estetică rigidă și extrem de teatrală. Lookul a avut un aer monumental, mai apropiat de o statuie vie decât de o rochie clasică de Met Gala. De altfel, Heidi Klum este cunoscută pentru ținutele excentrice cu care vine la eveniment aproape în fiecare an.

Madonna a avut una dintre cele mai teatrale apariții de la Met Gala 2026, venind într-o rochie eterică Saint Laurent, completată de un accesoriu de cap masiv, în formă de corabie, care a transformat lookul într-o adevărată scenografie.

Este, poate, neașteptat să o regăsim pe Rihanna printre aparițiile discutabile, mai ales că artista este cunoscută pentru unele dintre cele mai memorabile look-uri din istoria Met Gala. La ediția din 2026, ea a optat pentru o creație Maison Margiela, semnată de Glenn Martens, inspirată din arhitectura medievală.

Sabrina Carpenter a atras atenția cu o rochie Dior decorată cu role de film, o alegere pe care criticii au considerat-o prea literală și lipsită de subtilitate. În aceeași notă, Naomi Watts a purtat o rochie elegantă creată de Jonathan Anderson, însă complet deconectată de la tema serii.

Nici Beyoncé nu a fost ocolită de critici: revenită la Met Gala după un deceniu, artista a ales o creație semnată de Olivier Rousteing, dar mulți au remarcat asemănări cu apariții anterioare, considerând că look-ul nu a adus un element de noutate.

