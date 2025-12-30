Acasă » Știri » Ce evenimente sunt azi, 30 decembrie. Tzancă Uraganu’ dă startul la party cu „ReveliOFF 2025” iar Șuie Paparude concertează la Control

Ce evenimente sunt azi, 30 decembrie. Tzancă Uraganu’ dă startul la party cu „ReveliOFF 2025” iar Șuie Paparude concertează la Control

De: Alina Drăgan 30/12/2025 | 08:10
Ce evenimente sunt azi, 30 decembrie. Tzancă Uraganu’ dă startul la party cu ReveliOFF 2025 iar Șuie Paparude concertează la Control

Suntem în acea perioadă dintre Crăciun și Revelion în care zilele par să se amestece, iar mulți nu mai știu exact în ce zi a săptămânii se află. Totuși, calendarul spune clar: este marți, 30 decembrie, iar în București există numeroase evenimente. Pentru cei care nu vor să stea în casă există o mulțime de opțiuni.

Ziua de 30 decembrie aduce numeroase evenimente pentru bucureștenii care nu știu cu ce să își ocupe timpul liber. De la concerte care dau startul petrecerilor de final de an, până la piese de teatru pentru cei mici și cei mari sau târguri de Crăciun încă deschise, oferta este una generoasă și pe toate gusturile.

Ce evenimente sunt azi, 30 decembrie

Pentru cei care caută distracție și muzică live, seara de marți vine cu două concerte așteptate. Trupa Șuie Paparude urcă pe scenă la Control Club, de la ora 19.00, într-un concert care promite energie și ritmuri bine cunoscute fanilor muzicii alternative.

Tot în această seară, de la ora 21.00, Tzancă Uraganu’ dă startul petrecerilor de final de an cu evenimentul „ReveliOFF 2025”, la Berăria H, un show dedicat celor care vor să intre mai devreme în atmosfera de Revelion.

Tot pe zona muzicală, de la ora 19.30, la Sala Palatului, Orchestra Simfonică București susține tradiționalul concert de Anul Nou – „Classic Queen Vibes”, o combinație spectaculoasă între muzica simfonică și piese celebre.

Unde îți poți duce copiii azi, 30 decembrie

Pentru iubitorii de teatru, ziua începe devreme. De la ora 11.00, cei mici sunt așteptați la Teatrul Țăndărică, unde se joacă piesa „Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele”. Seara, de la ora 19.00, la Teatrul de Artă, publicul adult poate vedea comedia „Extraconjugal”, de Neil Simon, o poveste savuroasă despre tentații și alegeri.

Chiar dacă perioada Crăciunului a trecut, unele târguri au rămas deschise. Bucureștenii pot vizita în continuare târgul „Crăciunul Nordului”, la Romexpo, deschis până pe 4 ianuarie, sau „Winter Wonderland”, din Piața Alba Iulia, care poate fi vizitat până pe 7 ianuarie. Intrarea este liberă la ambele evenimente, iar atmosfera de sărbătoare încă se simte din plin.

Oferte last minute de Revelion 2026. Unde te poți caza cu 2.000 de lei pentru 4 nopți în România

Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei Matache din Centrul Vechi? Pachetul „platinum” e cât un sejur la St. Moritz

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic
Știri
Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei Neatza
Știri
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei Neatza
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani....
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
Prosport.ro
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic
Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei ...
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei Neatza
Momentul în care Mirabela Grădinaru a început să plângă în direct. Subiectul prea sensibil pentru ...
Momentul în care Mirabela Grădinaru a început să plângă în direct. Subiectul prea sensibil pentru iubita lui Nicușor Dan
BANC | Bulă, Bubulina și noua generație de amanți
BANC | Bulă, Bubulina și noua generație de amanți
Britney Spears, mesaj ironic la adresa familiei. „Crăciun fericit membrilor familiei mele, care niciodată ...
Britney Spears, mesaj ironic la adresa familiei. „Crăciun fericit membrilor familiei mele, care niciodată nu…”
Încă o lovitură pentru Dan Petrescu! Și bolnav, și fără bani
Încă o lovitură pentru Dan Petrescu! Și bolnav, și fără bani
Vezi toate știrile
×