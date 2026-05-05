Alertă alimentară în România. Un produs contaminat cu Listeria retras de urgență din magazine

De: Andreea Stăncescu 05/05/2026 | 14:36
Autoritățile au emis o avertizare privind siguranța alimentară, după ce un produs popular a fost retras de urgență din magazine. S-a descoperit un aliment contaminat cu bacteria Listeria monocytogenes pe rafturile magazinelor. Lotul afectat a fost retras de urgență de la vânzare, însă există îngrijorări că o parte dintre consumatori ar fi putut deja să îl cumpere sau să îl consume.

Este vorba despre un lot de salată cu icre de hering, comercializat sub marca GRAN MARE, în care s-a depistat bacteria Listeria. Produsul era distribuit în peste 200 de unități Penny din întreaga țară, ceea ce ridică îngrijorări legate de numărul posibil de consumatori afectați.

Specialiștii atrag atenția că infecția cu Listeria poate provoca simptome precum febră, frisoane, greață sau stare generală de rău. Persoanele care prezintă astfel de manifestări sunt sfătuite să solicite cât mai rapid consult medical, pentru a preveni eventuale complicații.

În cazul în care produsul se află încă în locuințele consumatorilor, acesta nu trebuie consumat. Clienții îl pot returna în orice magazin Penny, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, urmând să primească înapoi întreaga sumă achitată.

Ce se întâmplă dacă vei consuma un aliment infectat

Dacă mănânci icre contaminate cu bacteria Listeria monocytogenes, există riscul să dezvolți o infecție numită listerioză. Nu toată lumea se îmbolnăvește, dar consecințele pot varia de la simptome ușoare până la complicații serioase.

La persoane sănătoase, pot apărea manifestări asemănătoare gripei: febră, frisoane, dureri musculare, greață sau diaree. Uneori, simptomele sunt atât de ușoare încât trec neobservate.

Problema apare mai ales în cazul persoanelor vulnerabile: femei însărcinate, vârstnici sau persoane cu imunitate scăzută. La acestea, infecția poate deveni severă și se poate răspândi în organism, afectând sistemul nervos sau sângele. Pot apărea meningită, confuzie, dificultăți de echilibru sau chiar septicemie.

Un aspect complicat este că simptomele pot apărea târziu, de la câteva zile până la câteva săptămâni după consum. De aceea, uneori este greu de făcut legătura cu alimentul contaminat.

