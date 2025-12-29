Acasă » Știri » Oferte last minute de Revelion 2026. Unde te poți caza cu 2.000 de lei pentru 4 nopți în România

Oferte last minute de Revelion 2026. Unde te poți caza cu 2.000 de lei pentru 4 nopți în România

29/12/2025 | 15:23

Dacă nu ai stabilit încă locul în care vrei să te prindă noaptea dintre ani, ai mai multe oferte la dispoziție. Agențiile se întrec încă în pachete turistice, iar tot ce îți rămâne ție de făcut este să alegi destinația în funcție de bugetul de care dispui. Plecarea poate fi azi sau mâine.

Dacă vrei să faci Revelionul în Turcia, pentru un pachet de trei nopți, biletul pleacă de la 400 de euro. Avionul este inclus. Turcia oferă și o experiență de wellness completă și rafinată, menită să sprijine atât refacerea fizică, cât și pe cea mentală, așa că răsfățul poate fi maximum.

Ba mai mult, dacă îți zboară gândul către Egipt, ai toate șansele să îți îndeplinești dorința. Trei nopți petrecute acolo și un bilet de avion te pot duce la aproximativ 700 de euro. Clima îți permite să ajungi aici în vacanță în orice anotimp. Chiar și în lunile de iarnă, temperatura apei din mare este de peste 20 de grade Celsius.

Călătoriile au devenit o necesitate pentru relaxare, sănătate și cunoaștere, iar o ofertă bună nu poate fi ratată. De aceea, e de preferat să îți pregătești bagajul dacă ai câteva zile libere și dorința de a explora.

Oferte last minute de Revelion 2026

Dacă îți dorești să rămâi în țară de sărbători, dar visezi un loc în care să te poți relaxa, o pensiune în Sinaia poate fi alegerea ideală. Cu rezervare pentru patru nopți, această cazare poate avea un preț de pornire de la 2.000 de lei. Sinaia are peisaje de neuitat și castele care îți taie respirația, cum sunt Castelul Știrbey și Peleș.

E indicat, de asemenea, să urmărești site-urile hotelurilor, deoarece poți avea parte de surprize chiar înainte de marea petrecere dintre ani. Ofertele curg, iar hotelierii nu vor rata ocazia și vor încerca să te facă să le treci pragul.

Dacă te gândești să lași totul pe ultima sută de metri, mai precis pe 31 decembrie, poți să găsești locuri ceva mai ieftine la restaurantele în care se organizează evenimente, totul e să nu disperi și să studiezi toate posibilitățile!

