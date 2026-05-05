Descoperire uluitoare în Iași! Vase din bronz vechi de 3.000 de ani, găsite la Brăiești

De: Anca Chihaie 05/05/2026 | 13:52
O descoperire arheologică deosebit de interesantă a fost făcută recent pe un teren agricol din comuna Brăiești, județul Iași, unde un pasionat de detecție de metale a identificat mai multe artefacte vechi, care ar putea data de aproximativ trei milenii. Evenimentul a atras rapid atenția specialiștilor, care consideră că este vorba despre un context arheologic important pentru înțelegerea comunităților din zona Moldovei în perioada de tranziție către Epoca Fierului.

Descoperirea a avut loc în timpul unei activități de căutare desfășurate cu un detector de metale, când au fost identificate mai multe obiecte din bronz îngropate la mică adâncime. Printre acestea se numără vase de mari dimensiuni, unele prevăzute cu elemente de prindere metalice, ceea ce indică un nivel avansat de prelucrare a materialului pentru acea perioadă. Starea de conservare a recipientelor este considerată bună, fapt explicat de caracteristicile solului din zonă, care a favorizat păstrarea lor de-a lungul timpului.

Pe lângă vasele din bronz, în același perimetru au fost descoperite și alte obiecte cu posibil rol simbolic sau funcțional. Printre acestea se află podoabe metalice, un vârf de săgeată, precum și două săbii din bronz, care prezintă deformări intenționate. Acest detaliu este considerat semnificativ, deoarece sugerează că piesele nu au fost abandonate în urma unor conflicte armate, ci mai degrabă depuse într-un context ritualic.

Specialiștii care au analizat primele informații despre descoperire consideră că ar putea fi vorba despre o depunere votivă, asociată cu începutul Epocii Fierului, estimată în jurul anilor 1000–750 î.Hr. Astfel de depuneri erau realizate în mod deliberat, fiind interpretate ca ofrande aduse unor divinități sau ca parte a unor practici spirituale ale comunităților din acea perioadă. Obiceiul de a îndoi sau deteriora intenționat armele înainte de a le depune este cunoscut în arheologie și este asociat cu renunțarea simbolică la puterea lor de luptă, transformându-le în obiecte cu valoare rituală.

Zona în care a fost realizată descoperirea este cunoscută deja pentru existența unor vestigii arheologice, fiind documentată o așezare aparținând culturii Hallstatt, una dintre cele mai importante faze ale primei Epoci a Fierului în Europa Centrală și de Est. Această asociere întărește ipoteza că artefactele provin dintr-un context cultural bine definit și că pot oferi informații suplimentare despre comunitățile care au locuit regiunea în urmă cu mii de ani.

„O descoperire de factură arheologică care reprezintă, foarte probabil, o depunere votivă de la începutul Epocii Fierului, cca. 1.000-750 î.Hr. În apropierea locației este localizat un sit arheologic cu o locuire din Hallstatt, situl Brăiești – Siliște. Sunt obiecte de uz comun, dar care pot fi folosite și pentru ritualuri. Faptul că sabia a fost îndoită este clar o ofrandă adusă. Dacă ar fi fost folosită în luptă, aceasta rămânea normală. Vasele sunt într-o stare foarte bună, solul a fost potrivit pentru conservare. Astfel de obiecte sunt întâlnite mai multe în zona Transilvaniei sau spre Europa Centrală. Nu este comun să fie în regiunea Moldovei. Poate fi o piesă importantă, însă avem nevoie de mai multe date și analize. Din păcate, au fost pierdute multe informații, deoarece obiectele au fost scoase din pământ”, a transmis conf. univ. dr. arh. și cercetător Vasile Cotiugă.

