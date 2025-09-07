Alimentul la care Ozana Barabancea a renunțat pe veci: „Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără”

De-a lungul anilor, aspectul fizic al Ozanei Barabancea a suferit transformări notabile. Artista a trecut prin mai multe schimbări, unele dintre ele la extreme, toate fiind vizibile cu ochiul liber, însă acum situația s-a schimbat radical. Jurată de la ”Te cunosc de undeva” a renunțat definitiv la un aliment, iar de atunci simte că a întinerit cu 20 de ani.

În ultimii 10 ani, Oazana Barabancea s-a aflat într-un continuu proces de transformare la nivel fizic. De la cure de slăbire drastice, la intervenții chirurgicale de micșorare a stomacului, până la operație de îndepărtare a excesului de piele. Fiind într-o continuă cunoaștere și redescoperire de sine, artista a ajuns acum la un echilibru. Este mândră de reușitele sale și a mărturisit în spatele succesului său există multă voință, consecvență și eliminarea din dietă a unui aliment extrem de nociv.

Cum a slăbit Ozana Barabancea 20 de kilograme

Recent, Ozana Barabancea le-a împărtășit prietenilor virtuali un secret cu ajutorul căruia a reușit să scape de un surplus de 20 de kilograme nedorite. Pe lângă operația de micșorare a stomacului și montarea inelului gastric, pe care ulterior l-a îndepărtat, jurata de la ”Te cunosc de undeva” a urmat un regim alimentar echilibrat și a renunțat definitiv la zahăr.

De atunci, viața ei s-a schimbat radical. Atât din punct de vedere al aspectului fizic, cât și al sănătății. Ozana Barabancea a mărturisit că acum este mai conștientă ca niciodată că își dorește să trăiască într-un corp sănătos, nealterat de chimicale sau alte alimente ultraprocesate care conțin potențiatori de gust. În cadrul unei postări pe Instagram, aceasta le-a spus prietenilor virtuali că a declarat război total și pe vecie zahărului.

De asemenea, artista a dezvăluit câteva îmbunătățiri pe care le-a constatat de când a renunțat la zahăr. Piele îi este mai fină și mult mai tânără, iar unele probleme de sănătate au dispărut e la sine.

„2015 versus 2025. Au trecut ani. Da! S-au întâmplat multe lucruri. Operații de stomac, slăbit, îngrășat, operație de montare a inelului gastric, operație de demontare a inelului gastric, operație de micșorare mamară, operație de blefaroplastie, operație de eliminare a excesului de piele… Dar acum am slăbit și masa musculară a rămas nealterată. Vreau să trăiesc frumos! Am renunțat în primul rând la zahăr! Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără. Adio zahăr ordinar pe vecie! Toate alimentele sunt alterate și au potențiator de gust pentru a crea dependență. Gândiți-vă bine ce băgați în stomacul vostru. Scăpați de acest gunoi alimentar numit zahăr. Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie altar”, a scris Ozana Barabancea pe Instagram.

