Ce reprezintă ținuta bizară purtată de Rihanna la Met Gala 2026. Cine a creat rochia cu 115.000 de mărgele din cristal

Fashionista Rihanna nu putea lipsi de la Met Gala 2026! Cântăreața, cunoscută pentru stilul vestimentar atipic și colecțiile îndrăznețe de lenjerie intimă, a apărut pe covorul roșu însoțită de ASAP Rocky, soțul ei. Cei doi au și întârziat, cum se face la case mari! Dar totul a fost iertat în momentul în care privirile au fost ațintite asupra ținutei strălucitoare a vedetei. Află, în rândurile următoare, ce reprezintă rochia bizară a cântăreței.

Rihanna a pășit luni, 4 mai, pe covorul roșu al Galei Met din acest an. Evenimentul, găzduit de Metropolitan Museum of Art din New York, a avut ca temă expoziția „Costume Art” și dress code-ul „Fashion Is Art”. Evenimentul a fost co-prezidat de Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour, iar Jeff Bezos și Lauren Sánchez Bezos au fost președinți onorifici.

Rochia Rihannei de la Met Gala 2026

Celebra cântăreață a purtat o creație sculpturală personalizată Maison Margiela, semnată de Glenn Martens. Look-ul ei a fost completat de o piesă de cap în stil Art Deco. Rochia ei reprezintă o coloană drapată, inspirată din colecția Artisanal 2025 a Maison Margiela.

Ținuta este influențată de arhitectura medievală din Flandra, o regiune din nordul Belgiei. Alegerea îi aparține lui Martens, care este designer belgian. Întreg look-ul a fost stilizat de Jahleel Weaver, designer de modă american, stilist și director de creație adjunct al casei de modă Fenty în perioada 2019 – 2021.

Cum a fost creată rochia Rihannei

Ținuta din acest an a fost modelată manual din mătase duchesse țesută cu fire metalice reciclate, care se folosesc, de obicei, în cabluri de computer. Corsetul purtat de cântăreață a fost brodat în 1.380 de ore de muncă. A fost realizat cu 115.000 de mărgele din cristal, bijuterii antice și lanțuri, potrivit Vogue.com.

Întregul look amintește de o bijuterie ascunsă într-o bucată de rocă, fiind accentuat de eșarfa maro care îi înconjoară talia și de buclele metalice împletite în păr.

De la brațul Rihannei nu a putut lipsi A$AP Rocky, care a purtat o ținută personalizată Chanel, realizată de Matthieu Blazy. Este vorba de un un halat roz din lână, cu revere din satin negru, detalii cu paspoal negru, decorat cu o camelie din mătase neagră și pene. Halatul a fost completat de pantaloni negri și o cămașă albă din bumbac. Întregul look a fost creat în 194 de ore și a fost accesorizat cu bijuterii Chanel.

Artista are mereu apariții inedite

Cum ne-a obișnuit deja, cântăreața din Barbados are mereu look-uri spectaculoase pe covorul roșu. Atât ea, cât și A$AP Rocky strălucesc la fiecare ediție Gala Met. Evident, mereu sosesc târziu, dar creează agitație când apar.

La Met Gala din 2025, tema a fost „Superfine: Tailoring Black Style” și Rihanna a purtat o creație personalizată Marc Jacobs. A fost momentul în care a anunțat oficial că este însărcinată pentru a treia oară. În același an, Rocky – co-președinte al evenimentului – a ales o ținută AWGE inspirată de stilul Harlem.

Sursa foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI:

Vedeta care s-a transformat în sculptură pentru Met Gala 2026. Nimeni nu a recunoscut-o!

Beyonce a atras toate privirile la Met Gala 2026. Ținuta ei a recreat scheletul uman: „Sărbătorim tot ceea ce ți-a oferit Dumnezeu”