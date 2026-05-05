Au plecat din Iași pentru o casă și au ajuns patroni în Spania după 26 de ani! Povestea celor doi români

De: Anca Chihaie 05/05/2026 | 13:24
Doi români plecați din Iași au reușit, în timp, să își transforme complet viața în Spania, pornind de la muncă necalificată și dificultăți majore legate de statutul legal, până la dezvoltarea unei afaceri în domeniul construcțiilor și consolidarea unei stabilități financiare în Bilbao. Povestea lor se întinde pe mai bine de două decenii și ilustrează parcursul dificil, dar progresiv, al unor emigranți care au pornit la drum cu resurse minime și fără siguranța unui viitor stabil.

Inițial, cei doi au plecat din România cu un plan simplu și bine definit: să muncească temporar în străinătate pentru a strânge bani suficienți încât să își poată cumpăra o locuință la întoarcerea în țară. Realitatea întâlnită însă în Spania a fost mult mai complicată decât anticipaseră. Lipsa documentelor de muncă și necunoașterea pieței muncii locale le-au limitat semnificativ opțiunile, forțându-i să accepte locuri de muncă instabile și slab plătite.

În primii ani, bărbatul a trecut prin mai multe ocupații, încercând să își găsească un drum. A lucrat în domeniul ospitalității, apoi în activități fizice precum tăiatul lemnelor, pentru ca în cele din urmă să ajungă în sectorul construcțiilor. Această tranziție a reprezentat un punct important în evoluția sa profesională, deoarece aici a început să învețe meseria efectiv pe șantier, acumulând experiență practică direct de la muncitori mai experimentați.

Perioada de început a fost însă marcată de dificultăți serioase. Munca fără acte a reprezentat un risc permanent, iar controalele autorităților au dus la situații tensionate. Într-un episod dificil, mai mulți muncitori aflați în situații similare au fost identificați și reținuți de autorități, experiență care a evidențiat precaritatea condițiilor în care lucrau mulți imigranți fără documente legale. Aceste momente au fost definitorii pentru decizia inițială de a se întoarce în România, decizie care însă nu a fost dusă la capăt.

„Am zis să ne întoarcem în România, pentru că nu găseam de muncă. Nimeni nu te lua fără acte. Noi nu aveam drept de muncă. […] Au găsit foarte mulţi oameni care lucrau la negru. Ne-au adunat, ne-a strâns şi ne-a dus la închisoare. Am stat închis în Spania.”, a spus bărbatu.

În paralel, soția sa a reușit să își găsească un loc de muncă înaintea lui, ocupându-se de îngrijirea unui copil cu nevoi speciale. Această etapă a fost una scurtă, dar importantă, deoarece i-a oferit o minimă stabilitate financiară. Ulterior, pentru a rămâne mai aproape de soțul său și pentru a contribui la veniturile familiei, a schimbat locul de muncă și a început să lucreze într-un magazin alimentar de tip aprozar, activitate care i-a permis o mai mare flexibilitate.

Deși începuturile au fost marcate de sacrificii și incertitudine, în timp, experiența acumulată în construcții a devenit fundamentul unei schimbări semnificative. Bărbatul a reușit să își formeze propria echipă și să dezvolte o afacere în domeniul construcțiilor, extinzându-și ulterior activitatea și către proiecte de case modulare. Această evoluție a reprezentat trecerea de la muncă necalificată la antreprenoriat, într-un sector competitiv și solicitant.

Pe măsură ce afacerea a crescut, familia a reușit să își consolideze situația financiară, ajungând să dețină proprietăți atât în Spania, cât și în România. Stabilitatea obținută a fost rezultatul unei perioade îndelungate de muncă intensă și adaptare continuă la condițiile pieței spaniole.

