Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul”! Internauții au taxat-o: „Legenda zice că vecinii sunt traumatizați”

De: Alina Drăgan 01/11/2025 | 15:51
Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul” /Foto: Instagram
Ozana Barbancea a făcut, recent, furori în mediul online. Aceasta a compus o nouă piesă și le-a arătat și fanilor despre ce este vorba. Entuziasmată, artista le-a fredonat o parte din melodie și le-a cerut acestora părerea. Urmăritorii vedetei nu au stat mult pe gânduri și au venit imediat și cu recenziile. Ei bine, noua piesă a Ozanei Barabancea a împărțit internetul în două.

Așa cum spuneam, recent, Ozana Barabancea și-a lăsat creativitatea liberă și a compus o nouă piesă. Melodia se numește „Recondiționează-mi inima”, iar artista a vrut să testeze piața și să vadă dacă e pe gustul fanilor. Așa că le-a fredonat acestora câteva versuri și le-a cerut părerea.

„Deci am compus o nouă piesă și vreau să văd ce vibe are. Este doar o schiță, dar sunt foarte curioasă dacă vă place”, a spus Ozana Barabancea, pe TikTok.

Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul”

Ei bine, oamenii de pe TikTok nu au pierdut timpul și au ascultat fragmentul din piesă. Însă, reacțiile au fost foarte împărțite. Au existat unii care au apreciat-o, au felicitat-o și au dat ok-ul melodiei.

„Este muzică, nu gălăgie, frumos. Are și versuri bune”; „Te iubesc! Ești genială!”; „Frumos, dar oare tineretul din ziua de azi știe să mai aprecieze muzica la adevărata ei valoare?”; „Felicitări! Superbă! Abia o aștept”; „Te rugăm frumos să nu te oprești niciodată din cântat 🥰”, sunt câteva dintre reacțiile pozitive ale fanilor.

Care este secretul siluetei Ozanei Barabancea: „Ceea ce mănânc nu găsiți în magazine”

Alimentul la care Ozana Barabancea a renunțat pe veci: „Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără”

Foto: TikTok, Instagram

×