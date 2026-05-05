Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani: „Concurez cu fetele de 20 de ani”

Ozana Barabancea a oferit detalii ample despre modul în care își menține aspectul fizic și despre procedurile estetice pe care intenționează să le facă, într-o apariție recentă în podcastul „Șlefuitori de visuri”, realizat de Cristina Chiriac. Artista a discutat deschis despre rutina ei de îngrijire, dar și despre schimbările pe care le are în plan.

În discuția cu Cristina Chiriac, soprana a rememorat obiceiurile de frumusețe din adolescență și a explicat cum și-a adaptat ritualurile de îngrijire de-a lungul anilor. Totodată, a abordat și criticile primite în ultima perioadă, fără să evite subiectele sensibile.

Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani

Artista a povestit că a început să aibă grijă de tenul ei încă de la o vârstă fragedă și a folosit metode simple înainte de a apela la tratamente profesionale. În același timp, a transmis un mesaj direct celor care o critică.

„De mică, de la vârsta de 18 ani, îmi făceam gomaj cu mălai pe tenul ud și efectiv frecam. După aceea, puneam cremă și, de vreo 20 de ani, săptămânal merg la cosmetică. Acum, pentru dușmancele mele, care vorbesc urât despre mine și zic că nu mai arăt bine, îmi voi face și operație la gât și îmi voi face și operație la sâni. Ce să vezi, asta este. Vreau să concurez cu fetele de 20 de ani”, a spus Ozana Barabancea în podcast.

Vedeta a precizat că nu o deranjează trecerea timpului, însă își dorește să se simtă bine în propria piele și să își mențină încrederea, indiferent de vârstă.

„Concurez cu fetele de 20 de ani”

În ultimii ani, Ozana Barabancea a trecut prin transformări importante în ceea ce privește greutatea. Pentru a ajunge la forma dorită, a apelat inclusiv la montarea unui inel gastric, iar rezultatele au fost vizibile: artista a reușit să slăbească aproape 40 de kilograme.

Într-o intervenție la Magic FM, soprana a explicat că schimbarea stilului alimentar a avut un rol esențial. A renunțat la gustările nesănătoase și la produsele dulci, preferând mese simple și echilibrate. Dimineața consumă, de regulă, alimente ușoare, precum ouă fierte și legume, iar între mese evită complet ronțăielile.

„În primul rând, am slăbit mult mai sănătos, în sensul că nu mi-a căzut pielea, masa musculară nu s-a pierdut și metabolizez mult mai ușor. Mănânc lucruri mult mai ușoare, am renunțat la tot ce înseamnă biscuiței, crănțănele și alte nenorociri. Evit zahărul pe cât posibil. Mănânc două ouă fierte dimineața, cu ardei gras sau cu castraveți. (…) Ideea este că mi-am schimbat gustul pentru sărat, pentru amar, pentru dulce, și atunci creierul meu percepe altfel și cere mai puțin dulce, mai puțin sărat, mai puțin…”, a povestit artista.

