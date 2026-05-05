Acasă » Știri » Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani: „Concurez cu fetele de 20 de ani”

Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani: „Concurez cu fetele de 20 de ani”

De: David Ioan 05/05/2026 | 14:37
Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani: „Concurez cu fetele de 20 de ani”
Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani: „Concurez cu fetele de 20 de ani”. Foto: social media

Ozana Barabancea a oferit detalii ample despre modul în care își menține aspectul fizic și despre procedurile estetice pe care intenționează să le facă, într-o apariție recentă în podcastul „Șlefuitori de visuri”, realizat de Cristina Chiriac. Artista a discutat deschis despre rutina ei de îngrijire, dar și despre schimbările pe care le are în plan.

În discuția cu Cristina Chiriac, soprana a rememorat obiceiurile de frumusețe din adolescență și a explicat cum și-a adaptat ritualurile de îngrijire de-a lungul anilor. Totodată, a abordat și criticile primite în ultima perioadă, fără să evite subiectele sensibile.

Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani

Artista a povestit că a început să aibă grijă de tenul ei încă de la o vârstă fragedă și a folosit metode simple înainte de a apela la tratamente profesionale. În același timp, a transmis un mesaj direct celor care o critică.

„De mică, de la vârsta de 18 ani, îmi făceam gomaj cu mălai pe tenul ud și efectiv frecam. După aceea, puneam cremă și, de vreo 20 de ani, săptămânal merg la cosmetică. Acum, pentru dușmancele mele, care vorbesc urât despre mine și zic că nu mai arăt bine, îmi voi face și operație la gât și îmi voi face și operație la sâni. Ce să vezi, asta este. Vreau să concurez cu fetele de 20 de ani”, a spus Ozana Barabancea în podcast.

Vedeta a precizat că nu o deranjează trecerea timpului, însă își dorește să se simtă bine în propria piele și să își mențină încrederea, indiferent de vârstă.

„Concurez cu fetele de 20 de ani”

În ultimii ani, Ozana Barabancea a trecut prin transformări importante în ceea ce privește greutatea. Pentru a ajunge la forma dorită, a apelat inclusiv la montarea unui inel gastric, iar rezultatele au fost vizibile: artista a reușit să slăbească aproape 40 de kilograme.

Într-o intervenție la Magic FM, soprana a explicat că schimbarea stilului alimentar a avut un rol esențial. A renunțat la gustările nesănătoase și la produsele dulci, preferând mese simple și echilibrate. Dimineața consumă, de regulă, alimente ușoare, precum ouă fierte și legume, iar între mese evită complet ronțăielile.

„În primul rând, am slăbit mult mai sănătos, în sensul că nu mi-a căzut pielea, masa musculară nu s-a pierdut și metabolizez mult mai ușor. Mănânc lucruri mult mai ușoare, am renunțat la tot ce înseamnă biscuiței, crănțănele și alte nenorociri. Evit zahărul pe cât posibil. Mănânc două ouă fierte dimineața, cu ardei gras sau cu castraveți. (…) Ideea este că mi-am schimbat gustul pentru sărat, pentru amar, pentru dulce, și atunci creierul meu percepe altfel și cere mai puțin dulce, mai puțin sărat, mai puțin…”, a povestit artista.

CITEŞTE ŞI: Mărturisirile Ozanei Barabancea, după ce a slăbit. Ce dietă are acum: „Încerc să-mi aleg…”

Dieta Ozanei Barabancea. Cum a reușit jurata de la Te cunosc de undeva să ajungă la 65 de kilograme

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Popescu a spus adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc. Motivul real pentru care s-a rupt relația
Știri
Andreea Popescu a spus adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc. Motivul real pentru care s-a rupt relația
Alertă alimentară în România. Un produs contaminat cu Listeria retras de urgență din magazine
Știri
Alertă alimentară în România. Un produs contaminat cu Listeria retras de urgență din magazine
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Mediafax
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”
Gandul.ro
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei
Adevarul
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele...
Ce este hantavirusul, infecția care a provocat trei decese pe o navă de croazieră. Ce riscuri există în România
Digi24
Ce este hantavirusul, infecția care a provocat trei decese pe o navă de...
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe...
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
2026: Care este CEA MAI SCUMPĂ mașină înmatriculată în România?
Promotor.ro
2026: Care este CEA MAI SCUMPĂ mașină înmatriculată în România?
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Nou la Lidl: Robotul de aspirare la un preț imbatabil, din 7 mai
go4it.ro
Nou la Lidl: Robotul de aspirare la un preț imbatabil, din 7 mai
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”
Gandul.ro
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu ne vindem...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Popescu a spus adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc. Motivul real pentru care s-a rupt ...
Andreea Popescu a spus adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc. Motivul real pentru care s-a rupt relația
Alertă alimentară în România. Un produs contaminat cu Listeria retras de urgență din magazine
Alertă alimentară în România. Un produs contaminat cu Listeria retras de urgență din magazine
Ema Oprișan, decizie radicală după despărțirea de Răzvan Kovacs! Ce își dorește de la viitorul ...
Ema Oprișan, decizie radicală după despărțirea de Răzvan Kovacs! Ce își dorește de la viitorul partener
Covorul roșu de la Gopo, între apariții wow și bau. Cum a reușit Amalia Enache să întoarcă toate ...
Covorul roșu de la Gopo, între apariții wow și bau. Cum a reușit Amalia Enache să întoarcă toate privirile
Guvernul Bolojan a picat! Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi
Guvernul Bolojan a picat! Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi
Perioadă de cotitură pentru trei zodii. Prin ce schimbări vor trece acești nativi în următoarele ...
Perioadă de cotitură pentru trei zodii. Prin ce schimbări vor trece acești nativi în următoarele trei săptămâni
Vezi toate știrile