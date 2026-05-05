Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Gala Met 2026. Care au fost cele mai bine îmbrăcate vedete, dar și dezamăgirile serii

Gala Met 2026. Care au fost cele mai bine îmbrăcate vedete, dar și dezamăgirile serii

De: Daniel Matei 05/05/2026 | 12:47
Gala Met 2026. Care au fost cele mai bine îmbrăcate vedete, dar și dezamăgirile serii

Așa cum se întâmplă în fiecare an, unele dintre cele mai mari nume din film, modă și muzică au participat la exclusivista gală a Institutului de Costume din cadrul Muzeului Metropolitan de Artă din New York și au interpretat codul vestimentar în moduri unice și memorabile.

Anul acesta, expoziția Met „Costume Art” (și dress code-ul serii, „Fashion as Art”) a fost punctul de plecare pentru ținutele vedetelor, iar publicul și presa au stat, ca în fiecare an, cu ochii pe vedetele care au pășit pe covorul roșu, scrie People.

Ținutele de la Gala Met 2026

Evenimentul anual este o strângere de fonduri pentru Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă și reprezintă o ocazie pentru celebrități și casele de modă să meargă până la capăt în materie de spectacol.

Joshua Henry a ridicat ștacheta spectacolului, deschizând evenimentul cu o interpretare a piesei „I Wanna Dance With Somebody”, alături de o formație și dansatori, pe treptele emblematice ale Met, amenajate astfel încât să semene cu cărămizi acoperite de mușchi într-o grădină luxuriantă. Lista invitaților a inclus nume precum Beyoncé, actrița Nicole Kidman, jucătoarea de tenis Venus Williams și directoarea editorială globală a revistei Vogue, Anna Wintour.

Cele mai apreciate prezențe la Met Gala 2026

Deși nu a mai fost prezentă la eveniment de un deceniu, Beyonce a strălucit la gala de anul acesta și s-a făcut rapid remarcată. Creația pe care a purtat-o cântăreața, semnată de designerul francez Olivier Rousteing, a interpretat tema galei printr-o rochie cu un model de schelet ornamentat, la care s-a adăugat o mantie gigantică cu pene.

Sursa foto: Profimedia

Anna Wintour, directorul editorial global al revistei Vogue, a purtat o creație Chanel personalizată cu pene. Aceasta a fost prima Gală Met la care a participat după ce a renunțat la funcția de redactor-șef al ediției americane Vogue. Ea a fost co-președinte al evenimentului aproape în fiecare an din 1995.

Sursa foto: Profimedia

Actrița Nicole Kidman a purtat o rochie roșie tip coloană, cu mâneci lungi și aplicații de mărgele, semnată Chanel. Ea a participat la gală alături de fiica sa, Sunday Rose.

Printre celebritățile care au atras atenția s-au numărat și surorile Serena și Venus Williams.

Cele mai criticate ținute

Nu toate vedetele prezente au fost lăudate pentru ținutele pe care le-au ales pentru acest eveniment. De la haine care „arătau prea mult”, până la combinații neinspirate, presa de peste Ocean nu a dus lipsă de nume pe lista „celor mai prost îmbrăcate” nume.

Printre celebritățile care au atras atenția s-a numărat modelul german Heidi Klum. Ea a apărut într-o ținută care a fost descrisă ca fiind aproape sculpturală, ca și cum ar fi fost „cioplită din piatră”, cu o estetică rigidă și extrem de teatrală. Lookul a avut un aer monumental, mai apropiat de o statuie vie decât de o rochie clasică de Met Gala. De altfel, Heidi Klum este cunoscută pentru ținutele excentrice cu care vine la eveniment aproape în fiecare an.

@voguemagazine #HeidiKlum never disappoints. She arrived at the #MetGala ♬ original sound – Vogue

Madonna a avut una dintre cele mai teatrale apariții de la Met Gala 2026, venind într-o rochie eterică Saint Laurent, completată de un accesoriu de cap masiv, în formă de corabie, care a transformat lookul într-o adevărată scenografie.

@marieclairemagazine Strike a pose, there’s nothing to it. #Madonna shows us how it’s done on the #MetGala carpet. 🖤 (🎥: @christinadambro_ ⚡️ ♬ original sound – ˖ ݁⋆.˚𝄞

Este, poate, neașteptat să o regăsim pe Rihanna printre aparițiile discutabile, mai ales că artista este cunoscută pentru unele dintre cele mai memorabile look-uri din istoria Met Gala. La ediția din 2026, ea a optat pentru o creație Maison Margiela, semnată de Glenn Martens, inspirată din arhitectura medievală.

Sabrina Carpenter a atras atenția cu o rochie Dior decorată cu role de film, o alegere pe care criticii au considerat-o prea literală și lipsită de subtilitate. În aceeași notă, Naomi Watts a purtat o rochie elegantă creată de Jonathan Anderson, însă complet deconectată de la tema serii.

Nici Beyoncé nu a fost ocolită de critici: revenită la Met Gala după un deceniu, artista a ales o creație semnată de Olivier Rousteing, dar mulți au remarcat asemănări cu apariții anterioare, considerând că look-ul nu a adus un element de noutate.

CITEȘTE ȘI:

Apariția care a băgat internetul în ceață la Met Gala 2026. Celebra artista a apărut după 4 ani complet schimbată!

Povestea de film a unei statuete Oscar. A fost dată dispărută la aeroport, iar autoritățile au reușit să o găsească

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce reprezintă ținuta bizară purtată de Rihanna la Met Gala 2026. Cine a creat rochia cu 115.000 de mărgele din cristal
Showbiz internațional
Ce reprezintă ținuta bizară purtată de Rihanna la Met Gala 2026. Cine a creat rochia cu 115.000 de…
Vedeta care s-a transformat în sculptură pentru Met Gala 2026. Nimeni nu a recunoscut-o!
Showbiz internațional
Vedeta care s-a transformat în sculptură pentru Met Gala 2026. Nimeni nu a recunoscut-o!
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Mediafax
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”
Gandul.ro
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei
Adevarul
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele...
Ce este hantavirusul, infecția care a provocat trei decese pe o navă de croazieră. Ce riscuri există în România
Digi24
Ce este hantavirusul, infecția care a provocat trei decese pe o navă de...
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe...
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
2026: Care este CEA MAI SCUMPĂ mașină înmatriculată în România?
Promotor.ro
2026: Care este CEA MAI SCUMPĂ mașină înmatriculată în România?
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Nou la Lidl: Robotul de aspirare la un preț imbatabil, din 7 mai
go4it.ro
Nou la Lidl: Robotul de aspirare la un preț imbatabil, din 7 mai
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”
Gandul.ro
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu ne vindem...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Popescu a spus adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc. Motivul real pentru care s-a rupt ...
Andreea Popescu a spus adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc. Motivul real pentru care s-a rupt relația
Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani: „Concurez cu fetele de 20 de ani”
Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani: „Concurez cu fetele de 20 de ani”
Alertă alimentară în România. Un produs contaminat cu Listeria retras de urgență din magazine
Alertă alimentară în România. Un produs contaminat cu Listeria retras de urgență din magazine
Ema Oprișan, decizie radicală după despărțirea de Răzvan Kovacs! Ce își dorește de la viitorul ...
Ema Oprișan, decizie radicală după despărțirea de Răzvan Kovacs! Ce își dorește de la viitorul partener
Covorul roșu de la Gopo, între apariții wow și bau. Cum a reușit Amalia Enache să întoarcă toate ...
Covorul roșu de la Gopo, între apariții wow și bau. Cum a reușit Amalia Enache să întoarcă toate privirile
Guvernul Bolojan a picat! Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi
Guvernul Bolojan a picat! Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi
Vezi toate știrile