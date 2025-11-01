Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul”! Internauții au taxat-o: „Legenda zice că vecinii sunt traumatizați”

Ozana Barbancea a făcut, recent, furori în mediul online. Aceasta a compus o nouă piesă și le-a arătat și fanilor despre ce este vorba. Entuziasmată, artista le-a fredonat o parte din melodie și le-a cerut acestora părerea. Urmăritorii vedetei nu au stat mult pe gânduri și au venit imediat și cu recenziile. Ei bine, noua piesă a Ozanei Barabancea a împărțit internetul în două.

Așa cum spuneam, recent, Ozana Barabancea și-a lăsat creativitatea liberă și a compus o nouă piesă. Melodia se numește „Recondiționează-mi inima”, iar artista a vrut să testeze piața și să vadă dacă e pe gustul fanilor. Așa că le-a fredonat acestora câteva versuri și le-a cerut părerea.

„Deci am compus o nouă piesă și vreau să văd ce vibe are. Este doar o schiță, dar sunt foarte curioasă dacă vă place”, a spus Ozana Barabancea, pe TikTok.

Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul”

Ei bine, oamenii de pe TikTok nu au pierdut timpul și au ascultat fragmentul din piesă. Însă, reacțiile au fost foarte împărțite. Au existat unii care au apreciat-o, au felicitat-o și au dat ok-ul melodiei.

„Este muzică, nu gălăgie, frumos. Are și versuri bune”; „Te iubesc! Ești genială!”; „Frumos, dar oare tineretul din ziua de azi știe să mai aprecieze muzica la adevărata ei valoare?”; „Felicitări! Superbă! Abia o aștept”; „Te rugăm frumos să nu te oprești niciodată din cântat 🥰”, sunt câteva dintre reacțiile pozitive ale fanilor.

Însă, au existat și alții care nu s-au arătat deloc impresionați de noua piesă sau de modul în care a interpretat-o Ozana Barabancea. Aceștia nu s-au sfiit să se amuze copios pe această temă. Mai mult, au existat și câțiva cârcotași care au spus că acum artista semănă foarte mult cu Neti Sandu, iar glumele răutăcioase au apărut imediat.

„Săraca Neti Sandu… du-te înapoi la horoscop”; „Dansați foarte bine, apucați-vă de cântat”; „Doamna Neti Sandul, cu articol hotărât L… dacă îmi faceți și mie o astrogramă la Capricorn, vă dau o profesoară bună de canto care să vă recondiționeze vocea într-o oarecare măsură, deși… minuni nu poate face”; „Legenda zice că vecinii sunt traumatizați”; „Mă sperie”; „Când dispare melodia? 🤣🤣”; „E ceva rău această melodie…”; „Sunteți bine, doamnă?”; „Nu ești falsă deloc… pe ici pe colo, câte un pic”, „Eu când am febră 40”; „Nu ne place melodia, doamna Neti Sandu”, „Ar fi ceva și pensionarea. Cu plăcere”; „În sfârșit o văd fără filtru”, au fost câteva din comentariile răutăcioase pe care le-a primit Ozana Barabancea.

Care este secretul siluetei Ozanei Barabancea: „Ceea ce mănânc nu găsiți în magazine”

Alimentul la care Ozana Barabancea a renunțat pe veci: „Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără”

Foto: TikTok, Instagram