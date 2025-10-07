Care este secretul siluetei Ozanei Barabancea: „Ceea ce mănânc nu găsiți în magazine”

În urmă cu doar câteva luni, fiul Ozanei Barabancea a trecut prin clipe grele după ce a suferit un infarct miocardic la vârsta de 24 de ani. Tânărul ajuns de urgență la spital după ce s-a confruntat cu dureri groaznice în piept.

După ce a ajuns pe mâinile medicilor, aceștia au constatat că Andrew Barabancea suferise un infarct miocardic. Tânărul a fost ținut zile în șir sub o atentă supraveghere medicală, iar mama sa, Ozana Barabancea, a chemat un preot pentru a-l împărtăși, deși fiul ei se afla la terapie intensivă.

Vedeta mărturisea la acea vreme că tot timpul i-a fost alături, l-a încurajat să lupte pentru viața lui și să se recupereze pentru a se întoarce acasă. Au trecut opt luni de la acele momente grele, iar acum cântăreața a vorbit despre stilul ei sănătos de viață care o face să se simtă în cea mai bună formă.

Artista a mai spus că atât ea, cât și fiul său urmează un program alimentar bine stabilit. După ce a văzut moartea cu ochii în urmă cu opt luni de zile, Andrew își dorește o resetare matabolică, pentru a o lua de la zero. Ozana Barabancea a mărturisit că nu ea și-a îndrumat fiul ca să ia aceasta decizie, ci chiar el a hotărât să adopte acest program.

”Mă simt perfect. Sunt plină de energie și de culoare. Degeaba faceți sport dacă mâncați prost. Trebuie să mâncați corect și abia apoi să faceți sport. Deocamdată sunt într-un program, într-un proces de resetare metabolică, și nu pot să vă spun ce mănânc, deoarece ceea ce mănânc nu găsiți în magazine. Sunt foarte mulțumită. A început și fiul meu să urmeze acest program de resetare metabolică. Se vede clar. E vizibil, audibil, se simte prin toți porii o îmbunătățire categorică. Această schimbare a venit de la el, evident, eu doar am fost un exemplu viu”, a spus Ozana Barabancea pentru Spynews.ro.

Vedeta a precizat că are o relație extraordinară cu fiul său, dar și cu fiica sa, Gloria în vârstă de 21 de ani. Cei doi copii ai artistei activează și ei în industria muzicală, fiind doi pianiști de excepție.

