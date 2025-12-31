Acasă » Știri » Programul evenimentelor de pe 31 decembrie. Unde poți vedea artificii de Revelion

De: Denisa Iordache 31/12/2025 | 08:10
Programul evenimentelor de pe 31 decembrie. Sursă: Pixabay

Revelionul se apropie cu pași repezi, dar există și persoane care încă nu știu ce fac. Fie nu au reușit să se hotărască, fie nu au mai găsit disponibil acolo unde și-au dorit sau li s-a anulat rezervarea. Ei bine, dacă te numeri printre aceste persoane, îți arătăm ce poți face în aer liber și unde poți vedea artificiile în noaptea dintre ani. 

Primăriile marilor orașe s-au gândit și la cei care au fost nehotărâți până de curând și au pregătit o mulțime de petreceri. Mai jos ai o listă cu diferite locații în aer liber. 

Primăria sectorului 3 dă startul distracției cu un Revelion organizat în aer liber în Piața Alba Iulia, începând cu ora 19:00.   

Spectacolul va include lumini și lasere, artificii și concerte live susține de următorii artiști:  

  • 20:00 – Azur  
  • 21:00 3 Sud Est  
  • 23:00 Arsenium (ex O-Zone)  
  • 23:50- 00:10 Iris 

În sectorul 2, Revelionul va fi organizat la Turnul de Apă din cartierul Pantelimon, care a fost renovat recent.  

Bere Gratis, Trupa Veche şi Proconsul vor susține un concert în parcul IOR din sectorul 3, în zona intrării de la intersecţia străzilor Câmpia Libertăţii şi Baba Novac.  

În sectorul 5 sunt pregătite două revelioane. Primul se va organiza la intersecţia dintre strada Sebastian şi Calea 13 Septembrie, între orele 19:00 şi 1:00 şi al doilea va fi contra cost la Romexpo.  

Pentru bucureștenii din sectorul 6 va fi organizată o petrecere în parcarea Plaza Romania, unde vor urca pe scenă Şuie Paparude, Guess Who, DJ Vasile şi acrobaţii trupei Xtreme. 

Constanța organizează un concert în Parcarea de la Sala Sporturilor, punctul 0 al distracției din noaptea dintre ani. Evenimentul nu se va mai desfășura în Piața Ovidiu ca în anii trecuți. 

Programul este următorul:  

  • DJ Pierre D’Vară – între 21:30 – 23:00  
  • Smiley – de la 23:00 la 00:00  
  • După miezul nopții, distracția continuă cu Lucian Colareza. 

În Cluj, românii pot vedea artificiile în Piață și se pot bucura de următorii artiști: 

Grupul vocal de pop-operă Anatholis (ora 22:00); Concert Hara (ora 23:00); Spectacol de drone și lumini (ora 00:00); concert Score Band ora (00:15). Intrarea este liberă. 

Cei din Brașov pot participa la Revelionul Kiss Fm 2026, care se va desfășura în Piața Sfatului, începând cu ora 19:30. 

„Ca și în anii trecuți, dacă vrei să te bucuri de muzică bună, într-un decor de poveste, alegerea potrivită este Piața Sfatului! Aici vei avea partea de muzică bună, mixată de DJ-ii Kiss FM, Târgul de Crăciun care va fi deschis până târziu, și un spectacol de lasere memorabil”, au transmis reprezentanții Primăriei Brașov. 

Românii din Iași își vor putea petrece noaptea dintre ani în Piața Palatului Culturii, acolo unde programul începe la ira 18:30. 

La Timișoara, spectacolul de Revelion din Piața Victoriei din Timișoara începe la ora 22.00. 

Craiovenii sunt invitați să întâmpine 2026 în centrul orașului, pe strada A.I. Cuza, în zona Universitate. 

În municipiul Oradea, petrecerea începe în Piața Unirii, de la ora 22:00, cu DJ Cervinski.  

În Sibiu, evenimentul se desfășoară în Piața Mare din centrul orașului.   

