Ce evenimente sunt azi, 30 decembrie. Tzancă Uraganu’ dă startul la party cu „ReveliOFF 2025” iar Șuie Paparude concertează la Control

Suntem în acea perioadă dintre Crăciun și Revelion în care zilele par să se amestece, iar mulți nu mai știu exact în ce zi a săptămânii se află. Totuși, calendarul spune clar: este marți, 30 decembrie, iar în București există numeroase evenimente. Pentru cei care nu vor să stea în casă există o mulțime de opțiuni.

Ziua de 30 decembrie aduce numeroase evenimente pentru bucureștenii care nu știu cu ce să își ocupe timpul liber. De la concerte care dau startul petrecerilor de final de an, până la piese de teatru pentru cei mici și cei mari sau târguri de Crăciun încă deschise, oferta este una generoasă și pe toate gusturile.

Ce evenimente sunt azi, 30 decembrie

Pentru cei care caută distracție și muzică live, seara de marți vine cu două concerte așteptate. Trupa Șuie Paparude urcă pe scenă la Control Club, de la ora 19.00, într-un concert care promite energie și ritmuri bine cunoscute fanilor muzicii alternative.

Tot în această seară, de la ora 21.00, Tzancă Uraganu’ dă startul petrecerilor de final de an cu evenimentul „ReveliOFF 2025”, la Berăria H, un show dedicat celor care vor să intre mai devreme în atmosfera de Revelion.

Tot pe zona muzicală, de la ora 19.30, la Sala Palatului, Orchestra Simfonică București susține tradiționalul concert de Anul Nou – „Classic Queen Vibes”, o combinație spectaculoasă între muzica simfonică și piese celebre.

Unde îți poți duce copiii azi, 30 decembrie

Pentru iubitorii de teatru, ziua începe devreme. De la ora 11.00, cei mici sunt așteptați la Teatrul Țăndărică, unde se joacă piesa „Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele”. Seara, de la ora 19.00, la Teatrul de Artă, publicul adult poate vedea comedia „Extraconjugal”, de Neil Simon, o poveste savuroasă despre tentații și alegeri.

Chiar dacă perioada Crăciunului a trecut, unele târguri au rămas deschise. Bucureștenii pot vizita în continuare târgul „Crăciunul Nordului”, la Romexpo, deschis până pe 4 ianuarie, sau „Winter Wonderland”, din Piața Alba Iulia, care poate fi vizitat până pe 7 ianuarie. Intrarea este liberă la ambele evenimente, iar atmosfera de sărbătoare încă se simte din plin.

