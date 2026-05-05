Câți bani ia lunar un măturător de stradă în 2026. Orașele unde salariile sunt mai mari

De: Denisa Crăciun 05/05/2026 | 13:29
Ce salariu are un măturător de stradă în România în 2026

Salariile măturătorilor de pe străzile din România sunt cele apropiate de nivelul minim pe economie. Cu toate acestea, veniturile pot varia în funcție de oraș, dar și de beneficiile incluse, mai exact tichetele de masă sau sporurile.

Veniturile măturătorilor sunt adesea influențate de salariul minim brut pe economie. Principalele diferențe care se sesizează sunt cele legate de bonusuri sau condițiile de muncă. Mai mult decât atât, contează și orașul la care facem referire. De exemplu, dacă vorbim de un oraș mai mare, precum Capitala, suma pe care o primește o persoană care mătură strada este mai mare față de orașele mai mici.

În 2026, un măturător de stradă câștigă în funcție de salariul minim brut pe economie. Totuși, o diferență uriașă se poate observa atunci când vorbim de orașe diverse. În București, de exemplu, salariul net lunar este între 3.000 și 3.700 de lei. În plus, la această sumă se adaugă și tichetele de masă. Ele au o valoare de 600-800 de lei, dar mai pot apărea bani în buzunar și datorită sporurilor pentru condițiile de muncă. În zona centrală, salariile tind să fie mai apropiate de limita superioară.

Același lucru putem spune și despre Cluj-Napoca și asta pentru că acolo salariile sunt între 3.000 și 3.500 de lei. Diferența identificată aici, între Capitală și Cluj este legată de costul ridicat al vieții. Din acest motiv, angajatorii încearcă să ofere pachete salariale mai atractive pentru a păstra personalul.

În orașele mici și medii, salariile sunt mai mici. Aici, veniturile nete se încadrează între 2.600 și 2.900 de lei. Mai mult, beneficiile salariale sunt limitate. În anumite cazuri, tichetele de masă fie sunt mai mici, fie lipsesc cu desăvârșire. Acest lucru reduce semnificativ venitul total.

Ce sporuri pot primi măturătorii de stradă în acest an

Pe lângă pachetul de bază, aceștia pot beneficia de sporuri, în funcție de program și de condițiile de muncă. Un exemplu concret este următorul:

-spor de aproximativ 25% pentru munca de noapte,
-sporuri pentru activitatea desfășurată în weekend,
-bonusuri pentru condiții vătămătoare.

Aceste adaosuri pot face diferența colosală între un salariu minim și unul mai mare, apropiat de cele din orașele mai mari.

