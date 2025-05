Ozana Barabancea, primele declarații după ce fiul ei a suferit un infarct: ”Eu nu îmi îngrop copilul!”

Ozana Barabancea a vorbit pentru prima dată despre drama prin care a trecut familia sa, după ce fiul ei, Andrew Barabancea, în vârstă de doar 24 de ani, a suferit un infarct. Artista a povestit momentele cumplite trăite, dezvăluind că se afla chiar lângă el în acele clipe și că a fost cea care a alertat serviciile de urgență. Iată ce a spus!

Andrew Barabancea a fost la un pas de o tragedie. La doar 24 de ani, fiul Ozanei Barabancea a suferit un infarct. Tânărul a ajuns direct pe masa de operație, intervenția rapidă a medicilor fiind cea care i-a salvat viața.

Ozana Barabancea a povestit cu sinceritate cum a făcut tot posibilul să-și sprijine fiul, chiar și în cele mai dificile momente. Vedeta a reușit să-l împărtășească chiar în secția de terapie intensivă, gest care a avut un impact profund.

„Eu și fiul meu trecem printr-o schimbare radicală. (…) Nu l-am întrebat de ce pe Dumnezeu (n.r. de ce a făcut fiul ei infarct). Eu îî spun Lui Dumnezeu mulțumesc că eram de față, și eu am chemat salvarea. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că este viu. Eu personal am sunat de două ori la salvare. Am reușit să îl împărtășesc chiar la terapie intensivă, și după ce l-am împărtășit a reușit să se ridice. Este o încercare, dar eu i-am spus fiului meu că este obligat să lupte, pentru că mie mi-au murit părinții când eu eram mică și nu am de gând să îmi îngrop copilul. El trebuie să mă îngroape pe mine, este mersul firesc al vieții, al lucrurilor. Trebuie să fiu puternică, cel puțin în fața lui, pentru că eu sunt un exemplu pentru el și sora lui la fel. Vom fi uniți, îl vom susține, îl vom ajuta. Este acasă acum”, a declarat artista la Xtra Night Show.