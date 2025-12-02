Dieta Ozanei Barabancea. Cum a reușit jurata de la Te cunosc de undeva să ajungă la 65 de kilograme

Ozana Barabancea a reușit să își transforme complet stilul de viață și aspectul fizic, trecând de la 102 kilograme la 65 de kilograme. Jurata emisiunii Te cunosc de undeva a dezvăluit secretul prin care a reușit să slăbească și să poate, din nou, hainele din tmpul adolescenței.

După ce a făcut o operație la stomac în urmă cu mai mulți ani, însă kilogramele s-au întors, Ozana Barabancea a luat o decizie importantă pentru ea. A adoptat un stil de viață riguros, bazat pe mese atent planificate, concepute să îi ofere echilibrul perfect între nutrienți și energie.

Artista subliniază că a reușit să respecte cu strictețe programul, fără să facă abateri de la regulile stabilite, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Schimbările din corpul și stilul ei de viață au determinat-o să se privească cu alți ochi, iar pentru prima dată mărturisește că se simte cu adevărat frumoasă.

„Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie. Am slăbit multe kilograme în total pe parcursul acestor luni și sunt extrem de fericită. Cel mai mult am avut 102 kilograme și acum am 65 de kilograme. Am slăbit 37 de kilograme. Deci, se poate. Îmi doresc să mai scap de încă 2 kilograme și apoi încep să mă mențin”, a declarat Ozana Barabanacea pentru Viva.

Jurata de la Te cunosc de undeva a dezvăluit secretul prin care a reușit să slăbească aproape 40 de kilograme. Ozana Barabancea urmează un program alimentar, unde a renunțat la zahăr sau alte alimente care îi făceau rău. Ceea ce a impresionat pe cei care o cunosc sau au urmărit-o pe rețelele sociale este faptul că vedeta și-a recăpătat dimensiunile din adolescență, putând purta din nou hainele păstrate cu nostalgie.

„Am renunțat la zahăr și la mâncarea care îmi făcea rău. Am ales să nu mai mănânc ceea ce îmi făcea rău. Acum urmez un program care m-a ajutat să topesc aceste kilograme și să redevin persoana care are greutatea din liceu. Pentru că am ajuns să încap în rochiile din liceu, pe care le-am păstrat cu mare drag, deși nu mai visam să ajung să le port vreodată. Am rochii din 1987 și iată că a venit momentul să le îmbrac. M-am întors în timp. M-am filmat cu vreo două dintre ele și le-am arătat și prietenilor virtuali”, a mai spus vedeta.

CITEȘTE ȘI: Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul”! Internauții au taxat-o: „Legenda zice că vecinii sunt traumatizați”

Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi e una dintre cele mai iubite prezentatoare de la Pro TV