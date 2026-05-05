Vedeta care s-a transformat în sculptură pentru Met Gala 2026. Nimeni nu a recunoscut-o!

Modelul Heidi Klum a reușit să bifeze o nouă transformare uluitoare, așa cum face în fiecare an de Halloween. „Fashion Is Art” a fost tema din acest an a Met Gala și vedeta a reușit 100% să îndeplinească cerința dress code-ului. Apariția ei a fost senzația serii, alături de ținutele purtate de Katy Perry și Beyonce. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Heidi Klum a dus expoziția „Costume Art” a Metropolitan Museum of Art și tema „Fashion Is Art” la un nou nivel prin apariția sa de luni seară, la New York.

Heidi Klum, statuie vie la Met Gala 2026

Vedeta a reușit să își creeze o ținută spectaculoasă inspirată din sculptura Veiled Vestal (Fecioara Vestala cu văl). Rochia ei a fost realizată dintr-un material gri (cel mai probabil latex sau spandex) modelat pe corpul ei, creând o siluetă mulată, ca de marmură. Au mai fost folosite și elemente de iluzie care ofereau impresia unui voal translucid în mișcare.

Pe cap, Heidi Klum a avut o piesă bogată în elemente florale. Pe chip, a avut detalii care au realizat un efect de voal, asemeni celui pe care îl are și statuia originală. Look-ul ei full body a fost completat de lentile de contact și machiaj gri, care a fost aplicat pe dinți, pe față și pe mâini.

De ce s-a „îmbrăcat” în statuie vedeta?

Potrivit presei internaționale, ținuta aleasă reprezintă un omagiu adus sculpturii din 1847 realizată de Raffaelle Monti – „Veiled Vestal”. Opera originală, comandată în 1846, reprezintă o vestală – preoteasă a zeiței romane Vesta din Antichitate.

În acea perioadă, sculpturile și busturile „voalate” erau extrem de populare. Publicul era fascinat total de aceste opere de artă. Lucrarea a fost găzduită, inițial, la Chiswick House din vestul Londrei, iar în prezent este expusă la Chatsworth House.

Cum a apărut Heidi Klum la Met Gala 2025

Dacă anul acesta a reușit să se transforme radical pentru a impresiona pe covorul roșu, în urmă cu doar un an, Heidi Klum purta la același eveniment o rochie neagră. Tema din acel an a Met Gala a fost “Tailored For You”.

Ea a ales un look simplu: o rochie neagră fără bretele, realizată la comandă de Vetements, Guram Gvasalia. Ținuta a fost completată de o trenă lungă, care atingea covorul. Apariția sa la Met Gala din acel an a marcat prima participare după o absență de 12 ani.

„Simt că sunt mereu în văzul tuturor, sunt oameni peste tot care observă când merg undeva. Nu o să apar într-o ținută plictisitoare. Simt că fac parte dintr-o industrie a visării, a explorării lucrurilor noi, a experimentării cu machiajul și ținutele, așa că simt că trebuie să port lucruri distractive. Am ajuns de multe ori pe lista «așa nu» în materie de modă. Existau acele emisiuni TV de fashion în care defilai pe covorul roșu și erai pur și simplu desființat, dar eu cred că fiecare dintre noi este diferit. Eu am fost mereu mai colorată și nu am ascultat de nimeni”, a mărturisit Heidi Klum pentru Elle.com, în septembrie 2025.

