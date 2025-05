Motivul pentru care Ozana Barabancea a ajuns jurat la ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1: ”Să fie clar: am fost abordată pentru…” Condiția pentru ca Andreea Bălan să revină

Cu o mică pauză, Ozana Barabancea este de ani buni unul dintre jurații emblematici ai emisiunii „Te cunosc de undeva”, unde aduce nu doar experiență muzicală, ci și multă empatie. În contextul plecării recente a Andreei Bălan, artista mărturisește că-i simte lipsa și nu exclude o revenire a acesteia, dacă și ea și-ar dori. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Ozana consideră, de asemenea, că rolul de jurat i se potrivește perfect și că producătorii au avut înțelepciunea să o aducă înapoi, după perioada în care a fost înlăturată. În același timp, ea nu ne ascunde motivul pentru care a fost abordată să facă parte din acest proiect.

Într-un interviu sincer și fără ocolișuri, Ozaba Barabancea vorbește, printre altele, despre motivul pentru care nu s-ar stabili în altă țară, deși a petrecut doi ani în Anglia, acolo unde, de altfel, s-a născut și fiul său.

În același timp, artista povestește despre rolul său la „Te cunosc de undeva”, despre cum a fost readusă în juriu. Ea consideră că jurizarea ei înseamnă mai mult decât note sau comentarii, că aceasta este o formă de artă prin care încearcă să încurajeze și să scoată la lumina talentul fiecărui concurent.

Totodată, Ozana nu se ferește să spună ce simte. Recunoaște că-i lipsește Andreea Bălan, că merge în vacanțe doar în țara sa, că nu are regrete și nu-și face planuri de viitor. Vrea doar liniște și pace. Și, mai ales, își dorește un lucru esențial, mai precis să nu fie război.

Merge peste hotare doar dacă are joburi acolo

CANCAN.RO: Cât de des mergeți în vacanță peste hotare?

OZANA BARABANCEA: Sincer, din pandemie, mi-am propus să nu mai merg în vacanță peste hotare. În cazul în care sunt solicitată pentru vreun job, atunci merg.

CANCAN.RO: Să înțelegem că ultima vacanță a fost în țară?

OZANA: Mereu. Mie îmi place foarte mult România. Uite, vezi, port și acești minunați cercei (n.r cu tricolor, în forma hărții României). Mi s pare cea mai frumoasă țară.

Ozana Barabancea și motivul pentru care nu s-ar stabili în altă țară: „Mai bine să fii rege, decât sclav”

CANCAN.RO: Asta înseamnă că niciodată n-ați avut intenția să vă stabiiți în altă țară…

OZANA: Am fost plecată doi ani de zile. Fiul meu este născut acolo, în Anglia. Dar nu dau România pe zece Anglii. Mi-am dat seama că mă simt eu însămi la mine acasă. E mai bine să fii rege în țara ta, decât sclav în altă parte.

CANCAN.RO: Cum se mai simte fiul dumneavoastră?

OZANA: Bine. Nu vreau să discut despre asta.

CANCAN.RO: Sunteți credincioasă, se observă acest lucru și din accesorii… Cât de mult vă ajută acest lucru în situații grele?

OZANA: Sunt credincioasă-păcătoasă, ce să zic. Da, normal, ne ajută să le depășim.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai nebunesc lucru pe care l-ați făcut?

OZANA: N-am făcut. Sunt neprihănită.

CANCAN.RO: Să înțeleg că ați fost un copil cuminte?

OZANA: Da, am fost un copil cuminte. Aiurea, ai auzit tu babă frumoasă și copil cuminte. Am făcut o grămadă de chestii drăguțe, dar nu le spun. Că nu vreau. Aș da timpul înapoi să le fac din nou.

„Și-au dat seama că sunt omul potrivit”

CANCAN.RO: O perioadă, ați fost înlăturată din juriul de la ”Te cunosc de undeva”. Cât de mult v-a lipsit acest lucru?

OZANA: Mi-a lipsit. Dar au avut înțelepciunea să mă cheme înapoi. Și-au dat seama că sunt omul potrivit la locul potrivit, la timpul potrivit. Cred că jurizarea mea e mai mult decât o jurizare. E de fapt artă și mă bucur că sunt acolo.

CANCAN.RO: Cât de importantă este pentru un concurent o jurizare corectă?

OZANA: Mă bucur că ați pus așa întrebarea. Jurizarea corectă în primul rând presupune cunoștințe și un vocabular destul de bogat pentru a te exprima. Și să știi tu, ca jurat, că scopul acestei emisiuni nu este de a da în cap cuiva, ci din contră, de a-l încuraja, de a-l ajuta, de a descoperi sămânța aia de talent, sămânța aia de „waw”. Pentru că ficare dintre noi avem o sămânță de talent care trebuie să fie fructificată.

Ce spune despre plecarea Andreei Bălan din juriu

CANCAN.RO: Simțiți lipsa vreunui jurat care în acest moment nu vă mai e coleg?

OZANA: Da, pe cea a Andreei (n.r. Bălan). De ce să nu spun. Nu știu dacă simt sau nu simt lipsa ei, dar eu cu Andreea am avut aproape zece ani de stat împreună și a fost o perioadă foarte eficientă.

CANCAN.RO: V-ați dori să se întoarcă?

OZANA: Nu știu ce să spun. Cum o vrea Dumnezeu. Dacă și ea își dorește, e bine primită.

„Am fost abordată pentru această emisiune pentru că…”

CANCAN.RO: Ce v-ați fi văzut făcând dacă nu alegeați showbizul. De fapt, dacă showbizul nu v-ar fi ales pe dumneavoastră?

OZANA: Mă bucur că ați rectificat. În primul rând eu sunt muzician. Eu nu sunt om de showbiz, eu nu sunt om de televiziune. Să fie foarte clar: eu am fost abordată pentru această emisiune tocmai pentru că sunt om de muzică și pentru că am cuvintele la mine și am știut ce fac.

CANCAN.RO: Aveți vreun regret privind vreo dorință pe care nu v-ați putut-o îndeplini?

OZANA: Nu. Eu mi-am îndeplinit toate dorințele. Și când nu mi-a dat Dumnezeu ce mi-am dorit, apoi mi-a dat mai mult.

Dorința cea mai mare: să nu fie război!

CANCAN.RO: Pentru viitor, care ar fi dorința cea mai mare?

OZANA: Nu am vreuna. E ok. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate. Ba da, am una. Aș vrea să nu fie război. Mi-e frică de război.

CANCAN.RO: Aveți vreun buncăr unde să vă adăpostiți?

OZANA: E…știi cum e. Când te prinde, te prinde. Important e să te adaptezi.

CANCAN.RO: Și ce planuri de viitor aveți?

OZANA: Nu am. Le iau cum vin, mă descurc.

CANCAN.RO: Peste cinci ani vă vedeți tot jurat?

OZANA: Bineînțeles. Încă 15 ani mă văd tot în juriu.

